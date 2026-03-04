新加坡爆肌男神陈传多踏入60岁 冻龄外貌+浓密发线惹关注 即睇不老餐单/生活习惯

素有「不老男神」之称的新加坡网红陈传多昨日（3月3日）在IG公布自己刚过「60大寿」，其爆肌身材和冻龄外表不但「零走样」，更获网友大赞其发量及发际线「赢了90%的同龄男人」，他曾透露逆天身材主要靠饮食，更有5种食物必吃，

爆肌男神陈传多过「60大寿」冻龄外貌+浓密发线惹关注

新加坡摄影师陈传多（Chuando Tan）近日正式踏入60岁，更在IG发文指「时间才是唯一的真正财富」，表示自己会每天回归自然和阳光，更许愿希望世界和平。不少网友在Threads大赞陈传多的帅气模样，更指其「发量跟发际线就赢了90%的同龄男人」、「你说他今年35我相信」，引起网友热议。

据了解，陈传多生于1966年，16岁踏入模特儿行业，曾担任歌手。约30岁时退居幕后，成为摄影师，并创立模特儿经纪公司。他爆红的原因，是在年届50岁却依然保持健硕身型、结实胸肌与腹肌，以及其冻龄样貌。2022年，他甚至被日媒封为「奇迹的56岁」。

强调「30%靠运动，70%靠饮食控制」常吃5食物冻龄

陈传多的IG拥有超过180万粉丝，平日也毫不吝啬分享「爆肌照」大骚身材。他曾于2024年出版著作《人生，不需要每一次都赢》，传授健身和饮食冻龄之道。接受媒体访问时，他经常强调维持好身型的关键是「30%靠运动，70%靠饮食控制」。

饮食方面，陈传多自模特儿时期已十分谨慎，吃饭时会把餸菜过水，去除表面的油脂后才放入口。虽然如今他不再对自己如此严苛，但饮食仍以清淡为主，也会注意卡路里的摄取量。

逆龄饮食6大秘诀

控制每天的卡路里摄取量要低于消耗量。 早餐吃很多蛋白质，有时会吃6只鸡蛋，或者喝蛋白粉奶昔；有时也会吃燕麦片配鸡蛋、蜂蜜、牛油果、莓类和坚果。 午餐及晚餐通常是蒸或烤的鸡肉，或者鱼肉汤，配一点白饭；他也喜欢吃海南鸡饭，但会转白饭，避免吃油饭。 避免吃内脏或加工食物。 每天也算卡路里太累，周末偶尔稍为放纵与朋友出门吃喝，也不反对吃天妇罗等油炸食物，或雪糕等甜品。 每天喝大量水并在睡前5-6小时禁食。

每周运动健身 预防肌肉流失

运动方面，陈传多一星期做5天运动，周末让自己休息。受爸爸及叔叔的影响，他从10多岁时就开始去健身室锻炼，并已养成习惯。虽然是以基础健身动作为主，例如举哑铃，但他认为每个动作也要做到标准，长期健身才会有效果。另外，他读书时是校内游泳代表队，至今也一直保持游泳习惯。

陈传多曾在接受访问时提到，保持身体年轻的最好方法就是运动，他目前专注于重训，因为已经到了肌肉和骨质密度开始下降的年龄。

1天睡足8小时 心态不老

除了饮食和严格的运动，陈传多也十分重视睡眠，尽量保证每天睡满8小时。他在自己的书中就提到，即使少睡1个小时，也会影响健康和状态。谁都会有憔悴的时候，他表示，自己没有年龄焦虑，一直都在接受自然变老的过程，反而是因为别人莫名期待他不会老而感到有压力，「因为我内心深处知道我已经不那么年轻了。」

陈传多相当著重内在自我和心理健康，不烟不酒，提醒自己保持正面、健康和年轻的心态最重要。他对待任何事情也会保持平和心态，更不会因为年纪增长而给自己设限，认为即使到了50岁、60岁，也可像个年轻人一样，做自己喜欢的事情。

资料来源：陈传多IG、《cna Lifestyle》、《PIN Prestige》

延伸阅读：82岁婆婆公开饮食秘诀 每日必喝1款长寿养生汤 加1种食材更护心脏

---

相关文章：

62岁叶童从容面对年龄接受真实自我 拒把白发染黑不做医美：别把衰老看得太恐怖

《金多宝》｜金燕玲曾两度战胜癌症 洒脱谈生死已安排后事：感恩仍能好好生活

93岁婆婆血管年龄仅20岁 养生长寿秘诀大公开 1个洗澡习惯超有效？

106岁婆婆「身体如16岁」公开9大长寿秘诀 防癌/中风/脑退化 超爱这食物