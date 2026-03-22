毛衣针织衫缩水如何救？专家教轻松还原步骤+正确清洗/防霉保存方法 一季洗一次就够？

冷衫是寒冷冬季的必备单品，尤其是羊毛和羊绒等天然材质的冷衫保暖性极佳。但随著天气逐渐回暖，是时候开始考虑收起冬装了。洗涤及存放不当可能会导致冷衫缩水、蛀虫，有专家讲解冷衫的正确洗涤方法、缩水后的恢复方法以及洗冷衫时需要注意的事项。

冷衫不能用衣架晾干？专家教正确清洗方法

虽然冬天不会大量出汗，但如果长时间穿著，针织衫和冷衫仍然会产生异味。日媒《FNNプライムオンライン》采访洗衣专家中村祐一和神崎健辅，为大家讲解冷衫的正确洗涤方法。中村祐一指，在家清洗羊毛或羊绒衫时，要格外小心，这类纤维表面像人的头发一样有角质层，在吸收水分时会张开。如果在这种状态下用力摩擦，纤维就会收紧并缠结在一起，导致冷衫缩水，这个过程称为毡化。冷衫一旦毡化，就无法恢复原来的状态。因为其质地已经改变，即使伸展使其恢复部分尺寸，羊毛的功能性和质感也已经丧失。

神崎健辅则表示，针织衫和冷衫的最佳清洗方法然是手洗，按照以下步骤清洗，就能够避免缩水或失去保暖功能：

正确的毛衣洗涤方法

在洗脸盆中倒满水，加入适量温和型洗衣液（不要用热水，用冷水）。 将折好的冷衫夹在两条毛巾中间，浸入洗脸盆中，向下按压，让水流过。 将冷衫和毛巾一起提起，沥干多余的水。 将步骤2-3重复进行5到10次。 浸泡约10分钟。 换水，重复步骤2进行冲洗。 将冷衫和毛巾从盆中取出，更换毛巾，并擦干水分。 放在通风阴凉处晾干。

２位专家亦提出一些清洗冷衫需要注意的地方：

每季只洗一次 ：每次穿完冷衫都要洗，就是过度清洗。如果没有沾染上气味或污渍，季末洗一次就足够了。

：每次穿完冷衫都要洗，就是过度清洗。如果没有沾染上气味或污渍，季末洗一次就足够了。 最好干洗 ：想要保持羊毛衫的良好状态，建议干洗。如果在家洗，建议选择轻柔模式或精细模式，可以最大限度地减少衣物在洗衣机滚筒内的晃动，非常适合羊毛这类容易缩水或起毛球的纤维。

：想要保持羊毛衫的良好状态，建议干洗。如果在家洗，建议选择轻柔模式或精细模式，可以最大限度地减少衣物在洗衣机滚筒内的晃动，非常适合羊毛这类容易缩水或起毛球的纤维。 留意标签 ：遵循产品标签上的洗涤说明。使用中性洗涤剂，因为羊毛纤维由蛋白质构成，使用弱碱性洗涤剂会导致羊毛溶解或变性。

：遵循产品标签上的洗涤说明。使用中性洗涤剂，因为羊毛纤维由蛋白质构成，使用弱碱性洗涤剂会导致羊毛溶解或变性。 平铺晾干 ：晾干针织衫时，避免使用衣架悬挂，以免拉伸变形，建议平铺晾干，将其摊开在桌面上或使用平铺晾衣网。

：晾干针织衫时，避免使用衣架悬挂，以免拉伸变形，建议平铺晾干，将其摊开在桌面上或使用平铺晾衣网。 以晾晒方式去除异味：若冷衫沾染了烧烤或香烟的味道，可以先晾晒2至3天，很多衣物上的异味在晾晒数天后都会消失。如果味道仍然存在，那就该清洗了。与其总是穿同一件针织冷衫，不如轮换穿几件，这样只需在换季时送去干洗一次即可。

如何救回已缩水毛衣？

专家们提醒，紧密编织的冷衫缩水后，可用蒸气软化织物，然后拉伸定型，即可恢复原状。 将熨斗轻轻贴在冷衫上，让蒸气充分渗透到纤维中使其软化，然后往垂直和水平方向拉伸冷衫，保持姿势，直到熨斗冷却，冷衫的形状就会定型。重复此步骤即可恢复原来的尺寸。熨斗的蒸气还能有效抚平冷衫上的褶皱，因此在换季穿衣时，这或许是个实用的小技巧。

毛衣保存除湿技巧

换季收藏针织衫时，要小心避免发霉或虫蛀。霉菌由无数肉眼看不见的微粒组成，如果发现表面有细小的、蓬松的白色点点，同一袋或同一样柜的其他衣物上都可能已经滋生霉菌，需要全部重新清洗。霉菌最容易生长的时期是从春夏雨季。控制湿度和确保良好的通风都是预防的关键。理想情况下，湿度应保持在 40-60% 之间，衣柜里湿度超过60%即为湿度过高，应使用除湿机或除湿剂。

另外，也可以使用樟脑丸或衣物防虫片，以避免衣物被虫蛀。其原理是释放化学物质形成气体，降低蛀虫的食欲。由于这种气体比空气重，最有效的做法是要把樟脑丸放在已经叠好、并排收纳的针织衣物之上。如果是塞在衣服缝隙里，有效成分就无法均匀分布。

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