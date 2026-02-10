【保暖方法】寒流袭港，近日许多人外出会穿著羽绒外套，但偶尔却感觉穿得越厚反而越来越冷？有医生分享3件寒流必穿保暖衣物，只要获得适当保暖，便能有效维持体温。尤其是患有高血压、心脏病、中风病史、糖尿病及高龄族群，更需特别留意。

保暖方法｜比穿羽绒更保暖 医生分享3件寒流必穿保暖配搭

重症科医生黄轩在Facebook专页撰文指，很多人一到冬天就会越穿越厚，但临床医学实证，即使穿得再厚，如果忽略3个保暖的关键部位，身体还是会判定你在受寒，导致明明穿著厚重的衣服和外套，身体还是一直觉得冷。人体不是只靠皮肤感受温度，还靠大脑、自律神经和血流回馈来判断身体冷或不冷。他说，以下3个部位会决定体感温度：

3个部位决定体感温度：

1. 头部

头部血流量高，且靠近脑部的体温调节中枢。当头部温度下降，大脑容易误判为核心体温正在降低，随即触发全身血管收缩、血压上升，迫使心脏加强运作。这亦是冬季清晨中风与心肌梗塞好发的原因之一。

2. 颈部

颈部是颈动脉、迷走神经与交感神经丛的重要通道。颈部受寒不仅影响局部，更会扰乱整个自律神经的平衡，临床可能表现为心跳加速或不规律、血压波动，并伴随头晕、胸闷、心悸等症状。

3. 脚部

脚部距离心脏最远，本就属于血液回流较困难的区域。一旦脚部寒冷，会引起血管收缩，使回流效率更差，体温调节功能下降。此时身体为保全核心体温，可能牺牲末梢循环，导致全身更觉寒冷、血压升高、心脏负担加重。

必穿3件衣物配搭保暖：

黄轩医生表示，头、颈、脚是人体高密度血管神经丛处也是散热最快的区域。它们都是血管密集、靠近重要神经或中枢，这些地方一旦受冷，相关讯号会被放大解读，因此需特别注重保暖。他强调，佩戴帽子、颈巾与袜子，往往比单纯多穿一件衣物更为有效。因为这三样配件不仅是覆盖皮肤，更能直接稳定神经与血流：

帽子：避免大脑误判身体处于低温环境

围巾：减减少自律神经受寒冷刺激

袜子：改善末梢血液循环，降低全身血管收缩的需求

他又指，戴上这3种衣物对高风险族群来说特别重要，尤其是高血压、心脏病、中风病史、糖尿病和高龄者。研究证实，寒冷刺激会显著提升心血管事件的风险。黄轩医生提醒，寒冷不仅是舒适度问题，更会直接影响血压、心跳、血管张力与血液黏稠度。对高风险族群来说，冬季保暖的目的在于降低急性发作风险，并稳定血流与神经功能。

冬天易有心肌梗塞猝死 有8征兆速求医

冬天易有心肌梗塞猝死？根据本港医管局资料，急性心肌梗塞（AMI）即是普遍称为「心脏病发」，可危及生命。心肌梗塞通常是由动脉粥样硬化和冠状动脉血栓引起的，而没有血液供应的心肌就无法正常运作，并开始坏死。

急性心肌梗塞症状

典型症状：心口痛和胸部不适，有时更会延伸到下颚和左臂，冒汗和呼吸困难。

非典型症状：如消化不良和头晕。

有时，心脏骤停亦可能是急性心肌梗塞的首发症状。

急性心肌梗塞并发症

并发症：心肌坏死和功能失效，严重时会导致心源性休克和急性心脏衰竭。坏死的心肌可导致心律不正或心脏结构破裂而造成的心包填塞、急性二尖瓣倒流或急性心室间膈缺损。所有这些情况都有即时生命危险及增加中风或其他器官衰竭的机会。

长期影响：患者心脏受到不同程度的损伤，急性心肌梗塞的幸存者其患上慢性心脏衰竭、心律不正和中风等的风险会增加。

