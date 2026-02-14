颠覆看护行业！日本「肌肉猛男」包围银发婆婆 带薪健身成最强福利

看护人手不足是世界各地院舍都面对的难题，日本一家看护公司以创新破解困局，将健美肌肉选手打造成前线看护，提供残疾人士、老人院舍及上门看护服务；一身肌肉的「猛男看护」在院舍中包围银发婆婆们、与身障人士互动的过程，既温馨又「养眼」。

看护人手不足 另创「猛男看护」战略

综合日媒报道，这所日本「最多猛男」的看护公司名为Visionary，位于名古屋经营残疾人士院舍及上门看护业务。现年约40岁的社长丹羽悠介，在年轻时曾不慎卷入欺诈及黑道纠纷，「那时我极度不信任人，甚至足不出户。」身心俱疲之下，他偶然参与义工活动而踏足院舍现场，发现这里远离尔虞我诈，「让我感到非常安心」，其后决心成立看护公司。

日本「最多猛男」的看护公司Visionary：

据知，Visionary曾长期陷入招聘瓶颈，难以招募新人入行。丹羽悠介指：「8成受访者大多没有想做的工作，但向往人际关系良好、同世代多、看起来开心的职场。」他明白必须另辟新径吸引目光，最终将健美选手融入看护服务，因为肌肉猛男在社交媒体十分吸睛，加上「大家从未听过健美选手的企业队，练习场地就是健身房，成本低；而且个人竞赛只需少数人离场参赛，不影响日常服务。」

健美选手「自律」特质对应看护工作的单调特性

丹羽悠介指：「能持续重训的人，对厌倦的抵抗力极强，这正是看护工作需要的特质」；健美选手为目标长期自律的素质，正好对应看护工作「日复一日支援同一人」的单调特性。现时约190名员工中，固定训练的猛男约占30人。

从轮椅过床、沐浴移位等场面频繁，年轻力壮的猛男令长者更敢于开口求助。日本一所老人院Oasis Ichinomiya就曾邀请Visionary的猛男看护到访，与一众院友互动，令不少银发族婆婆及院舍工作人员都「得到满满能量」，直言「超开心」，大赞猛男看护们「很性感」。

带薪健身成最强福利 补贴「高蛋白补充品」

另外，Visionary公司将每天8小时工时中的2小时列作「带薪健身」时间，提供连锁健身房免费会籍，每月上限2万日圆（约1,017港元）的「高蛋白补充品」补贴费用，以及比赛参赛费全额资助。非选手员工亦可免费使用健身房，训练成为跨部门的共同话题，亦意外促进公司团队关系。

