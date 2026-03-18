「我不怕 我要救爸爸！」10岁仔勇捐骨髓救血癌父 单亲爸最终不敌并发症离世

一名来自马来西亚的单亲爸爸，不幸患上血癌。儿子勇敢捐赠骨髓「我不怕 我要救爸爸！」，父子情深感动无数人，社会各界亦纷纷伸出援手。然而，在骨髓移植后，该单亲爸爸仍不幸出现严重并发症，最终不敌病魔离世。

「我不怕 我要救爸爸！」10岁仔勇捐骨髓救血癌父

据大山脚瑶池金母慈善基金会资料，来自马来西亚的29岁梁俊壕是一名单亲爸爸，为了给孩子更好的生活，他一年前远赴菲律宾工作，奔波劳碌，只希望能为父子俩换来一个更稳当的将来。岂料去年8月，他突然出现频繁头晕、气喘、发烧及视线模糊等症状，最终被诊断罹患急性骨髓性白血病。当时身在菲律宾的他，为稳住病情，短短数日内便已输了六包血，情况一度危急。由于当地的治疗费用极其高昂，公司最终批准他停薪返回马来西亚接受治疗。

返回马来西亚后，梁俊壕随即展开化疗。尽管经历两次化疗后，体内的癌细胞数量有所减少，但医生明确告知，骨髓移植是让他重获新生的唯一机会。经过多番配对测试，最终与他配对成功的骨髓捐赠者，竟然是他年仅10岁的儿子梁坤轩。当医生向孩子解释抽取骨髓的过程时，小坤轩却毫不犹豫地说：「我不怕，我要救爸爸。」这句话，让所有在场的大人瞬间动容，眼眶泛红。为了拯救父亲，他必须接受为期4日的干细胞增生剂注射，并在全身麻醉下，进行两次周边血干细胞采集。

医疗费陷困境 幸获善心人援手

这项治疗过程所需的医疗开支约为6万令吉（约11.3万港元），且不在梁俊壕的医疗保险理赔范围内，须全数自费。过去数月，梁俊壕因病完全无法工作，收入中断，沉重的医药费、住宿费及生活开支，早已耗尽他所有积蓄。移植手术后，他仍需长达一年时间进行隔离休养，实在无力再承担任何额外经济负担。为此，「大山脚瑶池金母慈善基金会」早前协助他筹募所需费用，盼望能让这位单亲爸爸有机会重获健康，继续陪伴孩子成长。

单亲爸移植后现严重并发症 终不敌病魔离世

大山脚瑶池金母慈善基金会于3月11日在Facebook发文指，在儿子勇敢捐赠下，梁俊壕早前顺利完成了这场动人的生命接力。父子之间深厚的情感，感动了无数民众。在各界热心支持下，所需医疗费用迅速筹足，梁坤轩顺利完成干细胞采集，而梁俊壕其后亦成功接受骨髓移植手术，并在医院接受密切观察。然而，在移植后的观察期间，梁俊壕不幸出现严重并发症。尽管医疗团队已全力抢救及治疗，他仍不幸于3月8日晚上与世长辞。

在这段艰难的抗病旅程中，社会各界给予了无数的关心、祝福与支持。从筹款、祈福到一路以来的鼓励与陪伴，这份来自社会的温暖，让梁俊壕与家人深深感激。大山脚瑶池金母慈善基金会亦表示：「谨代表家属，向所有曾经伸出援手、给予支持与祈祷的善心人士，致以最诚挚的谢意。愿俊壕安息，那份父子之间最深刻的爱，也会永留大家心中。」

甚么人容易患血癌？白血病高危因素是甚么？

医管局指出，白血病的真正致命原因尚未知晓，但以下8种因素有机会增加患上血癌的风险：

65岁以上人士，风险会随著年龄增加 暴露于大量辐射的环境 过往接受过某些抗癌药物治疗 长期暴露于化学物质：例如苯及其衍生物 病毒感染 吸烟 与基因遗传有关：例如唐氏综合症 其他血液疾病的病史：例如骨髓发育不良症

患上血癌要注意甚么？避免与1类人接触？

在治疗方面，医管局指血癌的治疗手段以化疗、类固醇治疗及骨髓移植等为主。至于血癌患者方面，医管局建议患者接受治疗前后和康复期间，都要注意以下事项：

定时服药：病人应了解各种口服化疗药，或是预防感染药物或其他药物的服用方法及副作用，不应自行停止药物。 定期检查：治疗结束后，医生会要求病人定期做检查和验血，以了解病人的健康状况和血球数目，以及早侦测复发情况。 饮食：癌症治疗期间或会削弱病人免疫力，为减低感染风险，病人应避免进食生或未煮熟的食物（包括蔬菜、肉类、家禽、蛋、海鲜等）和生或未经高温消毒的乳制品。 预防感染：病人接受治疗后，身体抵抗力较差，需特别注意家居和个人卫生，避免出入公共场所，出门谨记戴上口罩。 避免与水痘患者接触：病人一旦感染水痘需马上治疗，否则引起并发症，死亡率极高 预防出血：家居空调保持适度的潮湿，避免鼻腔因干燥出血；注意日常行动安全，避免损伤

资料来源：大山脚瑶池金母慈善基金会、医管局

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