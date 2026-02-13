Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

改善脂肪肝不只吃保健品！医生大推黄金蔬菜组合 怎样吃最有助护肝排毒？

改善脂肪肝是否一定要食保健品？有医生指出，可从天然食物入手，她特别推介黄金蔬菜组合，有助护肝排毒。怎样吃才能发挥最大功效？

改善脂肪肝不只吃保健品 医生大推黄金蔬菜组合

耳鼻喉科医生许嘉珊在其Facebook专页发文指出，常遇到患者身体检查发现有脂肪肝，体力也越来越差，被问是不是要吃保肝药？比起直接回答这个问题，她特别推介以下2种十字花科蔬菜，有助肝脏解毒，甚至改善脂肪肝：

1.西兰花苗

西兰花苗是指发芽3至5天的嫩芽，它最珍贵的地方在于萝卜硫素前驱物的浓度，含量可高达成熟西兰花的20至50倍。有人体与动物研究结果显示，萝卜硫素能启动细胞内的Nrf2路径，有助降低肝脏氧化压力、改善脂肪肝相关的生理指标，这显示其在改善非酒精性脂肪肝（NAFLD）与调节肝指数上，具有巨大潜在助益。此外，它负责启动肝脏的第二阶段解毒机制，能把致癌物、重金属与化学毒素转化为水溶性物质，从而协助身体安全排出毒物。

需要注意切勿高温烹煮，因为西兰花苗内的营养素怕热，建议生食、细嚼慢咽，或搭配水果打成汤，才能完整地获得萝卜硫素转换所需的酵素活性。

2.椰菜花

肝脏的废物会随胆汁排入肠道，此时，椰菜花中丰富的膳食纤维会吸附这些废物，以确保毒素能顺利排出体外。若缺乏足够纤维，毒素可能会被肠道二次吸收并回流到肝脏，导致肝脏负担沉重、反复发炎。此外，椰菜花富含吲哚-3-甲醇，能帮助代谢环境荷尔蒙，例如塑化剂，有助平衡内分泌、减轻肝脏代谢负担。

建议以轻蒸3至5分钟的方式烹调即可，这样既能保留大部分养分，又能让纤维软化，减少肠胃胀气的机会。

西兰花苗/椰菜花怎样吃最有助护肝排毒？

许医生表示，针对想要改善脂肪肝、提升肝脏解毒代谢的人，建议采取两者并行的双效方式，为身体定期清除毒素及垃圾：

  • 每周至少吃3至5次十字花科蔬菜，例如西兰花、椰菜花、椰菜，为肠道定期作清洁，并断绝毒素在体内循环。
  • 每天进食约15-20克生的西兰花苗，帮助肝脏启动最高等级的细胞防御机制。

脂肪肝6大常见症状 这位置痛是警号

本港约有逾100万人患有脂肪肝。脂肪肝分为「酒精性脂肪肝」、「非酒精性脂肪肝」。根据衞生署资料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有过多脂肪在肝细胞内聚积。脂肪肝的形成亦与肥胖、胰岛素耐受性、糖尿病、高血脂和高血压有密切关连。

「非酒精性脂肪肝」是指一系列与肝脏细胞积聚过多脂肪（超过肝脏容积的5%）有关的肝脏疾病。脂肪积聚的成因与饮酒过量或其他继发性因素（例如药物或先天性代谢缺陷）无关。当中，脂肪肝有6种常见症状，包括：

  • 食欲不振
  • 恶心
  • 呕吐
  • 右上腹不适
  • 疲劳
  • 如果病情严重时，可能导致肝脏发大

若不及时改善，脂肪肝可演变为肝硬化或肝癌。要准确诊断是否患有脂肪肝，就要接受影像检查，例如超声波、电脑扫瞄、磁力共振造影等，或进行肝穿刺活组织检查。

资料来源：《Nutrients》衞生防护中心

