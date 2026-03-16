慢性发炎易致湿疹/记忆力下降 营养师推荐6大抗发炎食物 吃提子/茄子可抗过敏护脑？

身体出现湿疹，甚至记忆力下降，可能是体内慢性发炎的警号。要为身体「灭火」，有营养师指出，推荐进食6大类抗发炎食物，其中多吃提子、茄子等，更有助抗过敏、保护大脑。

慢性发炎易致湿疹/记忆力下降 营养师推荐6大抗发炎食物

营养师林俐岑在Facebook专页撰文指，都市人饮食习惯多为外卖，而外卖普遍使用富含omega-6的大豆沙律油，或经常进食油炸食物及甜品、长期受压、睡眠不足、缺乏运动，受环境毒素等，这些生活及饮食习惯，均容易使身体陷入慢性发炎的状态。这种发炎无法用温度计量度，它并非发烧，亦非传统急性的红肿热痛，但会长期消耗身体能量，其症状往往较为广泛且模糊：

持续疲劳： 即使睡眠充足，仍然感到疲倦。

即使睡眠充足，仍然感到疲倦。 脑雾： 难以集中精神、记忆力下降或思路不清。

难以集中精神、记忆力下降或思路不清。 消化系统问题： 经常胃胀、腹泻、便秘或胃酸倒流。

经常胃胀、腹泻、便秘或胃酸倒流。 不明原因的酸痛： 肌肉或关节时常感到僵硬、隐隐作痛，却无明显外伤。

肌肉或关节时常感到僵硬、隐隐作痛，却无明显外伤。 皮肤问题： 反复出现湿疹、荨麻疹、过敏或严重的暗疮。

反复出现湿疹、荨麻疹、过敏或严重的暗疮。 体重难以减轻：尤其是肚腩脂肪积聚，而内脏脂肪本身亦会分泌发炎因子。

情绪波动：容易感到焦虑、抑郁或情绪不稳定。

她表示，若想为身体灭火，必须从饮食、生活习惯、运动及纾缓压力等多方面着手，缺一不可。饮食方面，建议由抗发炎饮食的方向调整，摄取原型食物、保持饮食干净、少吃加工食品、蔬果种类多样化。其核心关键在于摄取丰富的天然抗氧化物、优质油类以及膳食纤维。这不仅有助减轻体内的慢性发炎反应，更能帮助调节免疫系统。她为大家整理常见的抗发炎食物：

1.含Omega-3的油脂

深海鱼类例如三文鱼、鲭鱼、秋刀鱼中的Omega-3，其EPA成分具有抗发炎效果。素食者的Omega-3脂肪酸来源则可选择亚麻籽油、紫苏油、奇亚籽、荠蓝籽油（可作耐高温烹调）等。

2.坚果与种子

核桃、杏仁、南瓜籽等含有维他命E及多种矿物质。维他命E的抗氧化能力极佳，最好从天然食物中获取，无须额外服用维他命E补充剂。

3.天然香料

姜黄、生姜、蒜头等，均具抗氧化功效。姜黄素属脂溶性，需与油脂同吃才能吸收，适合直接混入料理，例如煮姜黄饭，或在搅拌绿拿铁时加入一小匙姜黄粉、冷压橄榄油、黑胡椒粒。切记不应大量补充，并需注意产品来源有否重金属残留问题。然而，姜黄并非人人合用，正值感冒、怀孕或正服用抗凝血药物的人士不宜食用。

4.优质油脂

冷压特级初榨橄榄油富含橄榄多酚，虽然其耐热温度可达190度，但若想摄取最多的橄榄多酚，最佳方法是在烹调完成后直接淋上，或采用水炒、蒸菜等方式，避免油温过高。

5.彩虹蔬果

蔬果蕴含多种植化素，这是植物为自我保护而产生的天然化学物质，对人体则具有强大的抗氧化与抗发炎能力，彩虹蔬果包括：

红色： 含茄红素、花青素、槲皮素等，有助保护心血管、维护泌尿道健康。常见食物如番茄、红椒、士多啤梨、西瓜等，但要注意茄红素需要油脂帮助吸收。

含茄红素、花青素、槲皮素等，有助保护心血管、维护泌尿道健康。常见食物如番茄、红椒、士多啤梨、西瓜等，但要注意茄红素需要油脂帮助吸收。 橙/黄色： 含β-胡萝卜素、玉米黄素、叶黄素，有助保护眼睛、强化免疫力。食物来源如甘笋、南瓜、木瓜、粟米、黄色灯笼椒、柑橘类等，这些食物中的护眼成分亦需油脂辅助吸收。经常使用手机的人士，不妨多摄取黄橙色蔬果，因叶黄素及玉米黄素有助对抗蓝光侵害。

