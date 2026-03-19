83岁后恐急速「脑退化」 专家教5招最强大脑保养术 多看旧照片脑袋更灵活？

有没有留意到，大脑的反应速度和记忆力会在某些年纪会出现「断崖式」的转变？这可能并非错觉。去年英国一项权威研究指出，人脑一生中会经历4个重要的「转捩点」，分别是9岁、32岁、66岁和83岁。当跨过83岁这个最后的关口，代表进入「大脑后期老化」阶段。但有专家强调，无论从哪个阶段开始，大脑抗衰老都永远不嫌迟，建议大家养成5个活化脑功能、增强记忆力的好习惯。

83岁踏入晚期老化阶段 大脑功能急速衰退

根据日媒《女性セブンプラス》报道，脑科学家西刚志指出，当人跨过83岁，大脑便会进入「后期老化」阶段。这个时期最显著的变化是，大脑整体的网络连结会比以往任何时候都更加「断裂」，不同脑区之间的协调能力大幅下降，思考模式容易变得单一、僵化，仿佛大脑只懂使用固定的几个部分。

预防大脑衰退的5大生活建议

然而，这并不代表只能放任大脑老化而束手无策。脑内科医生加藤俊德强调，千万不要因为年龄而感到悲观。无论在哪个年纪开始预防，调整生活方式，保持积极正面的心态，都有效降低认知功能衰退的风险。以下综合多位脑科学及神经内科专家的建议，透过5个简单习惯，帮助守护脑力，迎接幸福、自主的晚年。

5招最强大脑保养术

1. 用「怀旧」活化大脑

记忆力虽然会减退，但「怀旧」是刺激大脑的强力活化剂。多翻看旧时的家庭相簿，那份涌上心头的怀念之情，能促使大脑分泌「快乐荷尔蒙」多巴胺，有效刺激脑细胞。同样地，到卡拉OK高歌几首年轻时最爱的金曲，不仅能活化大脑，更是极佳的减压活动。

2. 告别负面话题

老友记遇到同龄人时，千万别只围绕著病痛、药物等沉重话题打转，也不要一直把「老了」挂在嘴边。长期沉浸在负面情绪中，会不知不觉加速大脑老化。

3. 饮食多样化

80岁以后，饮食容易变得单调，但大脑极需多元化的营养，尤以健康脂肪最为关键，因为大脑60%的成分是脂质。Omega-3脂肪酸（DHA、EPA）已被证实能够强化神经细胞膜，有效改善认知功能及记忆力。鱼类，特别是富含油脂的中拖罗，还有紫苏油、牛油果等，都是为大脑补充优质脂肪的绝佳选择。另外，以下营养素对于大脑和神经系统健康都是不可或缺的，应该适量摄取。

葡萄糖：例如糙米、荞麦、水果。大脑以葡萄糖为能量来源，尤其推荐低升糖指数食物，碳水化合物吸收缓慢，能长时间为大脑提供能量。

钙：例如乳制品、小鱼、海藻，钙质是促进神经细胞间讯息顺利传递的必需矿物质。

碘：可以从海藻类当中摄取得到，它有助于甲状腺激素的生成，改善细胞代谢和大脑注意力。

维他命B族：主要来源是猪肉、鸡蛋、海鲜，它是神经细胞间合成神经传导物质所必需的维生素，也有助于细胞能量代谢。

维他命C、E：主要来源是绿黄色蔬果，它们具有抗氧化特性，可以防止氧化压力引起的脑细胞衰老。

4. 保持温和活动

当年纪渐长，身体活动量无可避免会下降，但尽可能多做不同活动，有助刺激大脑、保持灵活度。而关键在于尽力而为，避免剧烈运动，而是应选择对身体负担较小的「健脑活动」：

每日散步

阅读书报

玩玩填字、数独等益智游戏

上网浏览感兴趣的新闻或影片

5. 随心所欲

80岁后，不应该再沉溺于过往不愉快的往事，让大脑承受任何不必要的压力和记忆负担。若是身体状况许可，想去旅行就去，想吃的东西就吃；即使是打麻雀、玩扑克牌等嗜好，只要不过分沉迷或赌到倾家荡产也无妨。让大脑「无压力」，就是最好的保养。

延伸阅读：早期脑退化未必只是记忆变差？医生揭6大先兆易被忽略 脾气差恐已中招

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