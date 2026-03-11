Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

韩国最高龄85岁婆婆大学毕业 扬言绝不放下手中铅笔 研究证持续学习患脑退化风险降38%

保健养生
更新时间：11:45 2026-03-11 HKT
发布时间：11:45 2026-03-11 HKT

活到老，学到老，原来不只是励志口号。韩国有一位85岁婆婆，凭著惊人毅力完成大学学业，更扬言「绝不放下手中铅笔」。有最新研究发现，终身保持学习习惯，或可将罹患脑退化症的风险大幅降低38%。

韩国最高龄85岁婆婆大学毕业 扬言绝不放下手中铅笔

淑明女子大学网站《朝鲜日报》报道，韩国有一名85岁婆婆金正子（音译）在2月27日于淑明女子大学正式毕业，成为韩国最年长的大学毕业生。生于1941年的金婆婆是家中八名子女的长女，为了分担家计，她年少时便投身社会，加上经历韩战动荡，一直没有机会接受教育。

直到78岁那年，金婆婆才终于踏上求学之路，从零开始学习韩语。在艰辛地完成了初中与高中课程后，她于2024年，以最高龄考生的身份，成功考入著名的淑明女子大学，主修社会福利专业课程。金婆婆大学生活并非一帆风顺，由于腿脚不便，金婆婆每天需要花超过3小时通勤，而且因不懂使用电脑，她所有的报告和功课，都只能自己一笔一划地用手写完成。她坦言：「上了大学才发现，课程和高中完全不一样，写报告更是难上加难。」由于背不动沉重的课本，为了方便学习，她甚至将每本教科书都买两本，一本放家里，一本放学校，方便学习。尽管过程艰辛，但她几乎从未缺席任何一堂课。支撑她走下去的，是身边师生的温暖关怀。她忆述，曾有同学会主动帮她拦的士、陪她走到车站；教授们也不厌其烦地为她解答疑难。

对于金婆婆而言，大学毕业并非学习的终点，而是另一个起点。她已计划继续深造，攻读为期四年的儿童教育课程，并打算学习英语，期望将来能与身在海外的孙辈们流利交流。她更扬言：「虽然不知道我的体力是否能支撑，但在老天爷召唤我的那一天之前，我绝对不会放下手中的铅笔。」

研究证持续学习与思考 患脑退化风险降38%

持续学习可防脑退化？据《ScienceAlert》报道引述一项最新研究，旨在检验终身认知提升与阿兹海默症、脑退化症和认知衰退之间的关联。相关研究于今年2月在《Neurology》刊登。

研究有何发现？

该研究共纳入1,939名平均年龄为80岁的受试者，并对他们进行了长达8年的健康追踪，并比较「认知丰富化」评分最高与最低族群之差异。结果发现：

  • 与认知活动最少的族群相比，终身保持高度学习与思考习惯的族群，其罹患阿兹海默症的风险竟降低38%，出现轻度认知障碍的风险也减少36%。
  • 研究团队评估从童年到老年的认知丰富化程度，重点关注能刺激思考的活动与资源。结果显示，晚年认知健康与终身处于智力刺激环境密切相关。
  • 研究人员分别询问受试者在12岁、40岁及目前年龄阶段的生活习惯，内容涵盖阅读书籍、造访图书馆与博物馆、学习外语、使用字典等行为。数据显示，终身保持高度学习与认知丰富化者，平均可延后阿兹海默症发病时间5年，轻度认知障碍则可延后 7年。
  • 研究团队更透过分析已故参与者的大脑组织发现，童年时期拥有较高认知活动分数的人，其大脑对于阿兹海默症相关的有害蛋白质沉积，具有更强的抵抗力。

不过，研究人员亦坦言，尽管研究显示了强烈的关联性，但目前仍无法证明两者之间存在直接的因果关系。换言之，长年保持阅读习惯不代表就一定能完全避免认知问题。此外，该研究依赖受试者回忆早年的生活习惯，可能存在记忆偏差。再加上脑退化疾病的成因复杂，涉及多重风险因素，保持优质睡眠和规律运动同样至关重要。

资料来源：淑明女子大学网站《朝鲜日报》《ScienceAlert》

延伸阅读：研究推荐7大超级护脑食物 脑退化风险降46% 这种水果每周吃3次有效！

---

相关文章：

金燕玲贺岁片「神级」演活脑退化嫲嫲 长者常说4句说话恐是发病先兆

护老院办怀旧金曲夜 护理员化身DJ带动院友起舞 强身健体更预防脑退化

脑专家82岁仍坚持研发新药 公开日常护脑秘诀 早上起床必做4大运动！

82岁脑科学家坚持每天散步 走满这时数脑退化风险降28% 做多1步骤效果加倍

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
20小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
18小时前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
4小时前
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！健康院/捐血站 3项为长者而设
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设
生活百科
23小时前
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
影视圈
15小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
即时国际
3小时前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
23小时前
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
饮食
17小时前
酒吧清洁阿姨厕所遭洋汉强吻 展露「灿烂笑容」惹热议｜有片
00:09
酒吧清洁阿姨厕所遭洋汉强吻 展露「灿烂笑容」惹热议｜有片
即时中国
2026-03-09 19:10 HKT
宣萱幼稚园绝密黑白照疯传 五官精致萌样似洋娃娃 招牌表情数十年不变获7千人Like爆
宣萱幼稚园绝密黑白照疯传 五官精致萌样似洋娃娃 招牌表情数十年不变获7千人Like爆
影视圈
18小时前