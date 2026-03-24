男子大便太用力竟猝死在马桶上 揭4大夺命先兆 推介7大软便通便食物

都市人常有慢性便秘的问题，当排便不顺或大便过硬时，大家总会不自觉用力排便，小心引发致命危机！有女网民发文警世指，自己的哥哥因为大便时太过用力，竟猝死在在马桶上，而她自己也曾经两度陷入相似的危急境况，几乎失去性命。有哪些食物有助改善便秘，减低风险？

男子大便太用力竟猝死在马桶上 揭4大夺命先兆

Threads上一名台湾女子写下这件憾事，她的哥哥日前因为大便时太过用力，直接晕厥，并猝死在在马桶上。她提到，自己和哥哥同样有心脏问题，虽然平常有吃药，保养和管理身体，但他们都有硬撑的习惯，导致身体出现过劳。

她透过自己去年原来曾经两次「差一点是同样的死法」。她形容，在大便时刚一用力就头晕。当刻，她很清楚一旦再出力，就一定会昏过去，但她「还是试了一下」。果不其然，她的视线即刻变模糊，耳朵听不到声音，甚至出现耳鸣，意识开始模糊，「那一刻，我觉得我要没了。」

她随即决定直接放松括约肌，幸而意识渐渐回复过来。但随即，心跳开始加速，导致她几乎不能呼吸。于是她决定「我不抵抗了，全身放松，开始深呼吸。」最终幸运地撑过来了，连忙去急症室检查，却检查不出甚么异常，也没有发现心肌梗塞的问题。她因此学到教训，开始使用软便剂，不再与排不出的大便「对抗」，无奈哥哥却因同样的问题被夺去性命，「我只差那一点点。而我哥，没有那一点点。」

该女子语重心长提醒大家，如果在大便或做任何需要用力的动作时，只要出现头晕、视线模糊、耳鸣、听不到声音的征兆，「不要撑，不要再用力。立刻放松、深呼吸。也许，你也有机会救回你自己。」

为甚么用力排便可致命？

有医生在下方留言指，用力大便的致命风险是因为「努责现象(Valsalva Maneuver)」。这是由于人在大便或搬重物时屏住呼吸、用力憋气的行为，导致胸腔内的压力瞬间飙升，高压阻碍血液回流心脏，导致输出量骤降。当心脏无法泵出足够血液供应全身器官，便会导致脑部短暂缺氧。他警告，如果到了视线模糊和耳鸣的情况，已经是大脑供血不足的最后通牒。耳鸣是因为内耳对血压极度敏感，视线模糊则是视网膜灌流不足。这时如果再用力，心脏可能会因为负荷不了剧烈的血压波动，而引发致死性心律不整。

另外有物理治疗师留言提醒，避免努责现象的关键是不要「憋气用力」，不管是重训放下重量、搬东西或排便，用力时都不要憋气，要圆唇吐气。如果吐气用力时，出现胸痛、呼吸困难、冒冷汗、头晕等症状，应立即暂停手上的事，尽快就医检查。

便秘/大便太硬恐增猝死风险 推介7大通便食物

需要出尽全身力量排便，往往是因为便秘或大便过硬，导致排便过程不畅通。因此，要避免因为大便而猝死，首先要改善便秘问题。肠道健康专家Avery Zenker提醒，长期便秘可能影响毒素排出及体内荷尔蒙平衡，继而影响整体健康。他推介7种有助软化粪便和通便的食物，改善便秘，支持消化系统及肠道健康。

7大通便/软便食物纾缓便秘

燕麦：富含水溶性纤维，能有效软化粪便、促进规律排便；具有益生元特性，能滋养肠道益菌，维护健康的微生物菌群平衡。

生姜：具有抗炎特性，有助维持肠道菌群平衡，更能促进消化道蠕动。

煮熟的蔬菜：相比未熟的菜更易被人体消化吸收，但仍完整保留膳食纤维与各种重要营养成分。

奇异果：富含膳食纤维及「奇异果蛋白酶」，这种酵素能帮助分解蛋白质，进而促进消化功能；还含有丰富的钾质，能够促进消化道规律蠕动，以维持正常排便功能。

南瓜籽：优质纤维来源，更富含矿物质，包括促进消化道规律蠕动的「镁」，以及对胃酸生成至关重要的「铁」和「锌」。

未熟的香蕉：含有抗性淀粉，有效调节肠道菌群平衡，促进益生菌生长、减轻发炎反应、维护肠道黏膜完整性并帮助规律排便。

冷却薯仔和谷物：经烹煮后冷却的薯仔和谷类食物会产生更高含量的抗性淀粉。

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