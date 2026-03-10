神剧《一公升的眼泪》廿年后出电影续集 解构脊髓小脑萎缩症成因/病征/治疗方法

日本催泪神剧《一公升的眼泪》相隔20多年宣布将推出电影版续集，由锦户亮回归担正演出，预计于2027年在日本上映。《一公升的眼泪》感人的剧情曾让无数观众落泪，也让更多人认识俗称「渐冻症」的脊髓小脑萎缩症。

《一公升的眼泪》出电影版续集

《一公升的眼泪》根据真人真事改编而成，剧本来自同名日记小说《一升眼泪》，讲述15岁的女孩池内亚也，突然被诊断出罹患不治之症脊髓小脑萎缩症，也就是俗称的「渐冻症」。疾病虽然使她的身体机能渐渐衰退，失去写字和说话的能力，但坚强的亚也并没有放弃自己，她得到家人的爱护和支持，每天都努力学习如何面对病魔，过有意义的生活，她的生命最后在25岁画下句点。

《一公升的眼泪》讲述15岁的女孩池内亚也，突然被诊断出罹患不治之症脊髓小脑萎缩症，也就是俗称的「渐冻症」。（《一公升的眼泪》剧照）

《一公升的眼泪》相隔20多年宣布将推出电影版续集，由锦户亮回归担正演出（《一公升的眼泪》电影版剧照）

坚强的亚没有因病放弃自己，她得到家人的爱护和支持，每天都努力学习如何面对病魔，过有意义的生活，她的生命最后在25岁画下句点。（《一公升的眼泪》剧照）

亚也与病魔抗争的过程中，她仍持续书和写日记，直到双手无法握笔为止。后来这些文字被整理成书出版，并在 2005 年改编成日剧（《一公升的眼泪》剧照）

在与病魔抗争的过程中，她仍持续书和写日记，直到双手无法握笔为止。后来这些文字被整理成书出版，销量突破 200 万册，并在 2005 年改编成日剧，引发巨大回响和大家对​脊髓小脑萎缩症的关注。

据了解，电影版续集会描写亚也因病离世后，锦户亮所饰演的男主角「麻生遥斗」为她立下成为医生的心愿。从预告片段可见，锦户亮穿上白袍说道：「如果她知道自己写下的文字，在15年后的今天仍然能鼓励到人，不知道她会否感到高兴？」不少观众看过预告片后也表示充满期待。

小脑萎缩症是甚么？即看成因/症状/治疗方法

据香港罕见疾病联盟资料显示，小脑萎缩症（SCA）在医学上称为脊髓小脑运动失调症，主要影响小脑和脊髓，导致患者运动协调功能逐渐丧失。以下是小脑萎缩症的成因、症状及治疗方法：

小脑萎缩症的病因主要是由于显性遗传，亦有少部份患者属于基因突变。小脑萎缩症患者通常在成年期（20至40岁）开始发病，但也有少数病例在儿童或青少年时期出现症状。

小脑萎缩症的症状多样，包括走路不稳、手眼协调困难、言语不清、吞咽困难和眼球运动异常等，这些症状会随著病情进展而逐渐加重，晚期或需靠轮椅代步，严重影响患者的日常生活和自理能力。

香港小脑萎缩症协会资料指出，医生会透过脑神经系统临床检查，判断病人是否存在小脑及脊髓神经失调的症状，并查问病人的家族史，以及进行核磁共振（MRI）和基因测试。目前，小脑萎缩症尚无治愈方法，治疗主要集中在复健治疗和症状管理，以延缓患者的退化程度。物理治疗、职业治疗和语言治疗是常见的辅助治疗方法，旨在减缓症状进展和改善患者的运动协调能力。

药物治疗方面，主要是针对一些特定症状，如震颤、僵硬和痉挛等，但效果因人而异。此外，心理辅导和社区支援也是患者和家属的重要资源，有助于应对心理压力和提高生活质量。医学界正在探索基因治疗、细胞治疗和其他创新疗法，以期望未来能找到更有效治疗小脑萎缩症的方法。

