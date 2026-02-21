抗氧化力堪比蓝莓！专家盘点6大超级食物 常吃这种护脑护心抗发炎

蓝莓含丰富的膳食纤维，多种维他命，但蓝莓竟非抗氧化力最强的食物？有营养师指出，有6大食物的抗氧化能力表现更为突出，其中1款更能有保护大脑、心脏和抗发炎功效。

抗氧化力堪比蓝莓！专家盘点6大超级食物

根据外媒《Real Simple》报道，注册营养师Michael Ednie指出，每日摄取足够的蛋白质固然重要，而抗氧化剂通常存在于水果和蔬菜中，对于疾病预防与健康老化扮演著关键角色，更与降低心脏病、脑功能衰退、糖尿病，甚至部分癌症的风险相关。此外，抗氧化剂还能增强免疫系统，并在衰老过程中保护大脑功能。

蓝莓被视为对抗自由基的佼佼者，富含多种抗氧化成分。据克利夫兰诊所指出，一杯蓝莓能提供每日所需的24%维他命C、36%维他命K和25%锰。此外，蓝莓还富含膳食纤维与水分，是补充抗氧化剂的优质选择。然而，在抗氧化能力上，仍有6种食物可与蓝莓媲美，甚至表现更为突出。

6种抗氧化食物营养大比拼：

1.碧根果

富含维他命E与多酚，对心脏健康益处显著，同时含有健康脂肪，有助于维护大脑功能并抵抗全身性发炎。碧根果的抗氧化能力甚至超越蓝莓，每日摄取约30克即可满足所需。

2.黑朱古力

黑朱古力富含类黄酮与多酚，每日食用一至两块即可产生明显效果。建议选择可可含量介于70%至75%的黑朱古力，其抗氧化功效可媲美蓝莓。

3.洋蓟

富含多酚、膳食纤维、维他命C、抗氧化成分及镁。建议可将其添加于披萨、拌入沙律，或制成浓郁的沾酱食用。

4.枸杞

富含维他命C和抗氧化剂，每天只需两汤匙拌入燕麦粥、乳酪或作为零食。

5.红腰豆

富含植物性蛋白质、膳食纤维，以及铁、镁、钾等必需矿物质。红腰豆还富含多酚，堪称一种用途广泛的超级食物。

6.核桃

核桃富含抗氧化剂和omega-3脂肪酸，此组合对认知功能、情绪及心脏健康均极为有益。建议每次食用量约为30至60克。

资料来源：《Real Simple》

延伸阅读：盘点10大最强抗氧化蔬菜 防癌/护肤/增免疫力 番茄这样煮功效加倍

---

相关文章：

这水果冷冻后抗氧化力增25% 保留更多维他命C 搭配2食物更抗发炎

研究盘点32种最强抗氧化食物 防癌/抗衰老/护血管 怎样吃最有效？

甜椒1部位常被当厨余 暗藏防癌抗氧化物 三色椒吃哪种更有营养？

防6大慢性病！中医推介12款抗氧化食物茶饮 防癌/糖尿病/脑退化/心脏病/关节炎