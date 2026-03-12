世界睡眠日｜食宵夜饮糖水容易失眠半夜易醒？专家推介助眠6大食物 甚么人宜吃睡眠软糖？

今年的「世界睡眠日」定在3月13日，主题是「Sleep Well, Live Better」。成年人每天要花大概6至8个小时睡觉，睡眠是生活重要的组成部分，因此睡眠质素非常重要。英国注册营养治疗师林晋辉表示，饮食跟睡眠存在著双向的关系，饮食习惯控制得宜非但可以助眠，还能改善睡眠质素，增加深层睡眠比例而减少易醒或失眠的情况。

食宵夜饮糖水容易失眠半夜易醒？专家推介6大助眠食物

在睡眠相关的饮食细节里，较多人忽略控制糖分摄取这个关键因素。林晋辉表示：「血糖稳定性跟睡眠有著重要的关系。在控糖方面做得好，可以稳定血糖水平，减少夜间醒来的机会，从而改善睡眠质素。如果临睡前吃过量精制淀粉或高糖食品，容易令血糖大起大落，进而导致入睡困难、半夜易醒等问题。」

食物种类方面，吃富含色胺酸的食物有助睡眠。摄入体内后，色胺酸在脑中转化为血清素，亦会转化成褪黑激素，帮助产生睡意。林晋辉指出，色胺酸普遍存在于高蛋白质的食物中。因此，牛奶、鸡胸肉、三文鱼、无糖乳酪、鸡蛋、豆腐和豆浆等豆类食品，摄入后在理论上都是有助睡眠的。同时，配以富含镁、钙、维他命B6的食物及适量的高纤维碳水化合物也有帮助，并应避免过量精制淀粉及糖分。

另外，林晋辉提醒有宵夜习惯的市民，宵夜应可免则免，并应注意进食的时间。首先，睡前不宜进食口味过重的食物。其次，最好在上床前2至3个小时前完成正餐。否则，临睡前吃大餐易扰乱睡眠，影响睡眠质素，也容易导致胃酸倒流等消化系统问题。如果真的觉得饿而难入睡，林晋辉建议可选一两款轻量健康小食，例如半杯鲜奶、半条香蕉、少量全麦饼干、一小把开心果或车厘子等，摄入能量应少于200卡路里，轻量进食后最少待一小时才躺卧。

失眠吃睡眠软糖有效助眠吗？哪些人适合吃？

近来坊间流行一些睡眠软糖，当中含有褪黑激素或其它声称可助眠的成分。林晋辉认为，这种软糖或能在短期层面帮助入眠，例如因时差或轮班工作而难入睡人士，但当中成分剂量或较天然食物来源多数倍，如果长期摄取过量，亦可能扰乱自身分泌，而科学上亦未有大型研究显示长期提升睡眠质素或改善失眠的绝对成效，因此服用前最好咨询医生或营养治疗师。

专家履历：林晋辉

英国营养治疗师联会（FNTP）注册营养治疗师

