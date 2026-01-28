乙肝共治计划｜2月7日起登记 参加者可获免费快测/资助诊症 一文了解参加资格/申请步骤/资助详情

【乙肝共治计划】医务衞生局基层医疗署26日（周一）公布，将于2月7日正式推出「乙型肝炎共同治理计划」（乙肝共治计划），旨在资助较高风险群组接受乙型肝炎筛查及治疗，实现「早预防、早发现、早治疗」，合资格人士可由2月7日起可到全港地区康健中心或康健站登记。本文整合了有关详情、参加资格、报名方法、资助详情等，助你轻松掌握资讯。

医务衞生局基层医疗署2月7日推出「乙型肝炎共同治理计划」，此计划为《基层医疗健康蓝图》的重点措施，目标是及早识别社区中的慢性乙型肝炎患者并长期跟进，以减低他们出现肝硬化和肝癌等严重并发症的风险。政府将以策略采购及共付模式，资助合资格人士在私营诊所进行慢性乙型肝炎筛查和治疗，以及肝癌筛查。

了解更多：基层医疗署专题网页

同场加映：免费睇牙｜赛马会推出智齿保健计划 两类病患者获免费牙科检查 一文即睇参加资格/资助项目/诊所地点

「乙型肝炎共同治理计划」针对较高风险群组，申请资格如下：

1988年（即初生婴儿普及乙型肝炎疫苗注射计划之推出年份）或以前出生的香港居民；

其家庭成员（包括父母、兄弟姐妹及子女）或性伴侣为慢性乙肝患者；

没有确诊患有慢性乙型肝炎、无相关病征的合资格人士；

不曾完成整个乙型肝炎疫苗接种程序。

要留意，合资格人士需持有根据《人事登记条例》签发的香港身份证，或《入境条例》指明的《豁免登记证明书》。

乙型肝炎共同治理计划强调全方位的基层医疗服务，为参加者提供以下支援：

一人一家庭医生： 参加者可自行选择属意的家庭医生，建立长远医患关系，获得个人化健康管理。

参加者可自行选择属意的家庭医生，建立长远医患关系，获得个人化健康管理。 达标奖励： 由第二个个人计划年度开始，如参加者达到指定健康指标，将可于下年度首次资助诊症时，获扣减最高$150共付额。

由第二个个人计划年度开始，如参加者达到指定健康指标，将可于下年度首次资助诊症时，获扣减最高$150共付额。 地区康健中心： 负责统筹个案，预约健康管理小组活动、护士诊所等。

负责统筹个案，预约健康管理小组活动、护士诊所等。 医健通 App：支援随时查阅健康资料，自行记录血压及体重。

合资格人士可于2月7日起，透过以下途径报名：

登记会员：前往各区的地区康健中心或地区康健站，登记成为会员，并同意加入「医健通eHealth」的电子健康系统。 快速测试：地区康健中心职员会先安排合资格人士接受免费乙型肝炎表面抗原快速测试。 进一步化验：若快速测试结果呈阳性，参加者可获政府资助参与第2次抽血化验（6个月后），共付额为$180。 配对医生：参加者可自行选择参与计划的家庭医生，开展后续治疗与管理。

政府采取「定额资助」模式，参加者只需支付指定的「共付额」，其余由政府资助。若确认患有慢性乙型肝炎，治疗阶段的资助金额/收费详情如下：

诊症 每年最多4次资助诊症，每次共付额由家庭医生厘定（政府建议$150） 药物 如获处方计划「基本药物名单」内的乙肝药物，费用全免

每次诊症可获最多3天偶发性疾病药物，无需额外付费 化验 按需要获资助相关检查，需支付指定共付额 专职医疗服务 护士诊所每次共付额$180

视光师／物理治疗师每次$150

营养师／足病诊疗师每次$380

重要提示：家庭医生如提供计划范围以外的服务，可与参加者协商额外收费。长者医疗券（包括奖赏先导计划的奖赏）适用于支付此计划的共付额。

