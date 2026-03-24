Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

益生菌变抗癌药物导弹 研究证直达癌细胞处精准放药 开创标靶治疗新方向

保健养生
更新时间：17:59 2026-03-24 HKT
发布时间：17:59 2026-03-24 HKT

癌症每年影响全球数以百万计的生命，由于病理复杂，其治疗至今仍充满挑战。然而，今年3月发表的最新研究，或为癌症治疗迎来了新的曙光。研究人员成功透过改造一种益生菌，使其能够体内锁定老鼠体内的肿瘤，并直接递送抗癌药物，发挥如同标靶治疗的效果。

益生菌变抗癌药物导弹 研究证直达癌细胞处精准放药

据科学新闻网站《ScienceDaily》报道，人体内天然存在著大量细菌，这些微生物在健康与疾病中都扮演著重要角色。为了验证能否将这些细菌通过基因改造，转化为治疗癌症的「生物武器」，中国青岛山东大学的研究团队选取了一种益生菌株「大肠杆菌Nissle 1917」(EcN)进行试验，在植入特定基因后，成功「武装」了这种细菌，使其能够生产「罗米地辛」(Romidepsin, FK228)——已获得美国食品药物管理局（FDA）批准的抗癌药物。此研究结果已发表在《PLOS Biology》期刊。

研究人员向乳癌老鼠注入这些经过改造的细菌，观察到细菌会在肿瘤内部积聚，并在特定条件下释放出罗米地辛。这意味著，该细菌能作为一种「标靶治疗」的载体，将药物精准地直接运送到肿瘤部位，从而可能减少对身体其他健康组织的影响。

研究作者总结指，透过「大肠杆菌Nissle 1917」的基因改造，有望设计出一种由细菌辅助的标靶疗法，达到小分子抗癌药物的生物合成与精准投药的治疗效果。

为癌症标靶治疗研究开展新方向

尽管动物实验结果令人鼓舞，为未来癌症标靶治疗的发展，开辟了新的可能性。但研究团队亦强调，这项技术距离真正应用于人体，仍有相当长的一段路。首先，该方法尚未在人类身上进行过测试。未来的研究，必须深入探讨可能出现的副作用，以及在治疗完成后，如何安全地将这些改造细菌从体内清除。这些因素，都将直接影响此技术最终能否成为一种实用、安全的癌症疗法。

延伸阅读：癌症名医教8招抑制癌细胞 复发率减30%！吃1类食油防癌功效大增

---

相关文章：

52岁抗癌女斗士逝世 捐眼角膜点亮2人生命 最后遗愿：替我继续看世界

81岁婆婆直播打机爆红 打Minecraft为孙儿筹款抗癌 患肌肉瘤孙儿结局曝光

运动可制造「抗癌血」？研究揭2类运动最有效 抑制癌细胞生长防复发

医生推介5大防癌蔬菜 煮西兰花前做1步骤防癌力加倍 远离乳癌/肺癌/大肠癌

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为财富自由下新定义｜Juicy叮
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
时事热话
5小时前
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
3小时前
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
饮食
5小时前
宏福苑听证会︱第三日聆讯进行 3名宏福苑居民将以证人身份作供
宏福苑听证会︱宏福苑女证人忆述逃生经过四度落泪 冀能将真相呈现︱持续更新
社会
7小时前
特朗普再引股市震荡 发帖前突现47亿异常期货大单 交易员怒轰：有人瞬间暴富
特朗普再引股市震荡 发帖前突现47亿异常期货大单 交易员怒轰：有人瞬间暴富
股市
8小时前
萧芳芳前夫秦祥林移美后罕曝光 身材发福头发全白仍有型 一代小生曾跟林青霞订婚
萧芳芳前夫秦祥林移美后罕曝光 身材发福头发全白仍有型 一代小生曾跟林青霞订婚
影视圈
10小时前
42岁前港姐关伊彤亲证离婚结束14年婚姻 被嘲「乜水」霸气反击：唔知就唔使留言
42岁前港姐关伊彤亲证离婚结束14年婚姻 被嘲「乜水」霸气反击：唔知就唔使留言
影视圈
8小时前
男子大便太用力竟猝死在马桶上 揭4大夺命先兆 推介7大软便通便食物
男子大便太用力竟猝死在马桶上 揭4大夺命先兆 推介7大软便通便食物
保健养生
6小时前
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
2026-03-23 10:58 HKT
港人花逾400万建澳洲新屋 融入日系美学 特设「落尘区」让当地人除鞋
港人花逾400万建澳洲新屋 融入日系美学 特设「落尘区」让当地人除鞋
家居装修
13小时前