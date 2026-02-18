农历新年食滞胃痛胃胀 中医教按穴位/自制茶饮消滞 煮年菜加菠菜可解腻？

农历新年团年饭一餐接一餐，甚至大鱼大肉，导致食滞胃痛胃胀。有中医师教自制2款茶饮和按穴位，有助调整肠胃，快速消滞，甚至煮团年饭加菠菜能解腻。

农历年食滞易胃痛胃胀 严重恐出现3大症状

中医师游晏楠在马光中医诊所网页发文分享，节日餐桌上少不了佛跳墙、卤肉、炸物等佳肴，但连日大鱼大肉，往往让肠胃负担过重，在还没消化完上一餐，就迎来下一顿盛宴，容易引发「食积」问题。他解释，中医所说的「食积」，相等于西医的「消化不良」，指短时间内进食过多、速度过快，或未细嚼慢咽，导致食物滞留肠胃、无法顺利消化。常见症状包括：

腹胀

腹闷

嗳气

胃酸倒流

打嗝

严重时甚至会出现恶心、呕吐或腹泻

他表示，过年期间暴饮暴食、缺乏活动，更容易使肠胃气机不畅，造成胃食道倒流或排便不顺。

中医教按穴位/自制茶饮消滞 煮年菜加菠菜可解腻？

中医师游晏楠建议，享受年菜时可加入以下5大解腻食材，帮助肠胃减轻负担。若已出现腹胀，可透过茶饮辅助消化外，亦可以配合简易穴位按摩和热敷来改善不适。

5大解腻食材：

白萝卜：能行气消滞、促进肠胃蠕动。

山楂：酸甜开胃、特别针对消解肉食积滞，可加入红烧菜中提味，美味又能解油腻。

陈皮：独特的清香与微酸，有助油腻食物的消化，可加入清蒸鱼类或炖汤中提鲜。

菇类：例如冬菇和金针菇，富含膳食纤维与多糖体，能促进代谢、吸收油脂、减轻油腻感。

芹菜、菠菜：含丰富纤维，有助排油与促进肠道蠕动。

他特别提醒，佛跳墙之所以属于浓稠炖汤，原因在于勾芡过度，或高脂肪、高胆固醇食材比例过高，故建议可以透过减少勾芡或不勾芡，并增加蔬菜、清汤的比例来稀释汤头。

消滞茶饮：

1.洛神荷叶茶

材料： 洛神花10克、荷叶5克、山楂5克、决明子5克、陈皮5克、乌梅3颗

洛神花10克、荷叶5克、山楂5克、决明子5克、陈皮5克、乌梅3颗 以洛神花和荷叶为主要材料，具有消脂去油、促进代谢、消除水肿、清热利湿等功效。

2.山楂乌梅茶

材料： 山楂10克、乌梅4-5颗、陈皮5克、茯苓5克、党参5克、甘草2片。

山楂10克、乌梅4-5颗、陈皮5克、茯苓5克、党参5克、甘草2片。 主要以山楂和乌梅的酸性口感达到消积解腻、生津止渴之效，搭配党参、茯苓则有益气健脾之功，有助于调整肠胃。

2款茶饮制作方法

将所有材料洗净，放入过滤袋中。 将过滤袋放入锅中，加入1500c.c.清水。 以大火煮滚后，转小火继续煮约20分钟，即可饮用。

*重要提醒：女性在怀孕期及月经期间不宜饮用。

穴位按摩：

内关穴： 位于手掌内侧横纹向手肘方向，约三根手指的宽度处。

位于手掌内侧横纹向手肘方向，约三根手指的宽度处。 太白穴：位于足部内侧边缘，第一跖骨小头后下方的凹陷处。

用手指关节轻压左右手的「内关穴」和左右脚的「太白穴」，每次按压10秒钟，每天重复至少20次。

热敷穴位：

下脘穴： 肚脐正上方2吋，约3根手指宽度。

肚脐正上方2吋，约3根手指宽度。 中脘穴：肚脐正上方4吋，下脘穴再往上2吋。

饭后热敷肚脐上方的「下脘穴」和「中脘穴」3至5分钟，有助促进胃肠循环。

他表示，除了按摩穴位，饭后散步也是消除饱胀感的绝佳方法，有助于消化、减少胀气、稳定血糖、促进代谢、改善心情与睡眠、以及降低心血管负担。不过，饭后散步亦有4大事项需要注意：

饭后应先休息10至15分钟再出发。

步速以「能轻松讲话、不喘气」为原则。

散步10至20分钟即可，不宜过长。

切忌饭后立即进行剧烈运动，例如慢跑、上落楼梯等。

资料来源：中医师游晏楠

延伸阅读：新年暴饮暴食胃胀/腹泻/消化不良 不用吃白粥！推介3款食疗健脾胃

