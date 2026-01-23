保暖秘诀｜喝热咖啡未必能暖身？医生教5大饮食法保暖御寒 这时间吃早餐也有效

【保暖秘诀】天气转冷想喝热咖啡、热汤保暖，小心随时越喝越冻！有医生表示，有些看似暖身的饮品及食物，其实没有御寒效果。他又分享5大内暖到外的暖身饮食秘诀，当中只要掌握正确的早餐时间，更能增加保暖效果。

保暖秘诀｜喝热咖啡未必能保暖？5种「暖身」食物恐越吃越冻

重症科医生黄轩其facebook专页发文指，天气寒冷，许多人会透过饮食来暖身，以下5种看似能让身体保暖的食物，其实在欺骗感觉神经，不仅无法真正御寒，甚至可能让自己更怕冷：

1. 高糖热饮

例如奶茶、甜汤、黑糖饮，这些高糖分饮品会导致血糖急速上升，令胰岛素大量分泌，血糖再快速骤降，身体会误以为能量过剩，反而降低自身的产热效率，并收缩末梢血管，导致手脚更加冰冷和疲累。

2. 油炸、高油脂食物

身体为了消化高油食物，例如炸鸡、薯条，需要将大量血液调往肠胃系统，而增加肠胃负担，甚至会导致供应给皮肤及四肢的血流量减少。

3. 酒精类饮品

酒精中的补酒、烧酒等，会令体表血管扩张，造成皮肤发热、脸红、身体暖。但实际上，这正加速身体核心热量从皮肤流失，令核心体温下降，导致御寒能力变差，因此醉酒人士在冬天更容易出现低温症风险。

4. 麻辣食物

例如麻辣锅、重辣酱和辣椒中的辣椒素并非提升体温，而是透过刺激痛觉与温度感受器使大脑误判身体处于高热状态，进而引发流汗与血管扩张等反应。一旦开始流汗，体表散热便会加快，导致水分与电解质流失，反而使核心体温下降。

因此，食用麻辣锅后常会经历先觉燥热、随后发冷且更易疲累的过程，在于它同时触发三项不利反应：

神经受骗产生的假性热感。

出汗散热导致体温实际流失。

消化系统负担加重使血液集中内脏，四肢末端更显冰冷。

对肠胃敏感、易手脚冰冷或体质畏寒者而言，麻辣饮食仅能带来短暂刺激，后续反而可能加剧虚弱感。

5. 热咖啡因饮品

摄取热的咖啡因饮品，例如咖啡、浓茶、能量饮品，虽然会提神且握著杯子与初饮时确实感到暖意，但这仅是感官上的错觉，并非体温真正上升。咖啡因之所以无法御寒，在于它会引发3种对抗寒不利的反应：

血管收缩：咖啡因刺激交感神经，促使末梢血管收缩，导致手脚血流减少，越喝四肢越觉冰冷。

具有利尿与脱水作用：水分流失会削弱体温调节能力，使人在冬天反而更怕冷。

造成假性清醒：实则在透支身体能量，导致产热的持续力下降。

常见的结果是饮用后当下感到暖和，却在30至60分钟后出现更明显的寒冷感与颤抖。

保暖秘诀｜5大饮食法保暖御寒 这时间吃早餐也有效

黄医生表示，真正能御寒的饮食，重点不在于入口的瞬间热感，而是让身体能持续稳定地产生热能。他整理出5项饮食方法，有助保暖御寒，大家可作参考：



保暖秘诀｜1. 每餐摄取足够蛋白质

蛋白质的消化与代谢过程会产生较高的食物热效应，意味著摄取蛋白质本身就能促进身体生热。建议选择鸡蛋、豆腐、豆干、鱼类、鸡肉、瘦肉、无糖豆浆及温牛奶。关键不在於单次大量补充，而在于稳定且规律地少量多次摄取，避免集中一餐暴吃，更能持续维持身体温暖。

保暖秘诀｜2. 摄取缓慢释放能量的淀粉

身体容易感到寒冷，往往与能量供应不稳定有关。真正有助于抵御寒冷的淀粉特征是消化速度慢、能稳定血糖，且不会造成体感忽冷忽热。推荐选择糙米、燕麦、番薯、南瓜、芋头、莲藕等食材，并应避开甜品、精制白面包及含糖热饮。

保暖秘诀｜3. 选择不带辣味的温热性香料

例如少量姜、葱、蒜以及微量的肉桂，这些与辣椒的作用原理截然不同。这类香料的特点在于能温和促进血液循环，不会引发大量出汗，也不会过度刺激痛觉神经。建议的饮用方式包括以姜片加热水冲泡，或饮用不加糖且不过浓的姜汤，才能在不过度耗散体温的前提下，实现持久而稳定的暖身效果。

保暖秘诀｜4. 注重食物温度与结构

这类食物通常具备热汤以维持温度稳定、包含固体成分使消化速度放缓，以及富含蛋白质以确保产热持久。例如蔬菜汤搭配豆腐与米饭、去油的鸡汤加入根茎类蔬菜，或是味噌汤配鱼肉与糙米。反之，仅有热咖啡、单纯的辣汤或只有甜汤，则无法提供同样有效且持久的御寒效果。

保暖秘诀｜5. 吃对时间更保暖

早餐吃得太晚会导致白天代谢速率缓慢，晚餐吃得太少则容易使半夜体温下降，而长时间空腹会让身体进入节能模式，从而降低产热能力。建议在起床后1至2小时内进食早餐，晚餐不要只摄取蔬菜，并且睡前感到饥饿并非意志力坚强，而是身体在勉强支撑的讯号。

资料来源：重症科医生黄轩

专家履历：黄轩

胸腔暨重症专科医师、中西医国际医师亦是微创胸腔内视镜手术专家。

延伸阅读：专家拆解6大保暖陷阱恐致猝死 只穿厚外套不御寒 重点保暖3部位

---

相关文章：

冬天穿衣保暖仍感冒？医生教3招保暖技巧 这样分层穿衣更有效暖身

保暖方法｜冬天盖厚被仍越睡越冻 医生教3招盖被法 睡前做1事保暖改善睡眠

冬天越穿越厚依然冷？医生揭这样穿最保暖 必备3种衣物防心脏病/中风

医生拆解冬天5大夺命陷阱 恐致心肌梗塞猝死 1种保暖习惯可致命？