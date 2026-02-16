9款过年零食热量大比拼 1个沙琪玛=3/4碗饭 营养师推健康零食之选
更新时间：15:00 2026-02-16 HKT
农暦新年的贺年零食高脂高糖，非常「邪恶」，随时是致肥元凶！有营养师公开9款贺年零食热量，其中一件沙琪玛热量竟等于3/4碗饭。到底有甚么贺年零食较健康？
9款过年零食热量大比拼 1个沙琪玛=3/4碗饭
营养师高敏敏在Facebook专页发文指出，过年小零食看似不占胃，却极占热量。她特别整理出9款常见过年零食的热量排行榜，供大家参考：
9款过年零食热量：
1.沙琪玛 （40g）
- 热量：199 kcal
- 约等于 3/4 碗饭
2.枣泥核桃糕（30g）
- 热量：151 kcal
- 约等于 1/2 碗饭
3.花生麻粩（30g）
- 热量：111 kcal
- 约等于 2/5 碗饭
4.蛋卷（15g）
- 热量：86 kcal
- 约等于 1/3 碗饭
5.芝麻糖（15g）
- 热量：82 kcal
- 约等于 1/3 碗饭
6.杏仁酥（15g）
- 热量：77 kcal
- 约等于 1/4 碗饭
7.花生糖（15g）
- 热量：77 kcal
- 约等于 1/4 碗饭
8.黑糖糕（30g）
- 热量：75 kcal
- 约等于 1/4 碗饭
9.牛轧糖（15g）
- 热量：74 kcal
- 约等于 1/4 碗饭
营养师大推1款鱼类零食 助降血脂护心血管
高敏敏表示，与其选择淀粉和加工食物制成的零食，特别推介由乌鱼的卵所风干而成的乌鱼子，因其含有以下多种重要营养素和功效：
乌鱼子营养成分（每100g）：
- 热量：233 kcal
- 蛋白质：36.6 g
- 脂肪：8.5 g
- 饱和脂肪：2.0 g
- 碳水化合物：18.7 g
- 锌：7.5 mg
- 维生素E总量：7.39 mg
- EPA：662 mg
- DHA：1141 mg
- 维生素B12：36.32 μg
乌鱼子功效：
- 富含蛋白质： 能补充身体所需的胺基酸，帮助修复组织并维持生理机能。
- 含不饱和脂肪酸 EPA、DHA： 有助调节血脂、保护心血管健康。
不过，她亦提醒，乌鱼子的热量与油脂并不算低，属于中度脂肪食物，所以应适当享用，避免一次吃太多。建议的健康食法是将乌鱼子稍微烤过或煎过后切片，搭配白萝卜片、蒜苗、苹果、或水梨一起吃，更能平衡口感，也更清爽健康。
资料来源：营养师 高敏敏
专家履历：高敏敏
台湾营养师，拥20年临床经验，擅长健康饮食、预防医学和保健食品领域。
延伸阅读：黑朱古力降胆固醇？营养师推介9大健康新年零食 降血压/降血糖/防便秘
