橙/青瓜竟属生冷食物？常吃易长皱纹/黑眼圈？中医拆解8大生冷食物 4类人忌食用

不少人喜欢吃的橙、青瓜，原来都属于生冷食物？有中医拆解8大生冷食物，常吃除了会伤脾胃，甚至会出现长皱纹或黑眼圈等健康问题，她亦提醒有4类人要尽量避免进食生冷食物，以防加重寒邪。

常吃生冷食物易长皱纹/黑眼圈？恐致4大健康问题

注册中医师林惠贤指，中医所谓的生冷食物，「生」泛指大部分不经烹调的「裸食」，例如未经加热处理的食材；「冷」则指温度低或经过冷藏、加冰的食物，两者对脾胃均属寒凉之性。中医特别强调忌生冷，主要是因为脾胃需要阳气才能有效消化，将食物分解为精华供身体吸收，而废物则排出。若常食生冷食物，会寒易伤阳，降低脾胃运作效率，令消化不完整，多余的水湿留滞脾胃，进而引发寒凝气滞、痰湿困脾、气血不畅等问题。 若长期进食生冷食物，还可能会出现以下4大健康问题：

因头面气血供应受阻，出现黑眼圈、皱纹、脸色暗黄。

寒气盛阻碍阳气，积聚痰湿，出现腹胀、大肚腩、赘肉。

气滞肠胃，导致胃胀、胃痛。

寒邪积聚致血瘀，会令子宫出现不同健康问题，例如经痛、月经不调、血块多。

中医拆解8大生冷食物 橙/青瓜竟属生冷食物？

林惠贤医师表示，现代饮食中许多常见食物均属生冷范畴，容易损伤阳气。她也列出以下8大生冷食物：

1.沙律

大部分未经烹调的生蔬果沙律，属「生」类，易伤脾胃。

2.冻饮

如冻柠茶、冻奶茶等，水与冰并存的状态多为摄氏0度。

3.鱼生/寿司

不少鱼肉本身虽不偏寒凉，但易有寄生虫导致膓泻，同时普遍刺身空运到来，解冻后低温上菜，故亦视为寒凉之品；而寿司就算不含刺身，在制作后通常会放进冻柜保存，同样偏冷。

4.雪糕/雪条

温度以零下储存，冷冻食物会令甜味变得不明显，因此用糖量往往更高，更容易聚湿成痰。

5.水果类

如梨、奇异果、橙、香蕉、山竹、西瓜等属性寒凉，若从雪柜取出即食更是寒上加寒。此外，还包括偏温或热类水果，例如榴梿、车厘子、荔枝、龙眼。

6.海鲜类

海鲜档受欢迎的生蚝、蚬、螺、蛏子、蟹，属寒凉，忌过量进食。

7.渍物

常见白萝卜（大根）、牛蒡、青瓜、昆布等腌渍物，其食材本身性质多属寒凉。

8. 冰镇啤酒

由寒凉的啤酒花酿制，本身已有清热作用，加上低温饮用，寒性更重。

4类人避免食用生冷食物 防加重寒邪

基于中医原则，林惠贤医师特别提醒，以下4类人士应尽量避免或减少进食生冷食物，以防加重寒邪：

备孕者及孕妇：生冷易伤胎气，影响子宫气血循环，导致寒凝血瘀，若怀孕期间或会影响胎儿的营养供给。 正值感冒人士：感冒人士正气尚未恢复，进食生冷拖延康复进度。 正值来经或有妇科疾病的女士：生冷食物易致经痛、血块增多，令血瘀问题加重。 体质虚寒、容易腹泻人士： 这类人士脾阳本已不足，进食生冷后会更伤阳气，加剧肥胖、水肿、面黄、黑眼圈、精神不振、身体困倦、消化不良、腹胀等问题。

4种方法降食物寒性免损脾胃 吃刺身可配搭1种茶

若偶尔想吃生冷食物，林医师建议可采取以下4种方式，以降低食物寒性，避免损伤脾胃：

减少份量与频率： 例如冻饮可叫走冰或常温；将每天一杯冻饮的习惯，改为一至两星期一杯。 搭配温性食物烹调： 例如蒸蟹时加入紫苏、生姜；吃刺身时，可配搭姜茶；炒菜时亦可加姜。 寻找口感替代品： 想追求冰凉快感，可尝试喝薄荷茶、吃薄荷糖，同样能令咽喉有清凉感觉。 适当解冻：注意此方法或会滋生细菌，不建议肠胃敏感、容易肚泻的人士使用。

专家履历：林惠贤

满月堂中医诊所林惠贤医师为香港浸会大学中医学学士及生物医学（荣誉）理学士，针对皮肤科、美容抗衰老、肿瘤科进行深造研究，以中医提升自愈能力，医患合作是治病的关键。

