用衞生巾常感闷热不适？一文看清使用月经杯优缺点 如何正确使用/清洁消毒？

随著环保与身体自主意识的提升，女性使用月经杯的情况越来越普及。不用频频更换、没有闷热感的优点，也吸引了更多女性成为月经杯的忠实用家，从小众产品一跃成为主流女性生理用品之一。不过，仍然有很多人对其感到陌生甚至充满疑虑，本文整理了权威医学文献、月经杯品牌教学及医生的建议，全面解构月经杯的优缺之处、正确用法、可能的衞生或健康风险，以及清洁和保养方法。

甚么是月经杯？使用月经杯有甚么优点？

月经杯（或称月亮杯，Menstrual cup）是一种可重复使用的女性衞生用品，用于收集经血。虽然早于1930年代已经面世，但到了近年才在亚洲地区受到越来越多女性的关注。事实上，国际权威医学期刊《The Lancet Public Health》2019年发表的一项大型综合分析，已证实月经杯是安全的生理用品。

月经杯有甚么优点？（图片来源：iStock）

月经杯优点｜1. 环保且能减少生理用品支出

月经杯的售价约在港币数百至千元不等，但若保养得当，可重复使用长达5-10年。相比每月需购买的卫生棉或棉条，长期下来可节省大量开销。同时，它显著减少了即弃生理用品所产生的大量废弃物，对环境更为友善。

月经杯优点｜2. 容量大，使用时间长

月经杯的容量通常大于衞生巾或棉条，根据流量不同，最长可放置体内达12小时无需更换。对于长时间无法频繁更换的场合，提供了极大的便利性。

月经杯优点｜ 3. 降低感染与异味风险

医疗级矽胶材质本身不易滋生细菌，而且使用时会在阴部形成真空状态，经血不与空气接触，有效减少异味的产生。相较于潮湿的卫生棉，月经杯能维持阴部干爽，降低因闷热潮湿引起的感染或皮肤过敏风险。

月经杯优点｜4. 体感更舒适

正确放置的月经杯在体内几乎无感，不会有卫生棉的闷热感或摩擦感，或棉条拉绳的异物感，更可以正常游泳、做运动，减少生理期的不适，感觉更加清爽，活动自如。

月经杯优点｜5. 安全性受国际认可

上述《The Lancet Public Health》指出，月经杯与其他生理用品相比，渗漏率相似或更低，且是一种安全的生理用品选择，其中毒性休克症候群（TSS）的风险也极低。

月经杯有哪些主要缺点？

不过，有使用者月经杯在使用上也存在著一些缺点，容易令人却步，特别是对于新手或未用过棉条的女性，改用月经杯有著很大的心理关口。

月经杯缺点｜1. 上手需时

初学者需要时间练习，才能掌握正确折叠、置入与取出的技巧。初期可能会因为放置不当而导致外漏，或因不熟悉取出方式而感到困难。

月经杯缺点｜2. 清洁消毒较为繁琐

月经杯比起一次性的衞生巾更加环保，另一方面也代表著需要进行清洁。首先是每次取出清空后都需要清洗，若在公共厕所，清洁可能较为不便。此外，每个经期前后都需要进行煮沸消毒。

月经杯缺点｜3. 尺寸选择可能困难

月经杯有不同尺寸、硬度与形状。根据个人年龄、经血流量、是否生产过、子宫颈高低等因素，每位女性适合的尺寸各有不同。若选择不当，可能导致不适或渗漏。

月经杯缺点｜4. 心理障碍

对于不习惯将手指伸入阴道的使用者，初期可能会感到恐惧或抵触。另外，取出时月经杯时双手可能接触到经血，也会让有些人难以接受。

月经杯使用不当有何健康风险？

尽管月经杯是相当安全的月事产品，但使用不当仍可能导致衞生疑虑及健康风险：

感染风险：如果月经杯清洁得不彻底、双手不洁，或使用过期、变质的月经杯，都可能将细菌带入阴道，引发阴道炎或尿道感染。

阴道刮伤：指甲过长，或者在置入和取出时动作过于粗暴，可能刮伤阴道壁。

真空吸力过强：若取出时未解除真空，强力拉扯可能导致子宫颈或阴道壁不适。对于装有子宫内避孕器（IUD）的使用者，这种吸力有极低机率可能造成避孕器移位，故建议在使用前咨询妇产科医生。

如何正确使用月经杯？

整理各大月经杯品牌的使用原则，正确的放置与取出月经杯的步骤如下：

每次经期首次使用前，应将月经杯放入滚水中煮沸约5-10分钟进行彻底消毒。 任何接触月经杯的操作前，都必须用肥皂彻底清洁双手。 选择一种觉得顺手的折叠方式，如「C字折」、「7字折」或「向下压折」（Punch-down）。 采取舒适的姿势，例如蹲姿、坐在马桶上或单脚抬高，放松身体，将折叠好的月经杯置入阴道。放置好的月经杯会在体内自动展开，轻轻旋转杯体或拉一下杯柄，确保其完全展开并与阴道壁形成密闭真空状态。 视流量而定，月经杯最长可放置12小时。取出时，切勿直接拉扯杯柄。应先用手指捏住杯底，解除真空状态，再以「Z」字型或倾斜方式缓缓取出。将经血倒入马桶后，即可进行清洁。

如何正确清洁与保养月经杯？

在保养良好前提下，一个医疗级矽胶月经杯使用寿命可长达5-10年。但若发现杯体出现变质、破损、黏腻等情况，就应立即更换。妥善清洁月经杯不只是预防感染的关键，也能够延长产品寿命。

经期中：每次取出清空后，建议先用冷水冲洗，避免血渍残留产生异味，再用温水与中性、无香料的肥皂或专用清洁液清洗，尤其注意清洁杯缘及气孔。

经期后：经期结束后或替换时，放入滚水中煮沸消毒，待完全干燥后，存放于干燥阴凉处，切忌放入密闭容器，以免滋生霉菌。

资料来源：《The Lancet Public Health》、《元气网》、《Formoonsa Cup》

