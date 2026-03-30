换季易感冒/鼻敏感！营养师教自制「金拿铁」防感冒增免疫力 即学3步简单完成
更新时间：18:30 2026-03-30 HKT
发布时间：18:30 2026-03-30 HKT
发布时间：18:30 2026-03-30 HKT
每逢转季，天气多变，总是特别容易感冒、鼻敏感。有营养师指出，有一款香气浓郁的「金拿铁」，能有效提升免疫力，是抗感冒的绝佳选择。到底「金拿铁」怎样制作？
营养师教自制「金拿铁」防感冒增免疫力 即学3步简单完成
营养师高敏敏Facebook专页发文指，转季天气忽冷忽热，加上病毒肆虐，不少人稍一不慎便会出现喉咙痛、鼻敏感等症状。除了多喝水、保持充足睡眠外，不妨尝试饮用「金拿铁」，其香气浓郁，又能帮助身体提升防护力，是一款非常推荐的天然抗感冒饮品。「金拿铁」又被称为「黄金牛奶」，是以姜黄粉为主角，搭配牛奶、蜂蜜及黑胡椒调制而成，完全不含咖啡因，适合全家大小一同饮用。当中的营养能为身体带来以下6大好处：
- 抗发炎： 可降低身体的发炎反应，有助减轻肌肉酸痛与身体疲劳感。
- 预防失智、增加记忆力： 姜黄素有助清除脑部中的β类淀粉、斑块。
- 调节血压与血脂： 帮助稳定血压，并降低坏胆固醇。
- 改善过敏：天然的抗氧化成分，有助缓解鼻敏感与气候变化不适。
- 对抗抑郁：能促进脑内多巴胺与血清素的生成，有助稳定情绪。
- 促进代谢：姜烯酚与胡椒碱，两者结合能有效提升身体的血液循环与新陈代谢能力。
她亦分享「金拿铁」的制作方法：
「金拿铁」的制作方法
- 制作姜黄糊：将1/4杯姜黄粉、1/2杯清水及1/2茶匙黑胡椒粒放入锅中煮沸，期间慢慢搅拌，直至混合物变成糊状。
- 取一汤匙的姜黄糊，加入150毫升牛奶和1茶匙蜂蜜，搅拌均匀。姜黄素属于脂溶性营养素，建议搭配含有脂肪的牛奶饮用，吸收效果会更佳。
- 搅拌均匀后，即可享用。姜黄素属于脂溶性营养素，建议搭配含有脂肪的牛奶饮用，吸收效果会更佳。
甚么人要小心饮用金拿铁？
虽然「金拿铁」好处多多，但高敏敏特别提醒，以下6类人士在饮用前应加倍留意：
- 孕妇：姜黄具有促进子宫收缩的潜在作用，在怀孕期间大量摄取，可能会增加流产风险。
- 儿童：儿童肠胃较为敏感，姜黄的辛香料刺激性较高，可能引致肠胃不适或腹泻。
- 正服用抗凝血药物人士： 姜黄本身有抑制血小板凝集的作用，若与抗凝血药物同时服用，会提高出血风险。
- 胆囊疾病患者： 姜黄会刺激胆汁分泌，若本身有胆结石或胆囊炎，可能会诱发疼痛或加重症状。
- 肾脏疾病患者： 姜黄中含有草酸盐，摄取过量会增加形成肾结石的风险。
- 胃溃疡患者： 姜黄会促进胃酸分泌，可能会刺激溃疡的伤口，加重胃部不适。
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