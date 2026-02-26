Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

12款中式传统饼类热量排行榜 吃1个鸡批=1碗白饭 营养师教3大进食贴士

保健养生
更新时间：07:30 2026-02-26 HKT
发布时间：07:30 2026-02-26 HKT

许多人早餐会选择吃中式传统饼类，以为一件半件无伤大雅，但原来暗藏致肥陷阱。有营养师列出12款中式传统饼类热量排行榜，其中鸡批一件热量已等于一碗白饭。她也分享3大不怕致肥的贴士，帮助大家面对美食也可以轻松减轻负担。

12款中式传统饼类热量排行榜 吃1个鸡批=1碗白饭

营养师苏楚茹（Evelyn） 在Instagram上发文指，很多人以为小小一块饼，热量应该不高，其实一个鸡批已等于一碗白饭的热量，即使是看似清爽的瑞士卷，热量也不容小觑。她列出12款中式传统饼类热量排名，大家可作参考：

12款中式传统饼类热量排名（卡路里以每件/块计算）
  1. 鸡批：420kcal
  2. 椰挞：313kcal
  3. 老婆饼：308kcal
  4. 合桃酥：288kcal
  5. 蛋黄酥：269kcal
  6. 纸包蛋糕：221kcal
  7. 蛋挞：202kcal
  8. 沙琪玛：180kcal
  9. 蝴蝶酥：145kcal
  10. 瑞士卷：123kcal
  11. 杏仁饼：100kcal
  12. 鸡仔饼：70kcal

3大进食中式传统饼类贴士 配搭2类食物避免血糖上升

Evelyn表示，减肥并不等于要完全戒口，重点是要懂得挑对食物种类及享用时间。想偶尔放纵一下，又怕影响减肥进度，她提出以下3个建议：

  • 想吃甜点，可以选择在运动后或正餐后。
  • 配搭蛋白质或膳食纤维，避免血糖快速飙升。
  • 不需要剥夺吃甜点，而是学会调整份量和搭配。

资料来源：营养师苏楚茹（获授权转载）

---

