4款日式拉面热量大比拼 豚骨拉面竟高达1000卡？营养师教控热量/稳血糖小贴士

保健养生
更新时间：11:38 2026-03-12 HKT
日式拉面是不少港人至爱，但原来暗藏致肥陷阱！有营养师拆解4款拉面汤底的热量，其中一碗香浓的豚骨拉面，热量竟可高达1000大卡。到底如何吃可控制热量及稳定血糖？

4款日式拉面热量大比拼 豚骨拉面竟高达1000卡？

营养师杨斯涵在其Facebook专页发文指，热气腾腾、汤头浓郁的日式拉面，总让人忍不住一口接一口。然而，市售拉面的热量差异极大，一碗可由600至1000大卡不等。拉面的灵魂在于汤头，但它同时也是热量的主要来源，她列出4款常见的拉面汤头热量，大家可参考：

日式拉面热量大比拼：

1.豚骨拉面

  • 热量：约800-1000+kcal

由猪骨长时间熬煮，汤色呈乳白，富含大量油脂与胶质，是热量和脂肪含量最高的汤头。

2.味噌拉面

  • 热量：约700-900kcal

带有独特发酵豆香，通常为平衡咸味及增加浓郁感，会加入不少猪油或奶油，热量不容小觑。

3.酱油拉面

  • 热量：600-800kcal

汤底多以鸡骨或海鲜为主，热量相对较低。但需注意其钠含量通常偏高，容易引致身体水肿。

4.盐味拉面

  • 热量：约500-700kcal

调味最单纯，汤头清澈，是拉面中热量最低的优质选择。

怎样吃拉面可控热量/稳血糖？

想在享受拉面的同时减轻身体负担？杨斯涵建议，下次点餐时，不妨尝试以下四个黄金守则，轻松降低热量摄取：

  • 浅尝汤头：拉面的热量和钠含量极大比例来自汤头，建议品尝几口即可，避免将整碗汤喝完。这个小动作能避免摄取数百卡路里，并预防隔天出现水肿。
  • 挑选清汤底与瘦肉： 汤头优先选择盐味、酱油或清炖鸡汤。肉类方面，若有「鸡胸肉叉烧」或「舒肥猪」，应毫不犹豫地选择，其饱和脂肪远低于传统的五花肉叉烧。
  • 额外单点蔬菜：传统拉面的蔬菜量极少，容易导致饮食不均衡。建议额外加点一份豆芽、椰菜或木耳，增加膳食纤维，不但能提升饱足感，还有助于减缓血糖波动。
  • 控制淀粉摄取：尽量避免加面，也不要加点白饭配汤吃。如果知道该店家的基础面量很大，点餐时可以直接要求「少面」。

她指出，拉面的组成多为碳水化合物和脂肪，较缺乏蔬菜与优质蛋白质。点餐时，建议优先挑选以下食物来平衡营养：

1.蔬菜海藻类

蔬菜海藻类能增加饱足感、延缓血糖上升，是吃拉面时最需要补充的品项，建议选择：

  • 椰菜/炒豆芽： 最常见的选择，椰菜富含纤维与维他命；豆芽热量极低且口感清脆，能平衡浓郁汤头的油腻感。
  • 凉拌木耳：富含水溶性膳食纤维，微酸的调味非常开胃解腻。
  • 凉拌海带丝/裙带菜： 富含矿物质，如碘、钙，是低卡高营养的优质食物。
  • 凉拌小青瓜： 水分高、清爽脆口，能补充少许维他命，能重整味觉。
  • 加葱花/洋葱粒：含植化素，加点提味亦有益健康。

2.豆类与蛋肉类

如果拉面里只有一两片肥肉叉烧，可以选择以下食物补足蛋白质：

  • 毛豆：优质的植物性蛋白质来源，同时富含膳食纤维。
  • 冻豆腐/凉拌豆腐：热量低且无胆固醇，但需注意别淋太多重咸的豉油或芝麻酱。
  • 溏心蛋/温泉蛋： 吸收率极高的优质蛋白质，虽然蛋黄带有少许脂肪，但整体而言是非常健康的配菜。
  • 舒肥鸡胸肉（单点）：极佳的低脂高蛋白选择，是取代传统肥腻叉烧的完美选项。

资料来源：营养师 杨斯涵

专家履历：杨斯涵

台湾营养师，现职同心医疗体系社区营养组长、同心分享厨房创办人，著有《营养师的减糖快瘦厨房》。

