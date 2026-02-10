仰睡可减少眼袋熊猫眼？专家拆解黑眼圈类型及成因 必学5大在家去黑眼圈秘诀

一对黑眼圈，足以令人看起来疲惫不堪、憔悴衰老好几岁。不论睡了多久，熊猫眼都可能顽固地挂在脸上。以下综合多位皮肤科医生的专业意见，深入拆解黑眼圈的成因，并提供5个在家就能轻松实践的消除黑眼圈秘诀。

黑眼圈是天生的？专家拆解黑眼圈类型及5大成因

根据外媒《Allure》报道，黑眼圈是眼底皮肤呈现出蓝色、紫色或啡褐色的色素沉淀，通常与血管、皮肤薄度或黑色素有关。不同于眼袋，触摸时皮肤是平滑的。黑眼圈的成因非常复杂，往往是多种因素叠加的结果，以下是多位皮肤科医生所归纳出黑眼圈5大成因：

1. 遗传与天生结构

美国皮肤科医生Dr. Bradley Glodny表示，黑眼圈很大程度上是天生的。眼底的皮肤是全身最薄的，如果皮肤天生就特别薄，皮下的蓝色血管自然会更明显，形成血管型黑眼圈。皮肤科医生Dr. Karan Lal表示，天生的骨骼结构，例如有较深的「泪沟」，也会因形成阴影而令黑眼圈看起来更严重。

2. 色素沉淀

皮肤科医生Dr. Arash Akhavan表示，啡褐色的黑眼圈，主要元凶是「黑色素」。长期日晒而没有做好眼部防晒、经常大力揉眼、或因敏感、湿疹等导致的慢性皮肤发炎，都会刺激黑色素细胞产生过多色素，积聚在眼底。

3. 老化与阴影

随著年龄增长，皮肤会流失胶原蛋白和脂肪，令眼底皮肤变得更薄、更松弛，甚至出现凹陷，导致血管更易显现。同时，凹陷的泪沟会形成更深的阴影，在视觉上加深了黑眼圈。

4. 不良生活习惯

任何会对健康造成压力的因素都可能导致黑眼圈，睡眠不足、疲惫、营养不良、脱水、饮酒和吸烟。 压力本身具有很强的发炎性，加剧其他导致黑眼圈的潜在原因，例如过敏、牛皮癣、血管扩张，甚至衰老。

5. 健康问题

Dr. Karan Lal表示，由于酒渣鼻、慢性过敏、药物或遗传因素，某些人眼下可能有较多微丝血管。当微丝血管充血时，渗出的血液会沉积在皮肤中，并在真皮层深处形成色素沉著。

Dr. Arash Akhavan提到，黑眼圈也可能是甲状腺功能低下、糖尿病、贫血等健康问题的副作用。这种情况通常黑眼圈是新出现的，并且伴随其他不明原因的症状。另一个潜在原因是维他命B缺乏，例如B6和B12，令血液循环减慢。身体会扩张血管以输送更多氧气，从而导致眼下出现黑眼圈。

告别「熊猫眼」！专家教家居护理消除黑眼圈5大重点

黑眼圈成因复杂，虽然寻求皮肤科医生专业诊断是最理想的一步，但若决心在家中先行处理，医生们亦提出了5个有效淡化黑眼圈的护理贴士，帮助改善色素沉淀，提亮肌肤。

专家教家居护理消除黑眼圈5大重点

1. 针对眼底皮肤过薄：使用含视黄醇眼霜

如果黑眼圈源于眼底皮肤过薄（导致血管显现）或色素沉淀，可以尝试使用专为眼周设计的温和视黄醇（A醇）产品。持续使用A醇能有效刺激胶原蛋白生成，促进肌肤再生，从而增加眼周皮肤的厚度，底层的血管自然会变得不那么明显。同时，A醇亦能促进皮肤新陈代谢，逐渐淡化因色素沉淀形成的啡色黑眼圈。

2. 针对色素沉淀：加入提亮成分

若你的黑眼圈是由于长期揉眼、发炎或日晒引起的色素沉淀所形成。在护肤程序中加入有效的提亮成分，是改善这类黑眼圈的关键。维他命C、曲酸、传明酸、熊果素和甘草根萃取都是有效减少皮肤色素沉著的成分。

如果每日没有使用至少SPF 30的防晒霜，用再多提亮产品都将徒劳无功。为达到最佳效果，建议选用含有氧化锌或二氧化钛的物理性防晒霜。

3. 针对浮肿型黑眼圈：调整睡眠习惯

如果你的黑眼圈在早上特别严重，并伴随眼袋或浮肿，那很可能是体液积聚所致。尝试仰卧，并多加一个枕头垫高头部，或使用楔形枕头，有助于减少夜间淋巴液在眼部积聚，从而减轻翌日的浮肿及阴影。使用防过敏的枕头套，可以减少睡眠时接触尘埃及尘螨的机会，对改善过敏性黑眼圈亦有帮助。

4. 针对过敏性黑眼圈：先减轻过敏症状

很多人并未意识到，他们的黑眼圈其实是由过敏引起的，鼻窦炎或鼻塞会导致眼下静脉丛的血液循环不畅，形成瘀青般的黑眼圈，被称为「过敏性黑眼圈」(Allergic Shiners)。此外，过敏亦会引致眼部痕痒，不自觉的揉眼动作会加剧色素沉淀。服用适当的抗组织胺药物或使用非处方的抗过敏鼻喷剂可以帮助减轻过敏症状。

5. 切忌胡乱补充维他命

除非经过医生进行详细血液检查，确认体内确实缺乏某种维他命（例如维他命B），否则不应胡乱服用任何补充剂。

Dr. Karan Lal建议，在开始护理前先拍一张相片，纪录原本的黑眼圈状况，坚持使用适合的护肤和防晒产品，3个月后再拍一张相片作对比。如果情况没有改善，就应该咨询皮肤科医生的专业意见。

延伸阅读：美白眼霜推介｜日本《LDK》评测7款人气产品 6款获A级 有效保湿去黑眼圈！

---

相关文章：

抗皱纹去黑眼圈超强！营养师推介10大美肌食物 吃这种年轻10岁？抗皱必吃1蔬菜？

脸部防晒霜推介｜日本《LDK》评测16款人气产品 3款获A级 保湿美肌又持久 INNISFREE排最尾？

防眼睛老化不止吃鱼！医生推荐6大护眼食物 必喝2种饮品纾缓眼部疲劳

美白化妆水/乳液推介｜日本《LDK》评测10款人气产品 2款获A级 第1名只售$67！ Fancl/无印良品/肌美精哪款最好用？