发布时间：14:45 2026-02-05 HKT
为回应市民对牙科服务的需求，政府在2025年起推出了全新的「青少年护齿共同治理先导计划」，鼓励青少年与牙医建立长期伙伴关系，培养定期检查口腔的习惯。合资格者每年更可获$200资助额，本文为大家整理了计划详情、申请资格及参加方法，即看如何申请！
政府推出青少年护齿先导计划 符合3资格每年获$200睇牙 即睇资助服务范围/参加方法
青少年护齿先导计划是甚么？
青少年护齿共同治理先导计划是由政府资助的牙科护理项目，已于2025年3月20日起正式提供服务，计划透过资助青少年使用私营牙科服务，协助他们与牙科医生建立长期伙伴关系，引导他们养成定期检查口腔的习惯，及早预防牙患。
计划采用「共同治理」模式，即政府与家庭共同承担费用。此模式旨在减轻家庭的经济负担，政府会提供部分费用资助，参加者则需支付牙医诊所设定的「共付额」。
申请资格是甚么？合资格人士有哪些？
合资格参加计划的青少年，必须同时符合以下3项条件：
-
年龄要求：年满13至17岁。如果在申请年度内将年满13岁，亦符合资格。需要注意的是，一旦年满18岁，即自动丧失资格。
-
身份证明：必须持有有效的香港身份证。
-
登记系统：必须已登记加入政府的电子健康纪录系统——「医健通」（eHealth）。
简单而言，只要是符合上述3项条件的香港青少年，即可参加。请注意，对于16岁以下的合资格人士，其「医健通」登记申请需由家长或监护人代为提交。
计划会资助哪些部分？费用如何计算？
计划采取「政府资助＋使用者共付」的模式，政府为每名合资格青少年提供每年$200资助金额，用于支付计划涵盖的牙科服务费用。
然而，参加者并非完全免费接受服务，需支付由个别牙医厘定的差额，政府建议牙医收取的共付额约为 $200，但实际金额视乎个别诊所收费而定，不同牙医的共付额或有差异，例如有诊所收取$80，亦有诊所收取$300或$500，参加者需自行留意。
计划会涵盖哪些资助牙科服务？
每位合资格青少年，每年可向参与计划的牙医接受一次资助服务，包括以下6个项目：
- 口腔检查
- 口腔健康风险评估
- 洗牙
- 个人口腔护理建议
- 牙面氟化物剂治疗（按牙患风险评估结果提供）
- 口腔检查结果报告
如何申请青少年护齿先导计划？
合资格人士无需预先向政府提交申请/领取资助券，参加方法非常简单，步骤如下：
第一步：查找及选择牙医
第二步：自行预约
-
参加者致电所选定的牙医诊所，说明是参加「青少年护齿共同治理先导计划」，并预约诊症时间。
第三步：应诊准备
-
前往应诊时，务必带齐以下文件：
- 身份证明文件正本。
- 已填妥的 「申请表暨同意书」 及 「口腔健康问卷」（按此下载）。
- 确保已成功登记「医健通」（如未登记，需由家长/监护人协助）。
同场加映：社区牙科支援计划｜政府资助牙科检查 $50补牙/洗牙
除了以上的青少年计划，衞生署亦设有「社区牙科支援计划」为符合条件的长者及弱势社群提供牙科支援服务
- 现有服务：口腔检查、缓解牙齿疼痛的药物（如需要）、X光检查、补牙或拔牙
- 2026年起新增服务：
- 洗牙：每名参加者每365日一次
- 根管治疗（杜牙根）：每名参加者每365日一颗牙齿
- 移除牙桥或牙冠：详情待公布
- 镶配活动假牙
参加计划没有年龄限制，只有年满13至17岁符合资格人士才可以参加。一旦年满18岁，即自动丧失资格。
政府就牙科医生向每个计划参加者提供的资助服务提供一笔过200元的定额资助。政府可能会不时调整资助额。