含β-胡萝卜素、玉米黄素、叶黄素，有助保护眼睛、强化免疫力。食物来源如甘笋、南瓜、木瓜、粟米、黄色灯笼椒、柑橘类等，这些食物中的护眼成分亦需油脂辅助吸收。经常使用手机的人士，不妨多摄取黄橙色蔬果，因叶黄素及玉米黄素有助对抗蓝光侵害。 绿色： 含叶绿素、儿茶素、异硫氰酸盐、叶黄素等，具强大抗氧化力，并帮助肝脏代谢排毒。常见食物包括西兰花、西兰花苗、菠菜、空心菜、奇异果、绿茶等。

含叶绿素、儿茶素、异硫氰酸盐、叶黄素等，具强大抗氧化力，并帮助肝脏代谢排毒。常见食物包括西兰花、西兰花苗、菠菜、空心菜、奇异果、绿茶等。 蓝紫色： 含花青素、白藜芦醇、鞣花酸等，有助延缓大脑退化、改善记忆力、提升认知功能及抗过敏。食物来源如蓝莓、提子、茄子、紫番薯、紫甘蓝等。

含花青素、白藜芦醇、鞣花酸等，有助延缓大脑退化、改善记忆力、提升认知功能及抗过敏。食物来源如蓝莓、提子、茄子、紫番薯、紫甘蓝等。 白色：含蒜素、槲皮素、硫化物、多糖体等，有助强化呼吸道、调节血压与血脂。常见食物如蒜头、洋葱、白萝卜、椰菜、菇类、雪耳等。

6.发酵食物

无糖乳酪、纳豆等，有助建立良好的肠道菌相，是抗发炎的基础。

她提醒，所谓的彩虹饮食法，即是建议每日应尽量吃足上述5种颜色的食物。由于不同的植化素在体内会发挥协同作用，多元化摄取远比单吃某一种超级食物更具防护效果。要做到食物多样性确实不易，但可每日检视有否吃到五种不同颜色的天然蔬果，并尽可能朝此方向迈进。

甚么是慢性发炎？5大因素易诱发

根据香港中文大学肝脏护理中心资料，发炎又叫「炎症反应」，可以分为急性和慢性，成因、特征如下：

急性发炎

不少人也经历过「急性发炎」，例如当皮肤擦伤、身体复原时的红肿热痛，通常维持数天至数星期，在诱发原因如受伤或感染等受到控制后逐渐消退。

这类炎症是人体免疫系统的一部分，是对受伤、感染和组织损伤的自然反应。目的在于吸引免疫细胞（例如白血球）到伤口或感染部位，以尽快清除病原体并修复受损组织。

慢性发炎

「慢性发炎」是指身体经年累月处于发炎状态，肯定有害人体。目前已确认与慢性炎症有关联的疾病包括癌症、心脏病、类风湿关节炎、二型糖尿病、肥胖、哮喘、甚至是老年人的认知能力下降。

慢性发炎常见成因

未能成功治疗的急性炎症（例如急性的乙型肝炎和丙型肝炎，如果病毒一直未受控制或清除，便可能演变为慢性肝炎） 自体免疫性疾病，免疫系统错误长期攻击自身细胞 身体长期暴露于化学刺激物或空气污染物 严重肥胖、吸烟、酒精饮品 持续来自生理、心理或环境的压力

资料来源：营养师林俐岑、香港中文大学肝脏护理中心

专家履历：林俐岑

台北医学大学保健营养学系硕士毕业，糖尿病卫教师认证（CDE），体重管理营养师，运动营养专业认证（CTSSN），居家长照营养师认证。

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