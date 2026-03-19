春分节气2026｜告别「春困」疲劳！中医师推介4款养生汤水茶疗 祛湿养肝加强免疫力

春分节气2026｜3月20日是二十四节气中的「春分」。这段时间有没有常感觉到身体特别疲倦、昏昏欲睡，仿佛永远「瞓唔饱」？注册中医师郑壹尹提醒，这种挥之不去的疲劳感，正是「春困」的典型症状。由于天气回暖潮湿，体内的「湿邪」容易作怪，不但令人疲惫不堪，更可能诱发湿疹、关节痛、鼻敏感等不适。她推介多款袪湿疏肝汤水，有助驱除湿气，改善春困，回复神清气爽。

春分节气2026｜湿气重春困疲劳皮肤差

想安然度过这个湿气围城的季节？郑壹尹医师指出，春分顾名思义，就是春季的中分点，这一天，太阳直射到黄经0度，南北昼夜时间均等，各占12小时。此后，北半球的白天将会越来越长。而在香港，春分标志著气温将稳定回升，但同时雨水增多，湿度极高。在这种湿暖的气候，「湿邪」恐有机可乘，入侵身体，阻碍人体气血运行，引发一系列不适：

春困（春季疲劳症）：主要症状为疲倦乏力、难以集中精神、终日有睡意。

湿邪入体：湿气会引致胸闷、气短，令鼻敏感、哮喘等呼吸道问题加剧。同时，湿邪亦是关节痛及湿疹等皮肤问题的元凶。

流感肆虐：湿暖天气有利病毒传播。

推介4款春分袪湿汤水茶疗

春季对应五行中的「木」，与「肝」相应，故养肝至为重要，故养生重点在于「祛湿养肝」。郑医师分享4款祛湿养肝汤水茶疗，简单又有效！

春分祛湿养肝茶疗

1. 玫瑰茉莉茶

功效：疏肝明目、化湿和胃

材料：陈皮5g、玫瑰5g、茉莉5g

做法：沸水冲泡，焗5分钟即可。

2. 陈皮赤小豆薏米水

功效：健脾祛湿

材料：陈皮1角、赤小豆70g、生熟薏米各35g

做法：所有材料加1公升水，煮滚后转小火煲45分钟。

春分祛湿养肝汤水

3. 薏仁茯神汤

功效：祛湿健脾、安神宁心

材料：生熟薏米共30g、赤小豆30g、茯神30g、陈皮4块、蜜枣2粒

做法：材料洗净（豆类预先浸泡），加1.2公升水煮滚，转小火煲1小时，加盐调味。

4. 粉葛红萝卜猪骨汤

功效：健脾祛湿、生津止渴

材料：粉葛600g、红萝卜1条、粟米1支、陈皮1角、猪骨300g

做法：粉葛去皮切块，猪骨汆水。所有材料加4公升水煮滚，转小火煲1.5小时，加盐调味。

春分饮食宜忌 袪湿养肝必吃10种食物

除了汤水，日常饮食亦应作出相应调整。她列出10款有利春分养生的食材，并提醒要少吃一些会加重湿热的食物。

推荐祛湿养肝食物 少吃湿热上火食物 菠菜：养肝明目 辣椒：上火伤肝 椰菜：益肾补髓 虾、蟹：易致过敏 豆苗 ：清除积热 花生：易致过敏 芥菜：利尿除湿 芋头：黏腻惹湿 薏米：健脾利水 糯米：黏腻惹湿 赤小豆：健脾利水 大蒜：温阳助阳 蘑菇：化痰安神 茉莉花：疏肝明目 豆芽：利尿除湿

排清湿气解春困生活贴士

想要告别「春困」，除了饮食调理，生活作息也要顺应节气变化，方能促进身体排清湿气、强身健体。她建议，可以在风和日丽的日子春游踏青，到郊外或公园散步，接触大自然，有助肝气疏泄；适量的运动出汗，例如散步、慢跑等，也能够促进气血循环，是最天然的排湿方法。在特别潮湿的日子，室内开抽湿机，保持家居环境干爽，则有效减少外湿影响。

延伸阅读：真假春困点分辨？专家拆解4种「伪春困」先兆 打喊露/睡不饱未必与春困有关

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