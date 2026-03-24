益生菌变抗癌药物导弹 研究证直达癌细胞处精准放药 开创标靶治疗新方向

癌症每年影响全球数以百万计的生命，由于病理复杂，其治疗至今仍充满挑战。然而，今年3月发表的最新研究，或为癌症治疗迎来了新的曙光。研究人员成功透过改造一种益生菌，使其能够体内锁定老鼠体内的肿瘤，并直接递送抗癌药物，发挥如同标靶治疗的效果。

益生菌变抗癌药物导弹 研究证直达癌细胞处精准放药

据科学新闻网站《ScienceDaily》报道，人体内天然存在著大量细菌，这些微生物在健康与疾病中都扮演著重要角色。为了验证能否将这些细菌通过基因改造，转化为治疗癌症的「生物武器」，中国青岛山东大学的研究团队选取了一种益生菌株「大肠杆菌Nissle 1917」(EcN)进行试验，在植入特定基因后，成功「武装」了这种细菌，使其能够生产「罗米地辛」(Romidepsin, FK228)——已获得美国食品药物管理局（FDA）批准的抗癌药物。此研究结果已发表在《PLOS Biology》期刊。

研究人员向乳癌老鼠注入这些经过改造的细菌，观察到细菌会在肿瘤内部积聚，并在特定条件下释放出罗米地辛。这意味著，该细菌能作为一种「标靶治疗」的载体，将药物精准地直接运送到肿瘤部位，从而可能减少对身体其他健康组织的影响。

研究作者总结指，透过「大肠杆菌Nissle 1917」的基因改造，有望设计出一种由细菌辅助的标靶疗法，达到小分子抗癌药物的生物合成与精准投药的治疗效果。

为癌症标靶治疗研究开展新方向

尽管动物实验结果令人鼓舞，为未来癌症标靶治疗的发展，开辟了新的可能性。但研究团队亦强调，这项技术距离真正应用于人体，仍有相当长的一段路。首先，该方法尚未在人类身上进行过测试。未来的研究，必须深入探讨可能出现的副作用，以及在治疗完成后，如何安全地将这些改造细菌从体内清除。这些因素，都将直接影响此技术最终能否成为一种实用、安全的癌症疗法。

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