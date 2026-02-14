研究揭黄金饮品组合 每日喝患脑退化症风险降32% 医生警告忌下午3点后饮用

想护脑防脑退化可以喝甚么？美国研究指出，每日喝2大饮品，患脑退化症风险大减32%。有医生亦指出，其中1种饮品只要加1物，更能补钙护骨。

研究揭黄金饮品组合 每日喝患脑退化症风险降32%

减重医生萧捷健在个人Facebook专页，引述一篇在2021年刊登于《PLOS》研究，该研究指出过去研究表明，咖啡和茶与中风和脑退化症的发生和发展有关。本研究旨在探讨咖啡和茶单独摄取以及同时摄取，与中风和脑退化症风险之间的关联。

研究有何发现？

该研究纳入来自英国生物银行365,682名参与者，年龄介乎50至74岁，并追踪长达10年。研究结果发现：

只喝咖啡（每日2-3杯）： 脑退化症风险降低28%，中风风险降低20%。

只喝茶（每日2-3杯）： 脑退化症风险降低18%，中风风险降低15%。

每天喝2-3杯咖啡和2-3杯茶， 脑退化症风险大幅降低32%，中风风险亦显著下降28%。

萧医生表示，咖啡有助去除神经细胞里的类淀粉蛋白沉积，而茶则有助润滑及保护血管。

常喝咖啡会骨质疏松？医生教加1物补钙护骨

萧医生指出，一杯咖啡的草酸含量大约只有2毫克，但一盘100g菠菜的草酸含量却高达700到1000毫克。这代表，咖啡的草酸含量大约只有菠菜的百分之一，只要在咖啡里加入大约15毫升的牛奶，补回来的钙质就远远超过1杯咖啡流失的钙质。

茶/咖啡3大饮用方法 忌下午3点后饮用

萧医生建议大家饮用茶和咖啡时，遵循以下3大原则：

稳定规律饮用： 每天饮用2到3杯，避免今天喝超量，第二天不喝茶和咖啡。

每天饮用2到3杯，避免今天喝超量，第二天不喝茶和咖啡。 避免添加物： 切记避免添加糖、奶精、或各式糖浆。这些添加物会引起糖化终产物（AGEs）反应，有损大脑健康。建议选择黑咖啡或无添加的原萃茶，可适量加入鲜奶。

切记避免添加糖、奶精、或各式糖浆。这些添加物会引起糖化终产物（AGEs）反应，有损大脑健康。建议选择黑咖啡或无添加的原萃茶，可适量加入鲜奶。 避开生理时钟「雷区」：建议下午三点后就避免饮用茶和咖啡，否则可能会导致失眠。

脑退化症早/中/晚期有何症状？

据本港医管局资料，认知障碍症（脑退化症）是因大脑神经细胞病变而引致大脑功能衰退的疾病，患者的记忆、理解、语言、学习、计算和判断能力都会受影响，部份且会有情绪、行为及感觉等方面的变化。

1. 早期症状（第1-2年）

在此阶段，家人和朋友通常会以为患者的症状，只是因为年纪渐老而出现的正常老化过程。征兆如下：

失去短期记忆

表达或理解抽象事情时感困难，如表达身体不适、心情感受等

情绪或行为变幻无常

学习新事物及跟随复杂指令感困难

判断力减退、基本自理活动仍能应付，但需旁人提醒

2. 中期症状（第2-5年）

随著病情的进展，患者早期的困难会更加明显。变化如下：

混淆远期记忆和现实情况记忆、偶有词不达意的情况

行为性格转变，或会容易情绪不稳

需别人协助日常自理活动

3. 晚期症状（第5年后）

患者生活几乎完全依赖别人，不能自我照顾。症状如下：

记忆缺损，连熟悉的人和事也会忘记

身体活动及精神状况出现衰退

未能有效表达及沟通

不能处理日常生活、需要长期照顾

生理时钟混乱

资料来源：减重医生萧捷健、《PLOS》

专家履历：萧捷健

台湾体重管理主治医师、美国运动医学会健身教练（ACSM-CPT）培训师、国际运动营养学会认证（ISSN）运动营养专家。

