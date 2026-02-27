38岁女慢性湿疹烂手硬皮抓不停 中医治疗3周终有觉好瞓 中医分享清湿热解毒汤水

慢性湿疹经常无端爆发，一发作起来连日皮肤痕痒难耐，生活质素大受影响。注册中医师陈嬿珺向《星岛头条》分享病例指，一位38岁的女士，半年来湿疹反复发作，皮肤干厚粗糙兼有红肿斑块，痕痒到睡不好。

38岁女慢性湿疹烂手硬皮抓不停 中医治疗3周终有觉好瞓

38岁的林女士（化名）因湿疹反复发作逾半年求诊。她半年前开始出现皮肤红疹和斑块，逐渐转为暗红色，包括手背、双下肢及腰腹部，局部皮肤增厚、色素沉著，严重痕痒，身上抓痕累累。在求诊中医前，她曾接受西医诊断为「慢性湿疹（苔藓化期）」，并一直使用外用类固醇药膏，但效果始终不彰。

林女士饱受湿疹发作困扰半年，皮肤增厚、色素沉著，严重痕痒。（注册中医师陈嬿珺提供）

陈医师为林女士进行详细诊症后，发现其舌质淡紫、边缘有牙齿印（齿痕）及瘀点，舌苔白腻，脉沉细涩。因此诊断其为「脾虚湿蕴，兼有血瘀」。这是由于患者脾阳不足，运化失职，致水湿内停，外泛肌肤为湿疹；病久湿邪阻滞经络，气血运行不畅，形成「湿瘀互结」之局。皮色暗红、肥厚、舌紫瘀点均为典型血瘀征象。需以「温阳健脾，祛湿化瘀」为治疗原则。

治疗1周后湿疹扩散？毒素浮出体表的「过渡期」

第一周处方为「附子理中汤合桂枝茯苓丸加减」，以附子、干姜、党参、白术温振脾阳，治其本虚；茯苓利湿；桂枝、桃仁、丹皮、赤芍温通经脉、活血化瘀，治其标实。患者服药3-5天后回馈「皮损暂时扩大」，原皮损边缘出现轻微扩散，颜色转为更鲜红，瘙痒感在头两天有短暂加剧。她一度非常焦虑，担心治疗无效或病情恶化。

中医治疗１周后，林女士湿疹短暂加重和扩散，陈医师表示这是暂时性的「瞑眩反应」，代表身体正将深层毒素推向表层。（注册中医师陈嬿珺提供）

陈医师向患者解释指，此现象可能为「瞑眩反应」或「托毒外透」之象。这是由于其体内积聚已久的「湿瘀之邪」原本郁闭于较深层的腠理之间。温阳活血药力进入后，如同阳光融化冰雪，推动这些病邪由里出表、从深层向浅层透达。皮损暂时的「扩大」和「转红」，是深伏之邪被驱动至体表的表现，是气血开始鼓动、正邪交争加剧的标志。因此嘱咐患者切勿惊慌，暂停搔抓，继续服药观察，并加强皮肤保湿护理。

身体启动自我修复 皮疹痕痒消退

到了第二周，原本扩散的红疹区域，在未新增外用药的情况下，颜色逐渐变淡，中央开始出现消散、收敛的迹象。新发的鲜红皮疹在一周内迅速平复、消退。最关键的变化是原有暗红、肥厚的核心皮损区域，开始变软、变薄，瘙痒程度显著减轻，约减少50%。患者自觉身体温热感增加，大便成形，乏力感改善。

经中医中药和针灸治疗，林女士渡过「托毒外透」阶段，湿疹逐渐消退。（注册中医师陈嬿珺提供）

陈医师解释，这标志著 「身体自我回复机制」被成功激发。药力已将深层的湿瘀病邪「托出」至体表，体表的气血循环被激活，人体自身的修复能力（正气）开始占据主导。「脾主肌肉四肢」、「脾主运化」的功能得到恢复，水湿得以正常代谢，新血得以化生并濡养皮肤。

因此在中药也有所微调， 减少「攻邪」之力，增强「扶正」之功，助力皮肤修复。配合针灸，取穴足三里（健脾）、血海（调血）、膈俞（血会）、三阴交（滋阴活血），以巩固疗效，促进局部气血流通。

