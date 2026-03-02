经前易情绪低落/胸部涨痛 营养师教补充4类营养改善经前综合症 吃乳酪/三文鱼也有效？

每月月经到来前，总是特别烦躁、情绪低落，甚至胸部涨痛。有营养师推介补充4类关键营养素，改善经前综合症（PMS），其中甚至吃乳酪、三文鱼都有效。

经前易情绪低落/胸部涨痛 补充4类营养改善经前综合症

营养师林俐岑在Facebook专页撰文指，不少女性每月总有几天要面对经前综合症 （PMS）的困扰，常伴随著情绪波动、水肿、胸部涨痛或食欲大增等不适，这些不适主要与体内荷尔蒙波动，例如雌激素与黄体素的比例变化，以及神经传导物质，例如血清素的减少有关。她强调，透过以下的营养补充与饮食调整，可以有效减轻这些生理与心理上的负担：

补充4类营养改善经前综合症：

1.钙

富含钙质食物，例如牛奶、无糖乳酪、小鱼干、黑芝麻、板豆腐等，有助稳定神经、缓解情绪焦虑与肌肉痉挛（经痛）。

2.镁

深绿色蔬菜、腰果、85%以上的黑朱古力等，均富含镁质，有助放松肌肉、改善偏头痛及改善睡眠。

3.维他命B6

可多吃香蕉、鸡肉、三文鱼、糙米、全谷类等，协助合成血清素，改善抑郁、易怒感。

4.Omega-3脂肪酸

多摄取三文鱼、鲭鱼、亚麻仁油、荠蓝籽油、紫苏油、核桃等食物，有助缓解子宫的不适及胸部涨痛。

调整经前综合症饮食方法：

1.摄取低GI的复合式碳水化合物

经前的血糖波动较大，容易产生饥饿感。建议选择糙米、番薯、燕麦等全谷杂粮类，取代白饭与精制面食。这有助于维持血糖稳定，并促进血清素合成，安抚焦虑情绪。

2.少量多餐、控糖控油

高糖食物会导致血糖快速升降，反而加重疲劳与情绪不稳，建议减少摄取精制糖。若然有强烈食欲，可将三餐的份量分配为五餐，并以蛋白质食物和高纤食物来增加饱足感，避免暴饮暴食造成消化负担。

3.控制钠含量，预防浮肿

许多人在经前会有严重水肿，这与钠离子在体内的调节有关。应避开即食面、火腿、罐头等加工食品与过咸的酱料，并多摄取红豆、薏仁、香蕉、奇异果、黑豆等富含钾的食物，以帮助身体排走多余水份。

4.减少摄取咖啡因与酒精

咖啡因可能加重焦虑与失眠；酒精则会影响维他命B杂的吸收，并干扰睡眠品质。建议在经前一周尽量稀释咖啡浓度或改喝花草茶。

林俐岑表示，经前综合症虽然会带来一些不适感，但这亦是女性朋友与自己身体对话的宝贵阶段。除了透过以上饮食调整及生活型态的改变，她亦指出，以下2大方法同样有助改善情况：

进行温和运动：快走或瑜伽能促进内啡肽分泌，是天然的止痛与舒压药。

补充足够水份：保持充足饮水量，反而有助于代谢掉体内多余的钠，缓解水肿。

甚么是经前紧张综合症？有何症状？

据卫生署家庭健康服务资料，本地一项调查发现，每十名妇女中，就有超过六名在经期前有一些经前紧张综合症的症状。其中约有三至八名妇女认为自己的症状很严重。经前紧张综合症是指妇女周期性地在月经来潮前出现身体上的不适、心理或行为方面的改变。其特点是在月经来潮一至两周前开始出现，月经来潮后症状自然消失。严重者可以影响日常工作、生活以及人际关系，最终影响患者的生活质素。与经前紧张综合症有关的症状，可多达150种，常见的如下：

生理症症状：

乳房胀痛／触痛

手脚肿胀／肿胀感

体重增加

头痛

困倦及全身无力

心理及行为上的症状：

情绪不稳、烦躁易怒

精神不集中

健忘

感觉情绪／反应冲动

睡眠紊乱、失眠或嗜睡

食欲变化、胃口改变（嗜高糖、高脂肪的食物）

任何有经前不适的妇女，如有需要，都应请教医务人员，以便得到适当的帮助。

资料来源：营养师林俐岑、卫生署家庭健康服务

专家履历：林俐岑

台北医学大学保健营养学系硕士毕业，糖尿病卫教师认证（CDE），体重管理营养师，运动营养专业认证（CTSSN），居家长照营养师认证。

延伸阅读：吃朱古力真的可以止经痛？医生揭3大关键作用 几时吃最有效？

