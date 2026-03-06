回南天细菌滋生 专家教葱姜蒜辣椒洋葱保存贴士 葱要用报纸包起？

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：21:00 2026-03-06 HKT
发布时间：21:00 2026-03-06 HKT

回南天潮湿多雨，一旦食材没有处理好或是保存不佳，就容易变成细菌的温床。厨房必备的葱姜蒜辣椒，到底该怎么保存呢？有专家分享了葱、姜、蒜、辣椒和洋葱等5种调味料的保存贴士，原来葱要用报纸包起？

《台北农产》曾在Facebook专页发文分享葱、姜、蒜、辣椒和洋葱常温及冷藏多种保存方法，大家不妨参考。

5种调味料保存贴士

1. 青葱 

  • 冷藏保存法：用报纸包覆青葱，将葱尖头折入塑胶袋，放入雪柜冷藏。
  • 冷冻保存法：将青葱去头洗净切成葱花，放入保鲜袋中，并将空气挤出，放入雪柜冷冻。

2. 生姜

  • 常温保存法：用刷子刷掉姜的表面沙土，置于干燥阴凉通风处。
  • 冷冻保存法：把姜的外皮刮除后切成薄片，装入保鲜盒或保鲜袋，放入雪柜冷冻。

3. 蒜头

  • 常温保存法：将蒜头剥开成蒜瓣，放在空气流通处风干，保持干燥。
  • 冷冻保存法：将蒜头去皮后，依照自己喜好切块切片，放入保鲜袋中，并将空气挤出，放入雪柜冷冻。

4. 辣椒

  • 常温保存法：洗净后用纸巾擦干，放入通风网袋，置于阳光通风处风干后，连同干燥剂放入密封罐，做成干辣椒。
  • 冷冻保存法：洗净后挑出压坏或烂掉辣椒，装入保鲜盒或保鲜袋，放入雪柜冷冻。

5. 洋葱

美国农业部（USDA）指，洋葱可于常温或雪柜存放：

  • 常温保存法：存放于阴凉、通风良好的干燥环境中，同时避免阳光直晒。放进网袋或竹篮，善加保存的话，大约可以放30天左右。
  • 冷冻保存法：切过的洋葱可用沾湿的厨房纸巾包起来，再用食品级密封夹链袋封住，放雪柜冷藏可以存放约2个星期。

以上保存方法是提供给不小心购买太多的民众参考，最好方法还是趁新鲜享用食材。

资料来源：《台北农产》《roomie》

