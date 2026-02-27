全港逾1/4人患脂肪肝 营养师推介6类天然护肝食物 吃蛋黄/奇异果也有效？

据香港中文大学研究显示，香港超过四分之一的香港成年人患有非酒精性脂肪肝。有营养师推介6类天然食物，有助护肝排毒，其中甚至吃奇异果、蛋黄也有效。

营养师推介6类天然护肝食物 吃蛋黄/奇异果也有效？

营养师杨斯涵在其Facebook专页发文指，肝脏作为人体最重要的解毒与代谢器官，在节日大鱼大肉、熬夜狂欢后，难免会「超载」。若想肝脏机能迅速恢复，可以透过补充特定的营养素。她为此特别推介6类天然食物，有助养肝、护肝：

6类天然护肝食物

6类天然护肝食物

6类天然护肝食物

6类天然护肝食物：

1.维他命B杂

肝脏在代谢酒精、脂肪和处理体内废物时，极度需要维他命B杂作为关键辅酶。补充足够的B杂能加速代谢循环，有效减轻肝脏负担。食物来源包括糙米、燕麦、瘦肉、深绿色蔬菜、豆类。

2.优质蛋白质

蛋白质经分解后的胺基酸，是肝脏细胞修复与再生的重要原料。此外，它能协助肝脏合成脂蛋白，将脂肪顺利运出肝脏，预防脂肪堆积。建议可从鸡蛋、黄豆制品，例如豆腐、豆浆、鱼肉、去皮白肉中摄取。

3.维他命C与E

经常进食高油高糖饮食与熬夜，容易令身体产生大量自由基，引致发炎。维他命C与E是强效的抗氧化剂，能保护肝细胞免受自由基侵害。富含维他命C的食物有番石榴、奇异果、柑橘类水果；至于维他命E，则可从坚果、牛油果、初榨橄榄油中摄取。

4.谷胱甘肽

谷胱甘肽是肝脏中最重要的解毒与抗氧化物质，摄取特定植化素，能刺激并提升体内谷胱甘肽的浓度，从而大幅提升解毒力。可多摄取十字花科蔬菜，例如西兰花、椰菜，以及大蒜、洋葱。

5.Omega-3脂肪酸

Omega-3脂肪酸具有极佳的抗发炎效果，能帮助降低肝脏的发炎反应，特别适合改善因摄取过多饱和脂肪所引起的发炎。食物来源包括三文鱼、鲭鱼、秋刀鱼、核桃、亚麻仁籽。

6.胆碱

胆碱能协助肝脏代谢脂肪，避免三酸甘油酯在肝脏内部过度堆积，助预防脂肪肝。可从蛋黄、黄豆、瘦肉中摄取。

除了多吃上述护肝食物，杨斯涵亦提醒，想好好保护肝脏，亦要配合以下2个生活习惯：

补充足够水份：多喝水有助代谢废物更顺利地透过尿液排出。

恢复规律睡眠：确保肝脏有充足的休息时间，进行自我修复。

脂肪肝6大常见症状 这位置痛是警号

本港约有逾100万人患有脂肪肝。脂肪肝分为「酒精性脂肪肝」、「非酒精性脂肪肝」。根据衞生署资料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有过多脂肪在肝细胞内聚积。脂肪肝的形成亦与肥胖、胰岛素耐受性、糖尿病、高血脂和高血压有密切关连。

「非酒精性脂肪肝」是指一系列与肝脏细胞积聚过多脂肪（超过肝脏容积的5%）有关的肝脏疾病。脂肪积聚的成因与饮酒过量或其他继发性因素（例如药物或先天性代谢缺陷）无关。当中，脂肪肝有6种常见症状，包括：

食欲不振

恶心

呕吐

右上腹不适

疲劳

如果病情严重时，可能导致肝脏发大

若不及时改善，脂肪肝可演变为肝硬化或肝癌。要准确诊断是否患有脂肪肝，就要接受影像检查，例如超声波、电脑扫瞄、磁力共振造影等，或进行肝穿刺活组织检查。

资料来源：营养师杨斯涵、衞生防护中心

专家履历：杨斯涵

台湾营养师，现职同心医疗体系社区营养组长、同心分享厨房创办人，著有《营养师的减糖快瘦厨房》。

延伸阅读：改善脂肪肝不只吃保健品！医生大推黄金蔬菜组合 怎样吃最有助护肝排毒？

---

相关文章：

逾100万港人患脂肪肝 研究揭3大日式食物最护肝 做好5件事逆转病情

逆转脂肪肝必试地中海饮食法 4大关键助护肝排脂 公开3日餐单减内脏脂肪

每日吃蛋逆转脂肪肝？专家分享4大护肝习惯 鸡蛋这样吃更助减肥

每餐怎样吃逆转脂肪肝？营养师公开一周护肝重点 晚餐后必做1件事