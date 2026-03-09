想吃糙米饭怕太硬刮口？ 即学2步简单洗煮法 轻松煮出松软粒粒分明口感

糙米有益健康，却常因其干硬、刮口的质感而却步。有品牌分享，煮糙米饭前只需多做2个简单步骤，就能轻松煮出松软口感，让营养与美味兼得。

学2步糙米洗煮法 轻松煮出松软粒粒分明口感

许多人知道吃糙米健康有益，不过除了食得健康，其实还可以煮得好吃。根据品牌「金象牌」在其Facebook专页发文指，糙米之所以口感较硬，是因为它保留了含有丰富膳食纤维及不饱和脂肪酸的米糠外层。要让糙米煮得好吃，关键在于让米粒能够充份吸收水分。大家可以参考以下两个简单步骤，让营养和美味一步到位：

糙米洗煮法

不妨将糙米放入有粗糙表面的容器中，例如隔水篱，一边清洗一边轻力磨擦。这个动作能令糙米表面轻微刮损，有助水分更容易穿过外层，渗透至米粒内部。 糙米绝不能洗完即煮，洗米后，应先将糙米浸泡于水中约2至3小时，然后才放入电饭煲烹煮。充分的浸泡能让米粒慢慢吸收水份并膨胀，煮出来的糙米饭不但粒粒饱满分明，更会散发自然米香，完全摆脱硬邦邦的粗糙口感。

糙米糖尿病患者都可以吃？

糙米除了含有丰富膳食纤维，营养师李婉萍曾在Facebook专页发文列出糙米的特点、营养价值以及适合人士：

糙米（每100克）：

热量：354kcal

碳水化合物：75.1g

蛋白质：8.2g

膳食纤维：4g

维他命B杂：28.23mg

李婉萍营养师指，糙米的特点是仅脱去谷壳，留下胚芽及米糠，适合减肥者，有助糖尿病患者降三高，但肠胃功能、肾功能不好的人进食前要先咨询营养师。

