玛丽医院「搞笑医生」守护童心26年 坚持「生病都有玩乐权利」 扮小丑化解病童术前恐惧

在冰冷的医院里，手术室的大门往往是病童最恐惧的地方。在玛丽医院，有一位「搞笑医生」Amy，26年来坚守一个信念：「儿童就算生病，都应该有玩乐嘅权利。」她扮上马戏团小丑，将冰冷的医疗仪器变成神奇的魔术道具，用笑声和温暖陪伴，化解孩子们面对手术的恐惧。

玛丽医院「搞笑医生」守护童心26年 扮小丑化解病童术前恐惧

据玛丽医院Facebook专页发布视频指，有一位身穿色彩斑斓的医生袍、戴著标志性红鼻子、背著「神奇法宝箱」的「搞笑医生」Amy，为儿科病房注入马戏团般的欢乐。对病童而言，她不是来打针喂药的医护，而是守护童心、驱散恐惧的快乐天使。Amy自2000年加入「搞笑医生」（Giggle Doctors）义工行列，一服务便是26年。在Amy众多任务中，最触动人心的，莫过于陪伴小朋友走进手术室。对年幼的孩子来说，那道厚重的大门不仅意味著与父母分离，更代表著对未知的焦虑。

神秘法宝箱变出欢笑 坚持「生病都有玩乐权利」

为了化解这份恐惧，Amy会在手术前与孩子细心建立信任，透过游戏将冰冷的医疗流程故事化和趣味化，让他们在心理上有所准备。「我哋将欢乐带入病房，让孩子们感受医护人员在帮助自己，降低他们的医疗恐惧，同时令他们暂时忘却痛楚。」她最大的心愿，就是在病榻之中，孩子们不失童真，能享受最基本的快乐，并表示「儿童就算生病，都应该有玩乐嘅权利。」Amy总背著的这个「神奇法宝箱」，里面装载著让孩子欢笑的秘密武器，她将医疗器具「卡通化」，厕所泵变成听诊器，巨大的针筒与超大药丸变作魔术的道具，还有一本她使用了二十多年至今依然深受孩子欢迎的互动图画书。这份「魔法」的背后，是无比的细心与准备。

Amy在每周到访前，都会向医护人员仔细了解病童的名单与年龄，从而微调即将使用的道具与互动方式，确保每次表演都能触动人心。每当结束，她都会以一句温暖的「下次喺出面见喇！」作为道别，这句简单的说话，盛载著对孩子们早日康复的最深祝福。然而，当表演结束、卸下妆容后，Amy便会回归低调，有时连医护人员也认不出来。她坦言极为重视这份「神秘感」，认为：「不让孩子看见小丑医生的真面目，是守护孩子童真的一种专业操守」。她形容，搞笑医生的角色既非医生也非社工，只求在有限的见面时间内，可以见到病童纯真笑容，便是她26年来坚持下去的最大回报。

医护赞誉：搞笑医生是病房「稳定剂」

对于「搞笑医生」的贡献，玛丽医院外科注册护士汤佩妍给予高度肯定，她表示，小朋友因不了解手术程序而感到焦虑，更担心与父母分离，而「搞笑医生」的参与，正正营造了一个以小朋友为中心的安心环境。这种服务不仅能让孩子在手术前后放松心情，也能缓和病房整体的紧张气氛，减轻家长与医护人员的压力，确保孩子在接受身体治疗的同时，心灵也能得到适当的照顾。

资料来源：玛丽医院

