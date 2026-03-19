21岁抗癌女网红病逝 患癌6年生前曾历18次化疗 仍乐观：癌症又怎样黄金般的青春只有一次

内地一名21岁的抗癌网红，与恶性肿瘤搏斗长达6年，历经18次化疗及多次手术，她始终以乐观积极的态度面对，更表示「癌症又怎样，我这黄金一般的青春，只有一次！」这句豪言感动无数网民。然而，这位爱笑的女孩最终不敌病魔，不幸离世。

21岁抗癌女网红病逝 患癌6年生前曾历18次化疗

综合内媒报道，年仅21岁的抗癌网红「小费同学」的姐姐早前证实，妹妹已确诊腺泡型横纹肌肉瘤六年，惟她始终保持乐观积极的态度面对癌魔。「小费同学」在抖音平台以「小费（抗癌重生版）」为名，自2021年9月发布第一条影片以来，成为一名抗癌博主，记录自己的就医点滴，获得大量网民为她打气加油，期盼这位爱笑的女孩能早日康复。然而，在过去六年间，小费辗转于多家医院，经历了多次手术。据她本人忆述，从15岁发病到16岁，她已承受3次全身麻醉手术、18次化疗，以及右手和右手臂合共55次的放射治疗。

仍乐观表示：癌症又怎样黄金般的青春只有一次

尽管过程艰苦，「小费同学」始终乐观，更曾写下豪言：「癌症又怎样，我这黄金一般的青春，只有一次」。可惜的是，病情始终未见好转。直至3月16日，「小费（抗癌重生版）」的抖音帐号上传她生前写下的告别信。信中，她坦诚道：「最近几年我过得很痛苦。病痛一直在疯狂地折磨我，试图摧毁我。现在，我离开了。我想我应该是平静的，那我希望大家也是平静的。很遗憾没有在这个美好的世界上多停留一些时光，我也在最近几年尽量弥补了自己的遗憾，尽管这远远不够。但我也最后算为自己努力过了。」

在告别信的文末，她以诗意的笔触写下最后的感悟：「我想我的离开不会狂风暴雨般袭来，我的离开更像树叶脱离枝干那样宁静。也许我充满遗憾和不甘心，可我写下这些文字的时候，内心无比平静。我带著感恩与满足生活在这个世界上，想不通的时候也会质疑命运的不公，可我依然在为自己的生命努力，坚持每一天，坚持每一口喘息。」她感谢生命中遇到的每一个人，包括家人、朋友、医护人员，是他们让她的生命变得丰富多彩，并祝愿大家都能平安幸福。

这封充满力量与温柔的告别信，令无数网民为之动容，纷纷在留言区写下悼念：「死亡不是终点，遗忘才是，愿天堂没有病痛」、「来世一定健康」。

甚么是横纹肌肉瘤？有何症状？

根据儿童癌病基金资料，横纹肌肉瘤是一种比较罕见的癌病，约占所有儿童癌病的百分之五。这种病源自肌肉细胞，普遍生长在头、颈、盘骨或手脚等部位。较常在男孩子身上发生，通常影响二至六岁的儿童。最常见的症状包括：

头、面颊、颈、胸或手脚上出现肿胀

鼻和耳出血

女患者可能有阴道出血

生长在膀胱一带，可能导致排尿困难

资料来源：抖音「小费（抗癌重生版）」、儿童癌病基金

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