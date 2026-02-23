Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

51岁港妇患五十肩扣不到「Bra扣」睡觉也痛醒 中医三阶段止痛恢复肩关节 必学3招家居训练防复发

女性到了40、50岁，除了要面对更年期的生理变化，还要小心另一个烦恼——「五十肩」。注册中医师周惠珊向《星岛头条》分享病例指，一名51岁家庭主妇饱受「五十肩」之苦，剧痛不只令她夜夜难眠，更影响正常的手臂活动，连「Bra带」都扣不到。后来透过中医浮针疗法，配合日常纾缓动作练习，3个星期就成功摆脱止痛药和肩痛。

51岁港妇患五十肩扣不到「Bra扣」睡觉也痛醒

周惠珊医师分享病例指，51岁的陈女士是全职家庭主妇。过去3个月，她深受右肩剧烈疼痛所苦，疼痛于夜间尤为明显，常在睡眠中痛醒，不得不依赖止痛药才能勉强入眠。更令她困扰的是日常生活基本动作严重受限：无法自行扣上胸罩后扣，反手系围裙时右侧完全无法完成（仅左侧勉强可行）。这些限制令她感到无助，生活质素大幅下降。

经西医检查，X光片显示「肩峰下骨刺」形成，医生建议考虑接受关节腔扩张术（Hydrodilatation）。然而，陈女士对于微创手术心存顾虑，后决定尝试中医治疗前来就诊，对于陈女士情况，周医师诊断为都市女性常见的五十肩，并建议以近年临床逐渐受到重视的浮针疗法。

51岁的陈女士患上「五十肩」治疗前手臂不能举高，无法自行「扣Bra扣」。（患者及周惠珊医师提供）
浮针疗法如何治疗五十肩？

周医师解释指，浮针疗法为一种改良型浅层针刺技术，针具仅停留于皮下筋膜层，不进入关节腔，具有无创、安全、疗效快速的特点。

第一阶段：急性期——快速止痛与肌肉松解（第1周）

初次治疗，医师采用浮针扫散手法处理右肩周围紧张的筋膜组织。治疗结束当场，陈女士即感觉右肩仿佛卸下沉重负担：「好像脱掉一件湿透的厚棉衣，整个肩膀瞬间变得轻松！」现场测试抬举动作，右臂较治疗前可多抬高约15厘米，疗效立竿见影。

第二阶段：黏连期——逐步恢复关节活动度（第2至3周）

  • 经过3次系统性治疗，陈女士肩关节功能显著改善，以下为主要进展对照：
  • 反手摸背：治疗前仅能触及腰椎L3水平，治疗后可达胸椎T8
  • 上举角度：由治疗前约60度，提升至160度
  • 夜间疼痛频率：由每晚痛醒3次，减少至偶尔1次

陈女士形容，以前只能侧睡左边才能入眠，一压到右肩就痛醒；现在终于可以恢复正常睡姿。

第三阶段：巩固期——预防复发的居家维持方案

治疗结束后，医师设计了融入日常生活的简单训练动作，无需额外运动器材即可长期维持疗效：

生活化训练动作 家中替代工具 主要训练目的
模拟搭巴士拉环伸展 门框上方横杆 维持肩关节活动度与外展
模拟晾晒衣物动作 伸缩式晾衣架 强化上举与外旋功能

陈女士回馈指，现在做家务时，右手可以轻松举过头顶；也可以自己扣上胸罩，不用再麻烦家人帮忙。最令她开心的是，整盒止痛药还没吃完，夜晚已经不再痛醒。短短3周时间，她从「连睡眠都成折磨」的状态，恢复到肩部灵活、日常生活无碍的正常生活。

陈女士治疗后手臂状况明显改善。（患者及周惠珊医师提供）
浮针疗法治疗五十肩（肩周炎）的优势

  • 高度安全性：针具仅作用于皮下，不进入关节腔，并发症风险极低
  • 疗效快速且持久：参考2023年香港及内地相关临床数据，多数患者首次治疗即可感受到明显松弛，临床观察显示约68%的患者于3周内可恢复基本日常生活功能。

3症状自测「五十肩」

若以下任一项出现困难或疼痛，建议及早评估：

  • 手臂无法平举至90度
  • 女性无法自行扣上内衣后扣
  • 侧卧压迫患侧肩膀时会痛醒

周医师提醒，五十肩（冻结肩）并非「忍一忍就会过去」的疾病，病程若进入「僵硬期」后，恢复时间往往更长。及早介入适当治疗，多数患者均能显著改善症状，重拾无痛、灵活的肩关节功能。若自己或家人正面临类似困扰，建议尽早寻求专业评估与治疗，勿让症状持续恶化。

专家履历：周惠珊 注册中医师

仁美专科中医诊所中医师、香港大学中医学硕士（肿瘤学）、暨南大学中医学医学士

延伸阅读：双手难高举恐患五十肩 专家教3个动作伸展 改善肩膊僵硬｜附详细步骤

相关文章：

肩周炎｜肩痛不一定是五十肩 乱拉筋做运动更痛 专家教分辨症状 3招急救止痛

腕管综合症｜53岁妇患「妈妈手」10年无法自己扎头发 中医浮针疗法3个月止痛消炎

低头族2招自测颈椎病风险 医生教每日5分钟颈部伸展 放松肩颈防颈椎变形

60岁起易患膝关节炎！医生教3招软骨再生防磨损 坐著做1动作40秒就有效

