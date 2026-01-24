Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

改善失眠从饮食入手 营养师教必吃4大助眠食物 为何「晕碳助眠」超伤身？

保健养生
更新时间：19:02 2026-01-24 HKT
发布时间：19:02 2026-01-24 HKT

【睡眠/失眠】失眠问题困扰无数都市人，除了工作压力大与作息不定时，饮食又有没有帮助？家营营养中心营养师陈筠霖（Krista）接受《星岛头条》访问时指出，日常中摄取特定「营养素」，配合适当的饮食 timing，能有效帮助身体放松、提升睡眠质素，更拆解影响入睡的「食物陷阱」。

改善失眠从饮食入手 必吃4大助眠食物

失眠或睡眠问题能否从日常生活入手？营养师陈筠霖（Krista）指，有部分食物的营养素的确可以帮助放松身体，更容易进入睡眠状态。Krista建议可重点补充以下营养，包括色氨酸、镁质、维他命B6及钙质：

改善失眠｜1. 色氨酸

功效：丰富色氨酸食物容易帮助身体制造血清素及褪黑激素，均属于「放松荷尔蒙」的主要成份。

食物：

  • 谷物类（如麦包、麦皮）
  • 肉类（鸡、猪、牛、鱼）
  • 鸡蛋
  • 奶类（牛奶、芝士）

改善失眠｜2. 镁质

功效：协助将色氨酸转化为血清素及褪黑激素，稳定情绪、促进睡眠。

食物

  • 贝壳类海鲜（蚬、蚝）
  • 香蕉
  • 奶类制品

改善失眠｜3. 维他命B6

功效：协助将色氨酸转化为血清素，改善情绪及睡眠。

食物

  • 肉类
  • 海鲜（鱼、虾、蟹）
  • 坚果（开心果、核桃）

改善失眠｜4. 钙质

功效：帮助色氨酸转化为血清素及褪黑激素，有助改善睡眠。

食物

  • 牛奶
  • 乳酪
  • 芝士
  • 蛋黄
  • 食用石膏制作的豆腐

失眠饮食｜天然食物内褪黑激素含量少 补充剂治标不治本

Krista提醒，除了进食富含上述营养素的食物外，也需避吃含咖啡因与刺激性食物，如果真的要提神，建议于日间（特别是中午前）饮用；另外睡前亦避免饮用过浓的咖啡或茶，以免因咖啡因浓度高，而影响睡眠。

那么多吃含褪黑激素的天然食物又是否有效？Krista指天然食物中褪黑激素含量极少，正常身体一般能透过均衡饮食、分泌足够褪黑激素去帮助入睡。若因压力或作息混乱导致分泌不足，虽然市面上不少褪黑激素补充剂或可短期协助，但长远应调整好生活压力、作息及饮食规律，才是改善睡眠的根本之道。 若想睡得更好，睡前可饮用半杯暖牛奶，其色氨酸、钙质及维他命B6有助放松身体。

失眠饮食｜社交网热议「晕碳助眠法」有无效？

早前有网友在Threads分享「晕碳助眠」，部分人以为只要在晚餐大量摄取碳水化合物，利用血糖急升急跌的疲倦感可助眠。Krista解释，「晕碳」即港人熟悉的「饭气攻心」，当人体一次过吃大量碳水化合物、而又没有吃足够蔬菜，血糖急升、身体会分泌胰岛素务求将糖分带入细胞。

Krista指血糖急升急跌的过程虽可能带来短暂睡意，但长期会导致进食得太多碳水化合物、血糖波动加剧、体重增加，绝非健康做法。Krista提醒，保持规律作息时间，日常可进行放松活动，睡前做一做轻度伸展拉筋动作，都是最理想的改善睡眠方法。

 

专家履历：香港营养师学会认可营养师陈筠霖（Krista）

现为「家营营养中心」营养师，中大食物及营养科学学士。擅长按香港人生活习惯设计健康饮食，以简单食材炮制健康美味菜式。

延伸阅读：失眠救星恐夺命？研究揭长期服褪黑激素 心脏衰竭风险增9成

---

相关文章：

45岁港女压力大 爱吃1类食物失眠2个月 经中医治疗成功摆脱 附成因/食疗

睡前吃6类食物易失眠 营养师揭1类防癌蔬菜也是元凶

闻苹果气味有助入睡？营养师推介5种食物 摆脱失眠/减压/抗焦虑

女子失眠吃保健品无效 改吃1类食物后摆脱失眠 研究证患脑退化症率可减5倍

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
2026-01-23 18:55 HKT
中央军委副主席张又侠、参谋长刘振立，涉严重违纪违法被查。
01:10
中央军委副主席张又侠、参谋长刘振立 涉严重违纪违法被查
即时中国
4小时前
大埔慈山寺一连7日免费开放！农历年「丙午年新春花供礼佛」 1方法登记预约
大埔慈山寺一连7日免费开放！农历年「丙午年新春花供礼佛」 1方法登记预约
好去处
2026-01-23 17:25 HKT
凿穿楼板网红装修师傅身份曝光 记者查询咁回应 事发影片流出嚣张爆粗：「楼上点做关你Ｘ事！」｜Juicy叮
02:51
凿穿楼板网红装修师傅身份曝光 记者查询咁回应 事发影片流出嚣张爆粗：「楼上点做关你Ｘ事！」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
「失婚金像影后」洗尽铅华担梯务农  惊人状态曝光被质疑曾做医美  情路坎坷单身多年
「失婚金像影后」洗尽铅华担梯务农  惊人状态曝光被质疑曾做医美  情路坎坷单身多年
影视圈
3小时前
以为帮人减废！「唔想嘥」赠物骗局崛起 记者放蛇曝光呃钱新模式｜Juicy叮
以为帮人减废！「唔想嘥」赠物骗局崛起 记者放蛇曝光呃钱新模式｜Juicy叮
时事热话
2026-01-23 17:13 HKT
金价狂飊 饰金每两升至5.5万 80后太太心思思卖嫁妆「非常心动！」 专家吁留意两大因素
投资理财
14小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
大律师陆伟雄提醒市民，接获怀疑追债电话时应向相关机构查证。
疑涉集团式操作 大律师：市民切勿急于付款
港闻
2026-01-23 03:00 HKT
前TVB移英失败小花出「胸」不利？夜店唱歌魔音吓窒创低点 低胸造型遭网民狠批：条裙好惨
前TVB移英失败小花出「胸」不利？夜店唱歌魔音吓窒创低点 低胸造型遭网民狠批：条裙好惨
影视圈
5小时前