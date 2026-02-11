椰菜竟属天然胃药 营养师教最佳煮法锁住维他命C 3类人要慎食！

胃痛、胃胀是都市人常见疾病，而椰菜竟是「天然胃药」！有营养师教最佳煮法，锁住维他命C，并提醒有3类人士要慎食。

椰菜竟属天然胃药 营养师教最佳煮法锁住维他命C

营养师杨斯涵在其Facebook专页撰文指，椰菜正值盛产期，不但价格亲民，而且口感鲜甜爽脆。她表示，椰菜不只是美味，更蕴含多种对人体有益的营养素：

含维他命U： 这是一种特殊的抗溃疡因子，能帮助修复受损的胃黏膜，有助改善现代人常见的胃部不适，是「天然胃药」。

这是一种特殊的抗溃疡因子，能帮助修复受损的胃黏膜，有助改善现代人常见的胃部不适，是「天然胃药」。 含维他命K与钙质： 有助血液凝固功能，并维持骨骼健康，椰菜的钙质吸收率在蔬菜中表现较突出。

有助血液凝固功能，并维持骨骼健康，椰菜的钙质吸收率在蔬菜中表现较突出。 含维他命C与植化素：帮助抗氧化、增强免疫力，还能促进胶原蛋白合成。

杨斯涵提醒，很多人习惯用大火爆炒椰菜，或是打边炉时长时间烹煮，但椰菜里的维他命C和维他命U都不耐热，亦容易在水煮过程中流失。想摄取椰菜中更多的营养，她教大家一个简单的煮法：

椰菜水炒法步骤：

在锅中放入约半碗水并煮滚。 放入切好的椰菜，然后淋上少量好油。 盖上锅盖，利用蒸气闷煮约2至3分钟。 开盖后快速拌炒并调味，便可立刻起锅。

她解释，这种煮法的优点是温度不会过高，能缩短烹调时间，从而保留更多维他命C，且油烟较少。同时，加入少量油，能帮助脂溶性的维他命K吸收，让营养价值最大化。

椰菜可搭配3种高纤食物 3类人要慎食

杨斯涵亦指出，不少人误以为椰菜纤维高，有助通便，但其膳食纤维含量在蔬菜界里只属于中等，即每100克约含1.1至1.3克纤维。若要单靠吃椰菜来达到每日建议的25至35克纤维摄取量，可谓相当困难。她建议要搭配菇类、深绿色蔬菜或全谷杂粮等高纤食物，维持饮食多样化。

虽然椰菜好处多，但她提醒，以下3类人士在食用上要稍微注意：

容易胃胀气的人： 椰菜属十字花科蔬菜，容易产气，建议烹煮时间拉长或少量食用。

椰菜属十字花科蔬菜，容易产气，建议烹煮时间拉长或少量食用。 甲状腺机能低下者： 生椰菜中的某些物质可能影响碘的利用，建议彻底煮熟再吃，避免大量生食。

生椰菜中的某些物质可能影响碘的利用，建议彻底煮熟再吃，避免大量生食。 正服用抗凝血剂者：由于椰菜富含维他命K，可能影响药效，建议每餐食用份量不超过半碗。

资料来源：营养师 杨斯涵

专家履历：杨斯涵

台湾营养师，现职同心医疗体系社区营养组长、同心分享厨房创办人，著有《营养师的减糖快瘦厨房》 。

