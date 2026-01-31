Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

医生实测1种稳血糖饮食法 不服药逆转糖尿病前期 7个月减17kg

保健养生
【糖尿病前期】不用吃药都可以逆转糖尿病？一名专科医生的身体曾处于糖尿病前期状态，但他没有服用任何药，反而只透过饮食与运动调整，不但成功逆转糖尿病前期病情，甚至在7个月减重17公斤，体脂维持9年至今也未复胖。

医生实测1种稳血糖饮食法 不服药逆转糖尿病前期

新陈代谢专科医生游能俊在《祝你健康》节目中指出，自己本身有糖尿病家族史，过去还曾被病人指肥胖，身体甚至曾处于糖尿病前期（糖化血色素5.7%至6.4%）状态，糖化血色素验出5.9%。

为了控制糖尿病前期病情，他并没有依靠药物，反而透过饮食与运动调整体重，7个月瘦17公斤，糖化血色素降至5.6%，成功逆转糖尿病前期，而且体脂维持9年至今也未复胖。在过程中，他依靠以下一套「133餐盘饮食法」，有助改善病情：

133餐盘饮食法

游能俊医生采用「133餐盘饮食法」，133指每餐只吃1份碳水化合物、3份青菜、3份蛋白质。

  • 1份碳水化合物：约为2汤匙的饭或面、3片水饺皮、1片去边薄吐司或小于半个拳头的蕃薯，汤匙大小以小吃常用的免洗汤匙为参考。
  • 3份青菜：约300克蔬菜，烹煮后要有一碗半的份量，午餐、晚餐都要吃到这样的份量，青菜颜色尽量丰富、种类多样，不要过於单一。
  • 3份蛋白质：以黄豆制品或蛋白类优先。若换算为肉类，约为一个完整手掌大小，且要有厚度，换算成蛋则为3颗鸡蛋，同样建议种类多样化，若有健身需求，可再增加摄取量。

游能俊医生又指，饮食顺序对控制血糖也很重要，建议每餐先摄取蛋白质与蔬菜，再吃淀粉，有助稳定血糖，也避免摄取过量的碳水化合物。至于水果，游能俊指出，水果种类要多元，建议吃3到5种，但一日总份量只能有一个拳头大，一次最多只能吃半个拳头的量。他提醒，要小心菠萝和荔枝等糖分较高的水果，不要吃得太多。

糖尿病｜血糖多高已是糖尿病前期？

根据本港医管局资料，糖尿病是一种代谢失调的慢性疾病。当胰岛素分泌不足，或人体无法正常利用所产生的胰岛素时，血糖便会上升。血糖过高会引致脂肪及蛋白质代谢紊乱，长远更会破坏心血管、视网膜、神经、肾脏等等多个身体系统及器官之机能。

如若空腹血糖水平≥5.6至<7 mmol/L，视为空腹血糖异常；餐后两小时血糖水平≥7.8至< 11.1 mmol/L，则是血糖耐量异常。两种情况均属于前期糖尿病。

糖尿病8大早期症状

部分糖尿病患者在患病初期或会出现以下征状：

  • 经常口渴
  • 小便频密
  • 感到饥饿
  • 体重下降
  • 容易疲倦
  • 视力模糊
  • 伤口不易愈合
  • 皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

资料来源：《祝你健康》医管局

