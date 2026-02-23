中大医院急症新收费 早上时段划一400元 推3日肠胃炎/感冒药组合收费$180

香港中文大学医院在2月12日公布，正式调整24小时门诊及急症服务的收费模式，诊症费将按登记时间所属时段而收费，费用由400元至800元不等。另外，针对上呼吸道感染及肠胃炎，更推出2大药费组合。

中大医院急症新收费 按登记时段计算

香港中文大学医院（中大医院）为方便市民掌握医疗开支，于本月推出第三阶段价格调整，重点简化了24小时门诊及急症服务的收费模式。在新模式下，诊症费将按登记时间所属时段的费用而收取，而新收费模式已于2月1日开始试行，有关新收费详情如下：

中大医院24小时门诊及急症服务收费模式/费用:

时段类别 登记时间 诊症费用（港元） 星期一至星期五 （不包括公众假期） 8:00 a.m. to 5:59 p.m. $400 6:00 p.m. to 9:59 p.m. $600 10:00 p.m. to 7:59 a.m. $800 星期六（不包括公众假期） 8:00 a.m. to 12:59 p.m. $400 1:00 p.m. to 9:59 p.m. $600 10:00 p.m. to 7:59 a.m. $800

星期日、公众假期及恶劣天气 8:00 a.m. to 9:59 p.m. $600 10:00 p.m. to 7:59 a.m. $800

肠胃炎/感冒药2大药费组合

为进一步协助病人预算医疗开支，中大医院在参考其24小时门诊及急症服务过往的求诊个案及常用药物的成本价格后，特别为上呼吸道感染及肠胃炎两类常见病症，推出门诊药费组合：

三日药费组合为港币180元正

五日药费组合为港币220元正

院方表示，如病人确诊上呼吸道感染或肠胃炎，医生可于药费组合内的83种常用药物中，因应病人的情况处方合适药物。此外，超过10种不属药物组合内的常用抗生素的药费亦有调整，让有需要获处方抗生素的病人能受惠。部分24小时门诊及急症服务的其他收费项目价格也有调整，包括取消于非办公时间进行X光检查的附加费。

中大医院财务总监马凯云女士表示：「现时一般使用本院24小时门诊及急症服务的病人中，超过三分一是因上呼吸道感染或肠胃炎而求诊。简化收费模式后，诊症费只会按照登记时段而收取，连同新推出的药费组合，让患上伤风、感冒或肠胃炎等较轻病症的病人更清晰及容易掌握诊症及药物费用，加上调整了晚上10时后的夜间诊症费，希望能减轻市民夜间求诊的负担，令市民能及时接受治疗。」

资料来源：香港中文大学医院（中大医院）

