9款过年零食热量大比拼 1个沙琪玛=3/4碗饭 营养师推健康零食之选

农暦新年的贺年零食高脂高糖，非常「邪恶」，随时是致肥元凶！有营养师公开9款贺年零食热量，其中一件沙琪玛热量竟等于3/4碗饭。到底有甚么贺年零食较健康？

9款过年零食热量大比拼 1个沙琪玛=3/4碗饭

营养师高敏敏在Facebook专页发文指出，过年小零食看似不占胃，却极占热量。她特别整理出9款常见过年零食的热量排行榜，供大家参考：

9款过年零食热量：

1.沙琪玛 （40g）

热量：199 kcal

约等于 3/4 碗饭

2.枣泥核桃糕（30g）

热量：151 kcal

约等于 1/2 碗饭

3.花生麻粩（30g）

热量：111 kcal

约等于 2/5 碗饭

4.蛋卷（15g）

热量：86 kcal

约等于 1/3 碗饭

5.芝麻糖（15g）

热量：82 kcal

约等于 1/3 碗饭

6.杏仁酥（15g）

热量：77 kcal

约等于 1/4 碗饭

7.花生糖（15g）

热量：77 kcal

约等于 1/4 碗饭

8.黑糖糕（30g）

热量：75 kcal

约等于 1/4 碗饭

9.牛轧糖（15g）

热量：74 kcal

约等于 1/4 碗饭

营养师大推1款鱼类零食 助降血脂护心血管

高敏敏表示，与其选择淀粉和加工食物制成的零食，特别推介由乌鱼的卵所风干而成的乌鱼子，因其含有以下多种重要营养素和功效：

乌鱼子营养成分（每100g）：

热量：233 kcal

蛋白质：36.6 g

脂肪：8.5 g

饱和脂肪：2.0 g

碳水化合物：18.7 g

锌：7.5 mg

维生素E总量：7.39 mg

EPA：662 mg

DHA：1141 mg

维生素B12：36.32 μg

乌鱼子功效：

富含蛋白质： 能补充身体所需的胺基酸，帮助修复组织并维持生理机能。

含不饱和脂肪酸 EPA、DHA： 有助调节血脂、保护心血管健康。

不过，她亦提醒，乌鱼子的热量与油脂并不算低，属于中度脂肪食物，所以应适当享用，避免一次吃太多。建议的健康食法是将乌鱼子稍微烤过或煎过后切片，搭配白萝卜片、蒜苗、苹果、或水梨一起吃，更能平衡口感，也更清爽健康。

资料来源：营养师 高敏敏

专家履历：高敏敏

台湾营养师，拥20年临床经验，擅长健康饮食、预防医学和保健食品领域。

