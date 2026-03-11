韩国最高龄85岁婆婆大学毕业 扬言绝不放下手中铅笔 研究证持续学习患脑退化风险降38%

活到老，学到老，原来不只是励志口号。韩国有一位85岁婆婆，凭著惊人毅力完成大学学业，更扬言「绝不放下手中铅笔」。有最新研究发现，终身保持学习习惯，或可将罹患脑退化症的风险大幅降低38%。

韩国最高龄85岁婆婆大学毕业 扬言绝不放下手中铅笔

据淑明女子大学网站和《朝鲜日报》报道，韩国有一名85岁婆婆金正子（音译）在2月27日于淑明女子大学正式毕业，成为韩国最年长的大学毕业生。生于1941年的金婆婆是家中八名子女的长女，为了分担家计，她年少时便投身社会，加上经历韩战动荡，一直没有机会接受教育。

直到78岁那年，金婆婆才终于踏上求学之路，从零开始学习韩语。在艰辛地完成了初中与高中课程后，她于2024年，以最高龄考生的身份，成功考入著名的淑明女子大学，主修社会福利专业课程。金婆婆大学生活并非一帆风顺，由于腿脚不便，金婆婆每天需要花超过3小时通勤，而且因不懂使用电脑，她所有的报告和功课，都只能自己一笔一划地用手写完成。她坦言：「上了大学才发现，课程和高中完全不一样，写报告更是难上加难。」由于背不动沉重的课本，为了方便学习，她甚至将每本教科书都买两本，一本放家里，一本放学校，方便学习。尽管过程艰辛，但她几乎从未缺席任何一堂课。支撑她走下去的，是身边师生的温暖关怀。她忆述，曾有同学会主动帮她拦的士、陪她走到车站；教授们也不厌其烦地为她解答疑难。

对于金婆婆而言，大学毕业并非学习的终点，而是另一个起点。她已计划继续深造，攻读为期四年的儿童教育课程，并打算学习英语，期望将来能与身在海外的孙辈们流利交流。她更扬言：「虽然不知道我的体力是否能支撑，但在老天爷召唤我的那一天之前，我绝对不会放下手中的铅笔。」

研究证持续学习与思考 患脑退化风险降38%

持续学习可防脑退化？据《ScienceAlert》报道引述一项最新研究，旨在检验终身认知提升与阿兹海默症、脑退化症和认知衰退之间的关联。相关研究于今年2月在《Neurology》刊登。

研究有何发现？

该研究共纳入1,939名平均年龄为80岁的受试者，并对他们进行了长达8年的健康追踪，并比较「认知丰富化」评分最高与最低族群之差异。结果发现：

与认知活动最少的族群相比，终身保持高度学习与思考习惯的族群，其罹患阿兹海默症的风险竟降低38%，出现轻度认知障碍的风险也减少36%。

研究团队评估从童年到老年的认知丰富化程度，重点关注能刺激思考的活动与资源。结果显示，晚年认知健康与终身处于智力刺激环境密切相关。

研究人员分别询问受试者在12岁、40岁及目前年龄阶段的生活习惯，内容涵盖阅读书籍、造访图书馆与博物馆、学习外语、使用字典等行为。数据显示，终身保持高度学习与认知丰富化者，平均可延后阿兹海默症发病时间5年，轻度认知障碍则可延后 7年。

研究团队更透过分析已故参与者的大脑组织发现，童年时期拥有较高认知活动分数的人，其大脑对于阿兹海默症相关的有害蛋白质沉积，具有更强的抵抗力。

不过，研究人员亦坦言，尽管研究显示了强烈的关联性，但目前仍无法证明两者之间存在直接的因果关系。换言之，长年保持阅读习惯不代表就一定能完全避免认知问题。此外，该研究依赖受试者回忆早年的生活习惯，可能存在记忆偏差。再加上脑退化疾病的成因复杂，涉及多重风险因素，保持优质睡眠和规律运动同样至关重要。

资料来源：淑明女子大学网站、《朝鲜日报》、《ScienceAlert》

