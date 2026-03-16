90岁退休教师活到老学到老 苦练成桌球高手跟潮流学用AI 笑言：小学生都可以是我老师

年龄从来不是学习的障碍！广州有一位90岁伯伯，身体力行地演绎了「活到老，学到老」的真谛。他不仅将二胡、桌球由零学到变高手，今年更追上科技潮流，挑战学习使用AI。他笑言：「小学生都可以成为我的老师！」正是这种永不言休的学习心态，成为他健康长寿的最强武器。

90岁退休教师活到老学到老 学二胡苦练成桌球高手

据《羊城晚报》报道，广州开发区外国语学校的退休教师颜亮亨，年届九旬，但他外貌却只有80岁，体格更是硬朗如70岁。出生于战乱年代，深知学习是改变人生的关键，这也成为他健康长寿、活出精彩的秘诀。50年代考入华中师范学院。当时，为在强手如林的校园中突围，他深受同乡世界冠军陈镜开的影响，毅然投身举重训练，并凭借惊人毅力，在大学时期已成为国家二级运动员。毕业后，他被分配到湖北山区执教数十年。在艰苦的岁月里，正是靠着强健的体魄，以及对当地语言、乒乓球、风琴等新事物的学习热情，才让人生变得丰盈。直至80年代，他才重返故乡广州，于黄埔执教。

1996年退休后，颜老师与妻子畅游大好河山之余，也开始与时并进，学会用电脑打字。他的回忆录、诗集等四部书稿，全是靠自己用拼音输入法自行完成。从收发邮件、上网、使用微信，他渐渐都得心应手。2009年，在参加老年乐团演出时，少年时略懂二胡的他，深感不能滥竽充数，于是前往位于下塘西路的老年大学上课，虽然从黄埔过去路途颇远，他仍坚持每周上课，持续一年半，共上四五十节课。如今，二胡已成为他日常自娱及娱人的好帮手。

谈到学习，颜老师并非一帆风顺。他透露，例如当年曾想学开车，因子女阻止而作罢；学会电动单车，又因当时尚未合法推行而放弃。他是乒乓球高手，球风勇猛，但随著年岁增长，年轻人不敢与他对垒，他便转而学习桌球。颜老师学习新事物，往往隐含深层的爱国情怀：丁俊晖等球员，在中国人向来较少涉足的领域为国争光，那他就学桌球。他学习的特点，是高度专注、兴致勃勃、锲而不舍。2016年长子离世，2022年老伴告别，他伤心之余，更以知识与文体学习作为精神寄托。这已成为他的日常生活模式，早上阅读《新华文摘》等文史哲书刊，不时也练练书法，下午必定打两个多小时桌球。他的球友是89岁的退休同行，两人更组成了「九十后组合」。

学习无分长幼 谦称：小学生都可以是我老师

颜老师笑言：「我学习是不耻下问，这个『下』是年龄的『下』。小学生都可以成为我的老师。」身为诗词爱好者，他把曾有交往的罗韬、刘国玉先生都视为老师，杨振宁先生去世时，他向广西一位物理教授朋友致电请教，以求准确理解杨先生的成就。最令他高兴的一次，是向一位年轻女士请教量子力学，并表示「她十几分钟，就把量子力学的概念讲得清清楚楚，让我记忆犹新！」颜老师深信「用进废退」，退休后从未让自己停下脚步，更多次获得社区及教育界的表彰。

颜老师终身学习的精神，不仅成就了自己，也深深感染年轻人。他聘请的保姆本来读书不多，甚至已忘记如何读写。在家务之余，颜老师竟给她布置一项重要工作就是读书。在他家中，保姆闲时看的不是电视，而是《鲁滨逊漂流记》等文学名著，甚至要写读书笔记经过一年的指导，这位保姆竟已能背诵《千字文》。

紧贴潮流马年挑战用AI写挥春

颜老师坦言，最大的愿望是能有更方便的学习途径，例如在家门口开设小型课堂，或推出更便于长者操作的网络课程。在马年新春，这位「90后」老人家像往年一样为亲友邻里写挥春，但与众不同的是，今年他开始学习用AI来构思对联内容，将这项新科技视为自己的新课题。

资料来源：《羊城晚报》

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