长寿秘诀｜94岁胡枫入行逾70年不言休 公开6大养生贴士 每早必饮1杯暖水！

保健养生
更新时间：17:20 2026-01-29 HKT
发布时间：17:20 2026-01-29 HKT

【长寿秘诀】胡枫被视为「艺坛长青树」，今个月刚刚度过了94岁的生日，与一众演艺圈好友和家人一起庆祝。胡枫儿孙满堂，更有4位曾孙承欢膝下。更重要的是，即使年近百岁，胡枫身体依然非常壮健，行动自如，早前更表示今年要再登红馆开演唱会，相当有魄力，到底他日常是如何养生，让自己一直充满活力？

胡枫入行逾70年不言休 公开6大养生贴士

胡枫曾说过，希望自己到了100岁时仍然健健康康，继续出现在大家面前。而他的养生智慧一点也不复杂，从生活习惯出发，留住健康和活力。

胡枫有何养生长寿秘诀？

 

胡枫养生秘诀｜1. 不吃昂贵补品

胡枫看重饮食清淡，尽量少油、少盐、少糖。对于鹿茸、高丽参等容易燥热的补品，他一律敬而远之，认为会增加肝肾负担，反而喜爱饮汤养生，如节瓜瘦肉汤、莲藕汤等，滋阴润燥，温润健脾胃。

胡枫养生秘诀｜2. 早上必饮一杯暖水

他曾透露，自己每日起床第一件事就是喝一杯暖水，帮助清理肠胃，促进蠕动。身体经过一整晚，血液会变得浓稠，因此清晨通常是中风或心肌梗塞的高危时间，喝水有助稀释血液，减低风险。

胡枫养生秘诀｜3. 热爱工作不言休

对工作保持热爱是胡枫长青秘诀。他在89岁时举行了红馆演唱会，刷新了年纪最大登馆表演者的纪录，今年94岁的他计划再次打破自己的纪录。他曾说过，自己的字典里从无「退休」二字，希望就做到做不到为止，更认为退休是对健康不好的事，会令人失去活力和冲劲，健康状况从而像滑梯一样直线下滑；幕前演出需要精准背诵对白，对于长者而言是极佳的脑力锻炼，避免记忆力衰退。

胡枫养生秘诀｜4. 喜欢认识朋友

胡枫入行70多年，人缘极佳，平日更是笑口常开。他有10多个契仔契女，更曾说过无论跟甚么人合作都愉快。对于一起工作的晚辈新人，他都没有架子，反而会主动和年轻人聊天、讲笑话和表达关心。保持社交、多与人交流，不只能令长者脑筋灵活，更有减少孤独感。

胡枫养生秘诀｜5. 多走路

胡枫自21岁起，已有步行养生的习惯，维持至今超过70年，甚至在片场也尽量「站多过坐」。他坚持每日尽量活动至少两小时，也不时出席各种公开活动和演出。长者肌力退化，容易出现肌少症，充足活动量是维持灵活的关节与肌肉力量的关键。

胡枫养生秘诀｜6. 洗冷水浴

胡枫从40岁开始养成洗冷水澡的养生习惯，这也显示出他的身体非常强健。他认为冷水能加速血液循环、强健免疫系统。不过这个方法并非人人适合，尤其是高血压或心血管疾病患者切勿模仿。

