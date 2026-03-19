春分节气2026｜告别「春困」疲劳！中医师推介4款养生汤水茶疗 祛湿养肝加强免疫力
发布时间：23:00 2026-03-19 HKT
春分节气2026｜3月20日是二十四节气中的「春分」。这段时间有没有常感觉到身体特别疲倦、昏昏欲睡，仿佛永远「瞓唔饱」？注册中医师郑壹尹提醒，这种挥之不去的疲劳感，正是「春困」的典型症状。由于天气回暖潮湿，体内的「湿邪」容易作怪，不但令人疲惫不堪，更可能诱发湿疹、关节痛、鼻敏感等不适。她推介多款袪湿疏肝汤水，有助驱除湿气，改善春困，回复神清气爽。
春分节气2026｜湿气重春困疲劳皮肤差
想安然度过这个湿气围城的季节？郑壹尹医师指出，春分顾名思义，就是春季的中分点，这一天，太阳直射到黄经0度，南北昼夜时间均等，各占12小时。此后，北半球的白天将会越来越长。而在香港，春分标志著气温将稳定回升，但同时雨水增多，湿度极高。在这种湿暖的气候，「湿邪」恐有机可乘，入侵身体，阻碍人体气血运行，引发一系列不适：
- 春困（春季疲劳症）：主要症状为疲倦乏力、难以集中精神、终日有睡意。
- 湿邪入体：湿气会引致胸闷、气短，令鼻敏感、哮喘等呼吸道问题加剧。同时，湿邪亦是关节痛及湿疹等皮肤问题的元凶。
- 流感肆虐：湿暖天气有利病毒传播。
推介4款春分袪湿汤水茶疗
春季对应五行中的「木」，与「肝」相应，故养肝至为重要，故养生重点在于「祛湿养肝」。郑医师分享4款祛湿养肝汤水茶疗，简单又有效！
1. 玫瑰茉莉茶
- 功效：疏肝明目、化湿和胃
- 材料：陈皮5g、玫瑰5g、茉莉5g
- 做法：沸水冲泡，焗5分钟即可。
2. 陈皮赤小豆薏米水
- 功效：健脾祛湿
- 材料：陈皮1角、赤小豆70g、生熟薏米各35g
- 做法：所有材料加1公升水，煮滚后转小火煲45分钟。
3. 薏仁茯神汤
- 功效：祛湿健脾、安神宁心
- 材料：生熟薏米共30g、赤小豆30g、茯神30g、陈皮4块、蜜枣2粒
- 做法：材料洗净（豆类预先浸泡），加1.2公升水煮滚，转小火煲1小时，加盐调味。
4. 粉葛红萝卜猪骨汤
- 功效：健脾祛湿、生津止渴
- 材料：粉葛600g、红萝卜1条、粟米1支、陈皮1角、猪骨300g
- 做法：粉葛去皮切块，猪骨汆水。所有材料加4公升水煮滚，转小火煲1.5小时，加盐调味。
春分饮食宜忌 袪湿养肝必吃10种食物
除了汤水，日常饮食亦应作出相应调整。她列出10款有利春分养生的食材，并提醒要少吃一些会加重湿热的食物。
|推荐祛湿养肝食物
|少吃湿热上火食物
|菠菜：养肝明目
|辣椒：上火伤肝
|椰菜：益肾补髓
|虾、蟹：易致过敏
|豆苗 ：清除积热
|花生：易致过敏
|芥菜：利尿除湿
|芋头：黏腻惹湿
|薏米：健脾利水
|糯米：黏腻惹湿
|赤小豆：健脾利水
|大蒜：温阳助阳
|蘑菇：化痰安神
|茉莉花：疏肝明目
|豆芽：利尿除湿
排清湿气解春困生活贴士
想要告别「春困」，除了饮食调理，生活作息也要顺应节气变化，方能促进身体排清湿气、强身健体。她建议，可以在风和日丽的日子春游踏青，到郊外或公园散步，接触大自然，有助肝气疏泄；适量的运动出汗，例如散步、慢跑等，也能够促进气血循环，是最天然的排湿方法。在特别潮湿的日子，室内开抽湿机，保持家居环境干爽，则有效减少外湿影响。
延伸阅读：真假春困点分辨？专家拆解4种「伪春困」先兆 打喊露/睡不饱未必与春困有关
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