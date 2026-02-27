《金多宝》｜见证苏施黄照顾脑退化妈妈 金燕玲感同身受：最辛苦是家人

贺岁片《金多宝》票房破1千万。一场闹剧底下藏著温情，为了一圆嫲嫲中六合彩金多宝的梦，一家人误打误撞之下却重新获得朝夕相处、修补关系的机会。故事的重心自然是在由金燕玲饰演患有脑退化（认知障碍症）的嫲嫲，非常亲切而且著紧家人，细腻的演技很容易令人想起与嫲嫲婆婆相处片段。演活脑退化长者的金燕玲，现实中却身分对调是一位照顾者，曾经长达10多年照顾患癌的父母，因此深明照顾者的忧虑和困难。

金多宝｜金燕玲演活脑退化嫲嫲 体谅照顾者的无能为力：最辛苦是家人

燕玲姐接受《星岛头条》访问，谈及脑退化症患者和家人的困难。这个病涉及很多事情，不只是病人本身。他们可能已经毫无意识，即使身体上有其他病痛都可能不理解，甚至跌倒了坐在地上也可能「唔识痛」，也不会表达。所有背后的痛苦和负担更多是落在家人和照顾者身上，「（病人）佢自己其实唔知㗎，辛苦嘅佢系照顾佢嘅人。」

金燕玲在电影中饰演一位患有脑退化的嫲嫲角色，多年来一直用同一组号码买六合彩。（电影《金多宝》剧照）

见证苏施黄照顾脑退化妈妈 感同身受

以如今的医学技术，脑退化症无法逆转，只持续恶化，患者一定会走到需要依赖别人照顾的地步。燕玲姐见证过伴侣苏施黄是如何照顾患有脑退化症的妈妈：一家人将妈妈视为小孩般照顾，经常回去陪伴她吃饭、聊天。

燕玲姐表示，家人的陪伴和支持，即使只是默默的在身边，对生病的人来说也是一种「福气」。但不是每个家庭有条件做到这一点。照顾者往往面对巨大的经济压力，还有大量的时间投入。家人通常都需要工作，难以时刻陪伴在旁，却并非所有人都有充足的财力能够聘请佣人或其他协助，因而陷入两难的局面。「唔系每个人都有好好嘅能力可以做到照顾人家，又可以唔影响到自己嘅生活。呢一个系最难最难嘅地方。」

带著女儿回台湾照顾患癌父亲

至于燕玲姐自己也曾经照顾父母合计超过十年，对于照顾者害怕和无能为力的心情，她都感同身受。虽然她的父母并非脑退化患者，却都是因癌症离世。在父亲生病的几年里，当时身在英国的她，「带住我个女几岁大，喺英国翻返台湾。」

当生活重心全部都在患病的家人身上时，照顾者的情绪也难免受到影响。在父亲即将离开之前，燕玲姐曾亲耳听到他说「死啦死啦」，让她感到非常难受，更因为不知道如何处理这些情绪，对著爸爸说话的语气可能不够温柔，「你睇到佢哋嘅苦你又帮唔到佢哋㗎呢，你都会好惊嘅。」

早做脑退化检测早做准备

为了减轻家人的负担，燕玲姐呼吁年长人士及早进行脑退化检测，事先知道自己是否有脑退化征兆。「我不嬲都有呢个谂法㗎啦，但系因为拍《金多宝》，我觉得要快啲去做呢个test。」及早发现风险，就能及早和家人讨论之后的照顾安排，甚至规划身后事，「大家要事先知道如何配合。」

