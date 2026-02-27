Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

科大推早期阿兹海默症检测 长者免费认知评估再送现金券 一文看清参加条件/报名方法

脑退化虽然难以逆转，不过越早发现，就能越早开展治疗，延缓病情发展。香港科技大学成立的香港神经退行性疾病中心早前研发出革新的早期阿兹海默症检测技术，能够透过血液测试发现早期风险。中心联合东华学院共同推行为期3年的研究计划，参与计划的长者除了能获得免费的认知评估和健康检查，尽早察觉潜在隐患，更能获得现金券补贴。即看参加条件及报名方法！

科大推早期阿兹海默症检测 长者免费认知评估再送现金券

此「4阶段神经护理社区项目」计划，将结合认知健康评估、 抽血检测和医学临床诊断，旨在在社区中更早地识别阿兹海默症。这项创新的抽血检测能够预测「轻度认知障碍发展为阿兹海默症(MCI-AD)」，以及「失智症发展为阿兹海默症(失智症-AD)」的风险，借由这些数据有助监测患者的病情进展，同时帮助识别阿兹海默症的潜在可改变因素，以期促进长者健康老化、自主生活。

早期阿兹海默症检测｜参加条件

招募对象为年龄介乎60至75岁及在家居住的香港长者

早期阿兹海默症检测｜计划内容

阶段1：初步检查

有意参加者登记简单个人资料，进行5分钟认知健康评估筛选。目标招募6,000人。登记参加即送$20现金券。

阶段2：医学临床诊断

经评估后从第一阶段的参加者中选出2,500人，他们须签署知情同意书，登记个人资料、人体测量数据，并安排进行认知健康评估和医疗咨询。

阶段3：抽血检验

从第二阶段的参加者中再筛选出750人，采集血液样本进行血液检测。根据检测结果，根据他们的阿兹海默症严重程度分成3个等级

阶段4：脑部扫描

从第三阶段的参加者中选出350人，在3年后重复做第三阶段的检测，透过MRI、CT、PET等影像检查收集资料，再次评估他们的阿兹海默症严重程度等级。

早期阿兹海默症检测｜参加办法

有意参加的人士可以透过长者地区中心报名，或填写网上表单，经评估合适的长者可参与此项研究。查询电话：62290352

