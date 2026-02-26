湿疹新配方！港大研发湿疹新配方全线断货 购买渠道/补货日期/每月设限购？

湿疹（异位性皮肤炎）是香港最常见的皮肤病之一，全港每5人中就有1人深受困扰。长期以来，数以十万计患者陷入「反复发炎、剧烈痕痒、依赖用药」的恶性循环，严重影响睡眠及心理健康。香港大学李嘉诚医学院微生物学系团队经过逾10年深入研究，发现湿疹反复出现成因，与金黄色葡萄球菌的过度增殖，以及其释放的「毒力因子」与毒素相关。

团队更将基础研究转化为应用方案，研发出植物复合配方 「安思灵」（Anesinin），该技术的突破性在于并非盲目杀菌，而是精准地抑制金黄色葡萄球菌的毒力因子，从源头阻断其引发痕痒、炎症及破坏皮肤屏障的毒力，产品现时已推出市面。港大微生物学系副教授高一村分享个案，有20年重度患者试用后，由「烂皮手」变身「少女手」，无需再依赖类固醇及生物制剂，重获自信人生。

屈臣氏正安排补货 易赏钱会员每月限购1支



不过，产品自2月中推出市面后，有网民指难以购买，「间间都话无货」。《星岛头条》向代理连锁日用店屈臣氏查询，对方指有关产品自推出以来反应热烈，屈臣氏正安排补货，而新一批产品将优先于屈臣氏网店发售，每位易赏钱会员每月限购 1 支，以令更多顾客可以购买。

安力施4种产品功效

产品一：安力施屏障修复身体乳霜



容量：120毫升



售价：$228



功效：有效舒缓湿疹引致的干燥、痕痒、泛红及刺激，同时锁紧水分，令肌肤回复柔滑、细致及健康光泽。

适用人群：全家合用 (包括婴幼儿)

产品二：安力施屏障急救软膏

容量：100毫升



售价：$298



功效：强效配方，适合缓解湿疹引起的极度干燥、擦伤、皲裂和受损的皮肤。同时锁紧水分，令肌肤回复柔滑、细致及健康光泽。

适用人群：全家合用 (包括婴幼儿)

产品三：安力施屏障修复身体乳霜

容量：300毫升



售价：$458



功效：有效舒缓湿疹引致的干燥、痕痒、泛红及刺激，同时锁紧水分，令肌肤回复柔滑、细致及健康光泽。

适用人群：全家合用 (包括婴幼儿)

产品四：安力施屏障修复面霜

容量：100毫升



售价：$298



功效：质地轻盈，不油腻，专为娇嫩肌肤配制，可缓解面、颈和娇嫩肌肤湿疹引起的干燥、瘙痒、发红和皮肤刺激。同时锁紧水分，令肌肤回复柔滑、细致及健康光泽。

适用人群：全家合用 (包括婴幼儿)

---

资料来源：屈臣氏、香港大学李嘉诚医学院微生物学系