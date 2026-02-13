早餐吃牛角包超高脂？12款面包卡路里脂肪大比拼 减脂稳血糖首选哪款？

早餐吃面包方便又快捷，但小心堕入高卡高脂陷阱！有营养师列出12款常见面包的卡路里及脂肪含量，其中牛角包，脂肪含量竟是面包之冠。到底减脂稳血糖首选哪款面包？

12款面包卡路里脂肪大比拼 减脂稳血糖首选哪款？

究竟哪些面包高脂，容易致肥？哪些又相对较健康？注册营养师钟尔雯在Instagram发文，列出12款常见面包的卡路里和营养成分，大家可作参考：

12款面包热量大比拼（以每100g计算）：

1.牛角包

热量：352 kcal

碳水化合物：35.6 g

蛋白质：10 g

脂肪：19.1 g

以层层面皮包裹大量牛油，经多次折叠再烤制而成，脂肪含量极高。

2.牛油软包

热量：298 kcal

碳水化合物：46 g

蛋白质：11 g

脂肪：7.3 g

制作时加入大量牛油和鸡蛋，令面团口感特别松软，但其卡路里和脂肪含量相当高。

3.印度烤饼

热量：287 kcal

碳水化合物：47.8 g

蛋白质：8 g

脂肪：7.1 g

制作过程中会加入酥油，使其口感柔软、香味浓郁，同时亦令脂肪含量较高。

4.碱水面包

热量：285 kcal

碳水化合物：54.3 g

蛋白质：9.3 g

脂肪：2.7 g

面团经碱水浸泡后烘烤，形成独特的咸味和硬脆外皮。虽然油脂用量少，但面粉量高，因此碳水化合物含量都较高。

5.贝果

热量：275 kcal

碳水化合物：53.4 g

蛋白质：10.5 g

脂肪：1.6 g

用面粉、酵母、水、糖、盐制成，经烹煮后再烘烤，口感烟韧弹牙。虽然属于低脂面包，但因其质地扎实，通常会使用更多面粉，因此卡路里亦相对较高。

6.彼得包

热量：275 kcal

碳水化合物：55.7 g

蛋白质：9.1 g

脂肪：1.2 g

与法式长棍包相似，制作时仅使用少量橄榄油，经高温烘烤后形成中空结构。

7.法式长棍面包

热量：273 kcal

碳水化合物：55.2 g

蛋白质：10.3 g

脂肪：0.6 g

仅由面粉、水、盐、酵母制成，经长时间发酵及高温烘烤，形成外脆内软的口感。由于几乎没有添加油份，脂肪含量较低。

8.意大利香草面包

热量：272 kcal

碳水化合物：44.1 g

蛋白质：10 g

脂肪：5.5 g

以面粉、橄榄油、盐及香草烘烤而成，香味独特。由于会加入橄榄油，卡路里相对较高，只宜适量享用。

9.裸麦面包

热量：258 kcal

碳水化合物：48.3 g

蛋白质：8.5 g

脂肪：3.3 g

主要使用裸麦粉制成，口感较为结实，其升糖指数（GI值）较低，有助于维持血糖稳定。

10.全麦面包

热量：247 kcal

碳水化合物：41.3 g

蛋白质：13 g

脂肪：3 g

使用全麦面粉制成，纤维含量高，有助促进消化，营养亦相当丰富。

11.白方包

热量：242 kcal

碳水化合物：46.2 g

蛋白质：9.5 g

脂肪：2 g

由精制面粉、牛奶或水，以及酵母制成，口感松软。虽然热量看似不高，但其营养价值较低，虽然容易消化但纤维量较少。

12.酸种面包

热量：230 kcal

碳水化合物：44.2 g

蛋白质：8.5 g

脂肪：1.5 g

主要由面粉、水、盐和天然酵母制成，没有添加额外油份。其天然酵母的发酵过程有助稳定血糖，非常适合减脂。

资料来源：注册营养师 钟尔雯（获授权转载）

延伸阅读：9款茶餐厅冻饮糖分大比拼 1杯冻柠茶=5粒方糖占1餐摄取量 营养师教4大减糖贴士

---

相关文章：

早餐吃面包怕血糖飙升？专家推荐6款稳血糖面包 增饱肚感/防便秘应选哪种？

常吃面包怕血糖超标？医生推荐3大吃法防癌稳血糖 搭配2食物更有效！

吃这种面包易水肿伤肾？ 医生揭3款不咸食物极高钠 学3招护肾排钠

早餐吃错面包胆固醇易超标 营养师推荐5款健康面包 降血脂/稳血糖/护心脏