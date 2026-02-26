Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湿疹新配方！港大研发湿疹新配方全线断货 购买渠道/补货日期/每月设限购？

保健养生
更新时间：11:44 2026-02-26 HKT
发布时间：11:44 2026-02-26 HKT

湿疹（异位性皮肤炎）是香港最常见的皮肤病之一，全港每5人中就有1人深受困扰。长期以来，数以十万计患者陷入「反复发炎、剧烈痕痒、依赖用药」的恶性循环，严重影响睡眠及心理健康。香港大学李嘉诚医学院微生物学系团队经过逾10年深入研究，发现湿疹反复出现成因，与金黄色葡萄球菌的过度增殖，以及其释放的「毒力因子」与毒素相关。

团队更将基础研究转化为应用方案，研发出植物复合配方 「安思灵」（Anesinin），该技术的突破性在于并非盲目杀菌，而是精准地抑制金黄色葡萄球菌的毒力因子，从源头阻断其引发痕痒、炎症及破坏皮肤屏障的毒力，产品现时已推出市面。港大微生物学系副教授高一村分享个案，有20年重度患者试用后，由「烂皮手」变身「少女手」，无需再依赖类固醇及生物制剂，重获自信人生。

屈臣氏正安排补货   易赏钱会员每月限购1支

不过，产品自2月中推出市面后，有网民指难以购买，「间间都话无货」。《星岛头条》向代理连锁日用店屈臣氏查询，对方指有关产品自推出以来反应热烈，屈臣氏正安排补货，而新一批产品将优先于屈臣氏网店发售，每位易赏钱会员每月限购 1 支，以令更多顾客可以购买。

安力施4种产品功效

产品一：安力施屏障修复身体乳霜

容量：120毫升

售价：$228

功效：有效舒缓湿疹引致的干燥、痕痒、泛红及刺激，同时锁紧水分，令肌肤回复柔滑、细致及健康光泽。

适用人群：全家合用 (包括婴幼儿)

产品二：安力施屏障急救软膏

容量：100毫升

售价：$298

功效：强效配方，适合缓解湿疹引起的极度干燥、擦伤、皲裂和受损的皮肤。同时锁紧水分，令肌肤回复柔滑、细致及健康光泽。

适用人群：全家合用 (包括婴幼儿)

产品三：安力施屏障修复身体乳霜

容量：300毫升

售价：$458

功效：有效舒缓湿疹引致的干燥、痕痒、泛红及刺激，同时锁紧水分，令肌肤回复柔滑、细致及健康光泽。

适用人群：全家合用 (包括婴幼儿)

产品四：安力施屏障修复面霜

容量：100毫升

售价：$298

功效：质地轻盈，不油腻，专为娇嫩肌肤配制，可缓解面、颈和娇嫩肌肤湿疹引起的干燥、瘙痒、发红和皮肤刺激。同时锁紧水分，令肌肤回复柔滑、细致及健康光泽。

适用人群：全家合用 (包括婴幼儿)

延伸阅读：女子耳朵生湿疹 流黄水流湿枕头袋 中医治疗1个月皮肤回复平滑 附湿疹戒口食物

 

---

资料来源：屈臣氏香港大学李嘉诚医学院微生物学系

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
16小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
20小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
19小时前
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
即时国际
14小时前
TVB「最经典女丑角」面目全非 遭质疑「重度医美」尤如换脸 身体一部份断裂令人忧心
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」尤如换脸  身体一部份断裂令人忧心
影视圈
3小时前
鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好
鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好
饮食
18小时前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
22小时前
女行团｜HOY TV旅游节目 五大女主持挑战电视尺度 邱晴打头阵「涨卜卜」上围震撼视觉 泳衣放题大解放
女行团｜HOY TV旅游节目 五大女主持挑战电视尺度 邱晴打头阵「涨卜卜」上围震撼视觉 泳衣放题大解放
影视圈
15小时前
油站打尖︱无品妇「人肉路障」瞓后方车头 车主惊呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱无品妇「人肉路障」瞓后方车头 车主惊呼：佢子女睇住︱有片
即时中国
4小时前
东张西望丨恋童癖教练全程闪避拒回应 陈妈妈曾欲妥协不追究成全关系 与儿子感情关系变疏离：有谂过自杀
东张西望丨恋童癖教练全程闪避拒回应 陈妈妈曾欲妥协不追究成全关系 与儿子感情关系变疏离：有谂过自杀
影视圈
14小时前