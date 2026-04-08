久坐不动恐静脉病变 单脚水肿小腿变深色高危 医生教6招改善慢性静脉回流不全

很多人下班后久坐久站了一整天，腿都像灌了铅一样又重又胀又紧，以为纯粹是腿不够好，却可能是慢性静脉回流不全。有医生列出6种高危人士，不爱喝水的人都中招！

久坐不动恐静脉病变 6种人高危！

重症科医生黄轩在其Facebook专页发文指，腿离心脏最远。血液要从脚踝一路逆著地心引力回到心脏，全靠两个关键系统：

静脉瓣膜（单向门）：防止血液倒流往下掉

小腿肌肉帮浦（第二颗心脏）：走路时帮静脉往上挤血。

当久坐不动、久站不走、习惯翘脚、水喝太少或是长时间滑手机、开会、开刀、上课，小腿肌肉帮浦，几乎没在工作了，结果血液被重力拉住，卡在下肢，令静脉压力上升，水分渗出到组织，发炎讯号增加。感觉到的不是疲劳，而是沉、胀、紧、酸和重的双腿。大脑只会发出不舒服、不想动和好累的讯号，但真相是腿部组织含氧下降、代谢废物清不掉和神经被压迫。

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6类易中招高危人士

上班族、工程师、医生、护士、老师 柜台、销售、长时间站立者 怀孕中 家族有静脉曲张 年龄增加 不爱喝水

慢性静脉回流不全5状大征兆

黄轩医生指，长时间不动，比活动后疲劳更伤循环。如果出现以下5种状况，可能已经是慢性静脉回流不全的警讯，别再当正常疲劳：

5种状况可能是慢性静脉回流不全

一边腿明显比较肿 晚上情况特别严重，抬腿才好 小腿皮肤变深色、发痒 静脉浮出、蜿蜒 紧到有压迫感

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如何改善脚重重的感觉？

黄轩医生坦言，真正有效的改善久坐腿沉的方法一点都不花钱，不用保健品、不用偏方：

每30-60分钟动脚踝

每小时走 2-3 分钟

睡前抬腿高于心脏

补充足够水分

少翘脚

症状明显者可考虑弹性袜

小腿是身体的第二颗心脏，当你的腿又重又紧，其实代表血卡住了，需要多动，越早实行以上方法，越不容易走到静脉病变那一步。

资料来源：重症科医生黄轩

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