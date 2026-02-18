Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

出门拜年可强身健体？研究揭长者越「宅」越容易慢性病缠身 老友记必学3招社交贴士摆脱孤独感

保健养生
拜年不仅是维系亲戚关系、共聚天伦的活动，原来还是保健强身防病的好方法！有研究指，缺乏社交可致不同慢性病，有医生更警告，越少出门与人互动的当长辈年纪渐长，饮食再健康也可以会增加糖尿病、心血管病和中风的风险。

出门拜年可强身健体？长者变「宅」更容易生病

减重专科医生刘曜增指出，谈到糖尿病预防，很多人只会想到饮食与运动，但其实社交互动也会影响血糖。发表于《Nature Human Behaviour》的一项大型研究显示，社交与体内特定血浆蛋白质的表现相关，当身体在长期缺乏社交的状态下，会出现这种特定的蛋白质表现型态，未来罹患糖尿病的风险可能是一般人的2倍以上。

出门少社交不足 如何影响长者健康？

研究利用英国生物样本库（UK Biobank），分析42062名、平均年龄约56.4岁的受试者，追踪长达14年，并将符合「独居」、「社交接触少于每月1次」、「参加社交活动少于每周1次」3项条件中2项者，定义为「社交孤立」。

结果发现，有多达175种蛋白质与长期孤立呈现显著关联，其中超过50%在后续追踪中， 与第二型糖尿病、心血管疾病与中风机率有关。尤其是一个参与代谢过程、且与糖尿病关联性最强的蛋白质群组「M8 模组」，与未来罹患糖尿病的风险显著相关，比一般人增加 2.14 倍。

刘医生解释，当长辈年纪渐长、生活圈缩小、越来越少出门与人互动时，即使饮食清淡，仍可能影响身体代谢系统的平衡。适当的社交关系有助调节体内的发炎反应、抗病毒系统与代谢相关机制。换言之，不论是否为长辈，只要长期宅在家中、缺乏实际的人际互动，就可能反复启动身体的压力反应系统，导致慢性发炎，成为慢性病的温床。因此，趁著过年难得的长假，全家一起外出拜年，多与人交流的日常互动，不仅能联系感情，也有助阻止因长期孤立所引发的不良生理变化，打破潜在的健康风险循环。

长者安排社交有甚么要注意？

刘曜增医生也为一众长者提供3个简单的社交建议。

1. 固定饭后散步

每天饭后和家人到附近公园或海滨走一走，跟邻居聊天，就是一种温和却有效的社交刺激。距离不是重点，重点是出门和互动。

2. 邀请亲朋好友来作客

若长辈行动不便，或因天气因素不方便外出，可主动邀请亲友到家中聊天。重点不在形式，而是面对面的交流，有助降低长时间孤立带来的生理压力。

3. 饮食要有底线

拜年或团聚不代表可以完全放弃饮食管理。建议进食顺序以水、肉、菜、饭、果为原则，帮助降低血糖波动。甜点与年菜可采分食方式，多补充蔬菜与蛋白质，避免高糖高油饮食，抵销社交带来的好处。

刘曜增医生提醒，社交互动能为健康加分，但对本身已有糖尿病、高血压或代谢异常的族群而言，过年期间仍不能因此忽略身体监测。年节期间应持续量测血糖与血压，若出现数值波动明显、控制变差，或短时间内腰围增加、裤头明显变紧，年假结束后应及早回诊评估，避免年节累积的负担，变成长期的健康问题。

资料来源：初日诊所

