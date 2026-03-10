春天肝脏大扫除黄金期！必吃6大芽菜护肝排毒 专家大推豆苗更护心/防糖尿病

想趁春天为肝脏大扫除可以吃甚么养肝排毒？有专家指出，此时应多吃6大芽菜，其中特别推介豆苗，除了能护肝，更可降低冠心病、糖尿病及肥胖风险。

春天肝脏大扫除黄金期 必吃6大芽菜护肝排毒

据内媒《生命时报》报道，春回大地，万物复苏，正是调理肝脏的黄金时期！中医经典《黄帝内经》有云：「春三月，此谓发陈，天地俱生，万物以荣」。湖南中医药大学第一附属医院内科主任医师程丑夫指出，春天人体肝气逐渐旺盛，若调养不当，易出现情绪波动、头晕目眩、胁肋胀痛等症状。此时适当食用具有升发作用的食物，有助五脏从冬藏转为春生，顺应自然之气，促进肝气疏泄，为全年健康打下基础，而芽类蔬菜，正是春天大自然馈赠的养生佳品。

广东省佛山市中医院耳鼻喉科副主任中医师冯惠玲补充，在古代汉语中，「疏」与「蔬」相通，蔬菜大多有疏通淤滞的功能，芽类蔬菜尤其显著，春季常吃有助疏肝散结。北京营养师协会理事、中国注册营养师顾中一表示，芽苗菜水分含量较高、纤维素含量较低，口感比成熟蔬菜更鲜嫩脆爽。有研究显示，芽苗菜对矿物质元素有富集作用，这些矿物质会通过多种途径改善芽苗的营养成分和功能活性。更有研究检测25种芽苗菜的营养成分浓度，结果发现，相较于成熟蔬菜，芽苗菜的营养密度更高，维他命、矿物质及抗氧化成分都更丰富。国家高级烹饪技师赵亮补充，豌豆尖、豆苗等嫩芽中含有大量镁及叶绿素，而镁正是肝脏进行解毒和能量代谢过程中多种酶的激活剂。专家特别推荐以下6款春天必吃的时令芽菜，助护肝排毒：

1.香椿嫩芽

中医认为香椿味苦性平，有清热解毒、疏肝理气、润肤明目之效，其独特香气更有助醒脾开胃，促进食欲，与鸡蛋同食更可滋阴润燥。营养学角度方面，香椿嫩芽呈紫红色，正是花青素、类胡萝卜素和各种黄酮类物质的颜色。随嫩芽成熟，紫红色渐褪变绿。

建议挑选颜色紫红、体型矮胖的香椿口感更嫩，且亚硝酸盐含量较低。烹煮（如炒蛋）前先焯水半分钟，可去除八成硝酸盐和亚硝酸盐。若想腌制后食用，先漂烫再腌制1天以上。香椿嫩芽一次不宜吃太多，尤其老人小孩，吃一小捆尝鲜即可。此外，香椿嫩芽不耐放，建议两天内食完。

2.豆苗

外形像较细的豆芽，将豌豆泡发后水培或土培，就能长出翠绿的豌豆苗，它是豌豆最幼嫩的茎叶，口感清脆，可清炒、打边炉、做汤或烚熟后凉拌。中老年人多吃豆苗，有助降低冠心病、糖尿病和肥胖风险。

3.豌豆尖

豌豆尖是豌豆茎叶茁壮成长后顶尖上的嫩叶和茎，富含维他命C、膳食纤维、β胡萝卜素、钾等，非常适合三高人群食用。每100克豌豆尖中的胡萝卜素含量达2710微克，在蔬菜中名列前茅，这种营养素在肝脏中会转化为维他命A，对视力有益。经常熬夜用眼、眼睛干涩、视力模糊者适合常吃。

此外，豌豆尖的味道比豌豆苗更浓郁，用其做汤或煮面时可在出锅前放入，汆烫10秒左右即可；也可将洗净的豌豆尖放在碗底，再倒入面条将其烫熟。不过，豌豆苗和豌豆尖嘌呤含量较高，不适合尿酸超标者食用。

4.豆芽

豆芽热量低，富含维他命C、膳食纤维、维他命B2以及钙、钾等。豆芽的营养价值与长度有关，数据显示，3至5厘米长（约半个食指长）的豆芽营养价值最高。建议将豆芽清炒或凉拌，能更好地保留营养成分；与鸡肉、豆腐等高蛋白食物同食，可平衡营养。

5.蒜黄

蒜黄由大蒜培育，在遮光条件下生长，叶绿素合成受阻故叶子呈嫩黄色；同时遮光条件影响涩味物质合成，故辣味不浓。蒜黄膳食纤维含量较低，质地柔嫩，可与鸡蛋、猪肉、虾仁等同炒。

6.春笋

春笋是竹子从土里长出的嫩芽，味甘，有清热利水之效，非常适合干燥的春季食用，不仅富含优质植物蛋白、钙等，纤维素含量亦高。建议春笋煲牛肉、春笋白拌鸡、香菇春笋汤、红油焖春笋等，但由于春笋草酸含量高，烹调之前必须用沸水烚一下。吃笋不宜过量，健康人群每顿吃1/4根中等大小的笋（约100克）、一周1至2次即可。

资料来源：《生命时报》

延伸阅读：改善脂肪肝不只吃保健品！医生大推黄金蔬菜组合 怎样吃最有助护肝排毒？

