12款中式传统饼类热量排行榜 吃1个鸡批=1碗白饭 营养师教3大进食贴士

许多人早餐会选择吃中式传统饼类，以为一件半件无伤大雅，但原来暗藏致肥陷阱。有营养师列出12款中式传统饼类热量排行榜，其中鸡批一件热量已等于一碗白饭。她也分享3大不怕致肥的贴士，帮助大家面对美食也可以轻松减轻负担。

12款中式传统饼类热量排行榜 吃1个鸡批=1碗白饭

营养师苏楚茹（Evelyn） 在Instagram上发文指，很多人以为小小一块饼，热量应该不高，其实一个鸡批已等于一碗白饭的热量，即使是看似清爽的瑞士卷，热量也不容小觑。她列出12款中式传统饼类热量排名，大家可作参考：

12款中式传统饼类热量排名（卡路里以每件/块计算）

鸡批：420kcal 椰挞：313kcal 老婆饼：308kcal 合桃酥：288kcal 蛋黄酥：269kcal 纸包蛋糕：221kcal 蛋挞：202kcal 沙琪玛：180kcal 蝴蝶酥：145kcal 瑞士卷：123kcal 杏仁饼：100kcal 鸡仔饼：70kcal

3大进食中式传统饼类贴士 配搭2类食物避免血糖上升

Evelyn表示，减肥并不等于要完全戒口，重点是要懂得挑对食物种类及享用时间。想偶尔放纵一下，又怕影响减肥进度，她提出以下3个建议：

想吃甜点，可以选择在运动后或正餐后。

配搭蛋白质或膳食纤维，避免血糖快速飙升。

不需要剥夺吃甜点，而是学会调整份量和搭配。

资料来源：营养师苏楚茹（获授权转载）