到了第三周，患者的皮损面积较治疗前缩小超过70%，色素沉著明显变淡，皮肤质地接近正常，夜间瘙痒基本消失，睡眠质素大幅提升。而且其精神、食欲、二便均显著改善。舌质转为淡红，瘀点减少，苔薄白，脉象较前有力。因此用药方面，改为温和扶正的中药巩固身体，并继续针灸。陈医师也强调以饮食起居调养，避食生冷，适当运动。

推介清湿热解毒汤水 纾缓「过渡期」痕痒不适

陈嬿珺医师指，在湿疹经历中医治疗的「托毒外透」阶段，身体正气与病邪交争，皮肤或有暂时性活跃反应。此时辅以恰当食疗，能健脾利湿、清热解毒、扶助正气，帮助身体更顺畅地完成「脱毒」过程，缓解不适，促进修复。她推介以下汤水，适合在医师指导服药期间，作为日常饮食辅助。

「托邪外出」辅助食疗：三豆苡仁解毒汤

材料：

绿豆 30g：清热解毒，凉血消肿。针对外透的热毒。

赤小豆 30g：利水除湿，消肿排脓。针对湿毒与水肿。

黑豆 30g：补肾活血，利水解毒。兼顾扶正与祛邪，防清热利湿过度伤阴。

生薏苡仁 50g：清热利湿，健脾排脓。针对湿毒与脾虚之本。

陈皮 1角：理气健脾，燥湿化痰。助运化，防豆类滋腻碍胃。

生姜 3薄片：温中散寒，和胃止呕。反佐绿豆、薏苡仁之寒凉，保护脾胃阳气。

蜜枣 2枚：用于调味，也可不加

功效：

此方组合，清补兼施，寒温并用，既可辅助清利湿热毒邪，又能顾护脾胃正气，非常符合香港潮湿气候及湿疹患者常见的脾虚湿蕴夹热体质。

做法：

将绿豆、赤小豆、黑豆、生薏苡仁洗净，用清水浸泡2小时。 陈皮浸软，刮去内瓤。 将所有材料（包括浸泡的水）放入汤锅中，加入约1.5升清水。 大火煮沸后，转小火慢熬1至1.5小时，直至所有豆类软烂开花。 可根据口味，饮用前加入少量天然海盐或红糖调味（急性发作期建议少糖盐）。

饮用方法：

主要喝汤，豆类可酌情食用。每周可饮用1-2次。

宜忌：

并非人人适用，此方性偏凉润，适用于湿热夹杂或脾虚湿蕴化热的证型。

若湿疹表现为皮肤极度干燥、苍白、不红不肿、遇冷加重（寒湿或血虚风燥证），则不适合此方。服用前请务必咨询中医师。

她强调，此为辅助食疗，绝不能代替正规中药处方或针灸治疗。应在医师指导下，与内服中药错开1-2小时服用。服用后应观察身体反应，若感觉身体舒畅、瘙痒减轻、二便通畅，为对证；若出现腹泻、胃寒或疲倦加重，可能过于寒凉，应减量或停用。

「瞑眩反应」并非治疗失败

陈嬿珺医师表示，大多数人对湿疹治疗的认知，往往停留在「慢慢消炎、逐渐消退」的框架内。无论是使用类固醇药膏抑制发炎，还是透过保湿修复皮肤屏障，主流思路偏向「安抚」与「抑制」。许多患者甚至认为，治疗过程中皮疹「扩散」或「加剧」必然是治疗失败或过敏反应。

然而，中医治疗湿疹——尤其是对于那些缠绵难愈、反复发作的慢性或顽固性湿疹——却可能呈现一种截然不同的病理转归逻辑：「脱毒排脓」或「托邪外出」。这并非病情恶化，而是一种深层次的治疗反应。

遵循「扶正透邪」的原则，前期用温阳活血药，目的不仅是「对抗」病邪，更是唤醒和增强人体自身的气血运行与排病能力。当身体的自我修复系统（正气）被启动后，疗效便会进入良性循环。

惟她提醒，此类体质的患者，即使皮肤症状好转后，仍需长期注重温养脾胃、避免生冷油腻、保持规律作息与情绪舒畅，方能减少复发，达到长治久安。

临床上任何用药后皮疹扩大的情况都需谨慎对待，必须由经验丰富的中医师仔细鉴别是「瞑眩反应」还是「药物不对证或过敏」。患者切勿自行判断或处置。她强调，本案为诠释特定中医病理机转的教学案例，实际诊疗请务必寻求专业医师帮助。

专家履历：注册中医师 陈嬿珺

喜树中医诊所中医师

---

