港男家中发现20cm蜈蚣险被咬伤 用碘酒消毒原来无效 即看咬伤正确处理

春天来临，万物苏醒，蛇虫鼠蚁亦开始出没。早前有男读者向《星岛头条》分享在家中发现20cm长蜈蚣，十分「巨型」，更险些被咬伤。如不慎被蜈蚣咬伤应如何处理？以碘酒或酒精消毒正确的吗？有专家教正确处理伤口的方法，可避免酒精消毒带来的强烈剧痛！

港男家中发现巨型蜈蚣险被咬伤 用碘酒消毒正确吗？

到底不慎被蜈蚣咬伤应如何正确处理？根据《浸大》资料显示，被蜈蚣咬伤属开放性伤口，而碘酒含有酒精成份。开放性创伤不可使用酒精进行护理，否则有机会导致组织损伤，减慢伤口愈合速度，影响康复。所以，被蜈蚣咬伤后不应用碘酒消毒。

酒精会延迟伤口愈合 只作伤口四周消毒

香港大学李嘉诚医学院药理及药剂学系副教授梁柏行博士指，蜈蚣毒液含多肽毒素，而碘酒则是乙醇（即酒精）和水的混合物，通常含有 2% 至 7% 的碘及碘化钾或碘化钠，用作能杀死微生物/细菌的杀菌剂。蜈蚣毒液与碘酒或酒精不会相互排斥，即是说蜈蚣毒液的毒性不会因碘酒或酒精而增强。但对于蜈蚣咬伤应否使用碘酒进行消毒，梁博士解释，理论上碘酒不应在开放性伤口上使用，因为里面含有酒精。一些专家认为，使用酒精可能会影响伤口愈合的过程，若伤口仍然处于开放状态，则有机会导致组织受损。

总括而言，就开放性伤口的处理方法，他们都建议酒精只用作皮肤表层或伤口四周的消毒用途。虽然酒精消毒性强，但由于具有强烈刺激性，在开放性伤口上使用不但会令病人产生强烈剧痛，有机会对病人构成精神上的副作用，亦会刺激开放性伤口下的皮下组织，导致蛋白质变性，影响新生肉芽的重组，最终亦会减慢伤口愈合的速度。值得注意的是，不含有酒精成份的优碘则可于伤口上使用。此外，美国医疗平台WebMD同样指出，伤口不可使用外用酒精进行护理，使用过氧化氢或外用酒精清洁伤口，实际上会伤害组织并延迟愈合。

正确处理方法：用水冲洗伤口

据衞生署指，伤者多數因无意中踩踏了蜈蚣而被咬伤。蜈蚣长有一对口器，会分泌毒液， 遭蜈蚣咬伤后的主要症狀为疼痛，被咬的部位可能会出现局部肿胀及发红。

被蜈蚣咬到后的最佳方法是立即用清水、生理食盐水清洗伤口至少5分钟，以去除污垢、碎屑和细菌；可冰敷伤口附近位置；勿挤压伤口、也不要试图吸出毒液；若出现全身红疹、呼吸困难等过敏反应，立即送院治疗。

资料来源：《浸大事实查核中心》、WebMD、衞生署、瑞芳矿工医院

