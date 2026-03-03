Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吴文忻乳癌复发陷低潮 办生前追思会克服死亡恐惧「将死亡拎出来讲！」 将赴深圳求医寻生机

保健养生
更新时间：16:00 2026-03-03 HKT
发布时间：16:00 2026-03-03 HKT

面对死亡，需要多大勇气？一直积极抗癌的前港姐吴文忻，最近因乳癌复发而陷入人生低谷。但她并未被击倒，反而选择以一个极为破格的方式，透过举办生前追思会，来直面内心最深的恐惧。她坦言「能将死亡拎出来讲！」她亦透露即将北上深圳，寻求一线生机。

吴文忻乳癌复发陷低潮 癌细胞扩散至肝脏

现年51岁的前港姐季军吴文忻，自前年8月公开患上乳癌第三期后，一直以积极乐观的态度对抗病魔。她不但推出自传《因爱重生》，去年更一圆歌手梦，以《重生》一曲踏上《劲爆》颁奖台，其积极态度感染不少同路人。据悉，根据最新的电脑断层扫描（CT Scan）报告，吴文忻的癌细胞已不幸扩散至肝脏，肝脏的肿瘤约有3cm。与此同时，她胸部的硬块已增大至12cm，情况恶化至肉眼可见，淋巴位置亦有明显肿块。吴文忻曾表示虽然无奈，但绝不放弃，只会「继续尽做」。

胸部伤口发臭流脓 将赴深圳求医寻生机

吴文忻日前向传媒透露，过去一、两个月是她抗癌以来最煎熬的时期，病情反复令她心力交瘁，更曾开直播透露，情绪从未如此低落，「直头日日爆喊」，而这一切源于胸部肿瘤的急剧恶化。她表示：「因为胸部位置状况好差，不时流脓，好酸馊，好臭，又要日日包住。」然而，正是这份与死亡的接近，反而激发了吴文忻的求生意志。她决心不能再如此下去，必须重新振作。为寻求新希望，她又透露即将前赴深圳接受治疗。

办生前追思会克服死亡恐惧

面对恶耗，吴文忻直言能够重新振作，除了一对女儿是她最大的动力。朋友们的鼎力支持同样不可或缺，她特别提到，在情绪最低潮的时候，好友彭秀慧每日都会打电话关心。此外，她更选择以一种非凡的方式来面对。早前，她的一班好姊妹为她在酒店房举行一场生前追思会，一向百无禁忌的她坦言：「将死亡拎出来讲！」，代表自己克服了对死亡的恐惧。

乳癌有何症状？甚么人最高危？

根据本港医管局资料，当乳腺细胞失控分裂和生长，就会形成肿瘤，肿瘤分为良性及恶性，乳房内的恶性肿瘤就是乳癌。而患上乳癌后，乳房、乳头及腋下有机会出现以下改变。

乳癌7大症状

  • 乳房：出现任何体积的硬块、形状或大小有所改变、皮肤出现点状凹陷，以及出现静脉扩张或呈橙皮纹变化
  • 乳头：自动流出分泌物、出血或凹陷
  • 腋下：肿胀或淋巴结胀大

医管局提醒，在月经前感到明显乳房胀痛或摸到硬块，是由于周期性荷尔蒙分泌转变，属正常的生理反应，不必过分担心。

患乳癌的高危族群

  • 性别：乳癌患者主要是女性，但男性也有机会患乳癌
  • 年龄：随著年龄增长，患乳癌机会更高
  • 遗传：母亲、姊妹及直系亲属患过此病的人士，发病的机会较高，研究资料显示约5-10%的乳癌个案可能与遗传有关
  • 经期：12岁以前初经以及55岁以后停经者
  • 饮食：长期进食高动物脂肪食物
  • 生活：吸烟、嗜酒、缺乏运动
  • 生育：从没有生育过或三十五岁以后首次生育
  • 药物：长期服用避孕药或接受贺尔蒙补充疗法5年以上者
  • 个人肿瘤病历：曾经罹患某些种类癌症，如霍杰金氏淋巴瘤、肺腺癌、肠癌，或儿童时期曾经患癌者，患乳癌风险较高。

---

